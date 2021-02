04 Febrero 2021 04:10:00

El PRI tiene pluris

El PRI tiene pluris



En el PRI Coahuila tienen definida la lista de candidatos a diputados federales, entre ellos los plurinominales. Papel y lápiz en mano, tome nota.



En lugar preponderante, dentro de la lista de propuestas por la Segunda Circunscripción, irá Rodrigo Fuentes Ávila. El presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor, nos aseguran, se ganó a pulso la nominación y llevará como compañero de fórmula a José Natividad Navarro Morales, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en el estado, otro priísta de militancia probada.



La nominación de Rodrigo Fuentes Ávila se veía venir y, para concretarse, solo era cuestión de que llegaran los tiempos.







Tereso y Tobías



La otra fórmula de propuestas del PRI Coahuila que va en lugar privilegiado en la Segunda Circunscripción electoral, la encabeza, como también lo adelantó el Marqués en Palacio Rosa, Tereso Medina Ramírez. La idea del gobernador Miguel Ángel Riquelme, nos comentan, es que el grupo parlamentario del PRI en la siguiente legislatura federal cuente con cuadros de colmillo retorcido para defender lo que viene: la embestida del Gobierno federal en contra de las clases trabajadora, empresarial y la estabilidad laboral.



¿Y quién va con Tereso? Contra todos los pronósticos, el compañero de fórmula del secretario general de la Confederación de Trabajadores de México en Coahuila, será Francisco Tobías Hernández, por ahora, titular de la Oficina de Recaudación de Rentas en Saltillo.



Tobías le sabe a la operación electoral y de seguro abonará a las próximas campañas.







La ruta de Manolo



Sobre Manolo Jiménez, el compromiso del Presidente Municipal es sacar la elección y sumar sus activos a Chema Fraustro Siller, Jericó Abramo Masso y Jaime Bueno Zertuche, virtuales candidatos a la alcaldía y a diputados federales por los distritos 4 y 7 de Saltillo.



Mientras tanto, nos aseguran, para el Alcalde saltillense está reservada la Secretaría de Desarrollo Social o bien el PRI estatal, con lo cual se perfilaría como el principal operador del gobernador Riquelme y, a la vez, se apuntalaría para la gubernatura.



Hasta ahora, el ajedrez político se sigue acomodando bien para el PRI Coahuila, en un intento, nos comentan, por ganar en el plano estatal y sumar Torreón y otros municipios, a los bastiones que ya tiene.







Repite Rubén



Los priistas de Coahuila andan entusiasmados con la próxima contienda federal. Traen el vuelo de la elección de diputados locales del año pasado, en la cual barrieron y se llevaron carro completo y ahora anticipan que tienen armado el cuadro para reiterar la fortaleza de Coahuila, como el estado más priista del país.



Otra novedad, además de las candidaturas pluris que ya le comentamos, es que Rubén Moreira Valdez tiene luz verde para repetir en la diputación federal, de seguro, como propuesta del listado nacional, lo cual, sumado a los planteamientos de representación proporcional de Rigo Fuentes y Tereso Medina y a los asientos de mayoría que el tricolor alcance en los comicios del 6 de junio, estaría amarrado el bloque Coahuila en San Lázaro.







No da una



En enero, el diputado de Morena, Francisco Javier Cortés, fue nota nacional por brincarse la fila para recibir la vacuna contra la Covid-19.



Ahora, hizo el oso al votar en contra un punto de acuerdo que reclamaba recursos federales para Coahuila en materia de atención a migrantes repatriados y a personas con discapacidad para tener medios de transporte seguros. Se sumó otro traidor contra Coahuila.







La misma bandera de siempre



Y a propósito del Palacio de Coss, otro que de plano anda con la brújula descalibrada es Rodolfo Walss. El coordinador de la bancada del PAN aprovechó sus cinco minutos de fama para pedir una comisión especial para investigar la mega deuda, como si temas como el de la salud no fueran más prioritarios.



Hay cosas que no cambian y la bandera política de los legisladores panistas es prueba de ello, pero el que puso en su lugar a Walss fue el legislador Jesús María Montemayor, quien lamentó que, por no haber hecho campaña, ser diputado pluri y legislar desde el escritorio, no tiene idea de la realidad coahuilense.







Amarran curul



El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y la secretaria general, Carolina Viggiano Austria, figuran en la lista de candidatos plurinominales del PRI.



En la lista de preferencias está también el exgobernador de Durango Ismael Hernández Deras.



Por la Segunda Circunscripción electoral, de la cual Coahuila forma parte, en los primeros lugares están la tamaulipeca Montserrat Arcos Velázquez; Rubén Moreira; la zacatecana Fuensanta Guadalupe Guerrero, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres del tricolor; el coahuilense Rodrigo Fuentes y Frinné Azuara Yarzábal, por San Luis Potosí, entre otros.







Piel morena



Evaristo Lenin Pérez Rivera ya cambió otra vez de grupo parlamentario en San Lázaro. Llegó al cargo con la bandera de Acción Nacional, pero luego renunció y se declaró legislador independiente y este jueves se estrenará como integrante de la mayoría de Morena.



El diputado acuñense solicitó la incorporación a la bancada de Morena y en la sesión de este miércoles, se concretó el cambio.