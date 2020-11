17 Noviembre 2020 04:10:00

El PRI tiene candidatos

El PRI se prepara para echar toda la carne al asador en los 38 municipios frente a la elección del próximo año, nos aseguran, y para no dar tantos brincos estando el suelo tan parejo, el fin de semana se terminaron de afinar las candidaturas para diputados federales. Aquí van, y tome nota, porque hay sorpresas:



Por el Distrito 1, Francisco Saracho Navarro, actual secretario de Inclusión y Desarrollo Social. Distrito 2, la Alcaldesa de San Buenaventura, Gladys Ayala Flores. Distrito 3, Cristina Amezcua Villarreal, quien por ahora se desempeña como titular de la Oficina de Recaudación de Rentas en Monclova, y en el Distrito 4, de Saltillo, Enrique Martínez y Morales. ¿Qué tal?





Nominaciones definidas



En el Distrito 5, de Torreón, el candidato será José Antonio Gutiérrez Jardón, exregidor y extitular de la Unidad de Atención Regional de La Laguna; en el Distrito 6, también de la Perla de La Laguna, la nominación está entre Flor Estela Rentería, coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, y María de Lourdes Quintero Pámanes, representante del Gobierno de Coahuila en la Ciudad de México. En el Distrito 7, el abanderado del PRI será el exalcalde, dos veces diputado federal y actual secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso.





¿Y si hay alianza?



Las alianzas están por definirse, pero, de entrada, El Marqués le anticipa varias cosas, primero, que todos los partidos que el 18 de octubre perdieron el registro, los está aglutinando el tricolor, es decir, a los votos del PRI, súmele los de ‘la Chiquillada’.



Y ahora mismo se habla de una alianza nacional entre el PRI, PAN y PRD en algunos distritos federales, y de concretarse, los distritos de Coahuila que pudieran entrar son el 1, 3, 5.



De ser así, en el Distrito 1 quedaría firme Francisco Saracho; pero el 3 y el 5 serían para candidatos panistas, en este caso, Alfredo Paredes López y Jorge Zermeño Infante. Así las cosas.





Van por alcaldías



Entrado en gastos, El Marqués le anticipa algunos nombres frente a la elección de alcaldes el próximo año. En Acuña, iría Marcos Villarreal Suday o bien Jorge Eduardo Ramón; en Torreón, está firme Román Alberto Cepeda González, por ahora secretario de Trabajo, y en Saltillo, el tricolor esperará la resolución de los tribunales, y si hay reelección, con toda seguridad el candidato será el actual alcalde, Manolo Jiménez.



Y en dado caso que se diera la alianza PAN-PRI-PRD, como decimos, en el Distrito 3 el candidato sería Alfredo Paredes y por el tricolor iría, el candidato a sucederlo en la Alcaldía de Monclova, sería Ricardo López Campos. Por cierto, el tío consentido no alcanzaría ni a cobrar la primera quincena como diputado local.





Buenos amarres



Así, los primeros acomodos previo al proceso electoral 2021 y en esto mismo, nos informan que durante todo el fin de semana el gobernador arrastró el lápiz y consiguió buenos amarres con las élites nacionales, de tal forma que el resultado electoral no sea sorpresa para Coahuila, como no lo fue el 18 de octubre de 2020.



Se le vio, entre otros, con el Gobernador de Michoacán y hoy por hoy el perredista mejor posicionado, Silvano Aureoles; con su colega de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y con el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el paisano Alfonso Cepeda Salas.



Así las cosas, que al parecer estaban tranquilas, esta semana de seguro se van a calentar y mucho.





Ahora resulta



Según la diputada morenista, Melba Farías Zambrano, el Fortaseg no desaparece, sino que llegará escondido en otros programas federales para apoyar los programas de infraestructura y capacitación policial en los municipios.



Nada más falso que eso y, lo peor para la legisladora es que los ciudadanos le perdieron la confianza al sumarse a la lista de los “Más Buscados” por seguir la línea de AMLO y aprobar un presupuesto que afecta a los municipios.



Para sus cercanos, queda claro que Farías votó en contra de los coahuilenses en un intento por congraciarse con su líder y a la cuatroté, y amarrar la candidatura para la Alcaldía de Monclova, su tabla de salvación para sacarle la vuelta local que la sigue esperando en céntrico mercado ambulante.



Respecto a la verborrea de la diputada morenista, hay un trastorno que se llama dislexia y ¡cómo aplica en estos casos!