06 Marzo 2019 04:09:00

El PRI en terapia; diagnóstico

C omplicado el parte médico que recibe José Narro; su paciente tiene anemia, diabetes, y también amnesia... –entra a terapia intensiva–. El tiempo en verdad apremia.



Á nimo don Plutarco, ¡ha llegado el especialista!, verá que hay don PRI –como le llaman sus amigos– para un buen rato; pronto lo veremos en la asamblea, como siempre, pasando lista.



N o sería tan optimista –decía la enfermera metiche–; ha perdido mucha sangre, según el análisis de seccionales... sus células tienen cáncer, ya invadió hasta las municipales.



C on decirle que sus excesos lo llevaron a perder peso; tiene isquemia cerebral –pues el oxígeno en las chequeras ha dejado de circular... Deje ya su pesimismo –dijo Narro encolerizado– y dispóngase a operar.



E s riesgosa la cirugía, pues también sus extremidades se han empezado a atrofiar; según dicen los estudios... ya ninguna es de confiar; sin embargo, Narro Robles prepara la intervención –sin duda cirugía mayor–.



R adiografías muestran también daño en la estructura ósea –según la interpretación del traumatólogo electoral–; así pues el estado de don Plutarco... hoy requiere sangre nueva; veamos si Narro lo aprueba.