16 Junio 2019 04:10:00

El PRI y sus aspirantes en Piedras Negras

ESTA SEMANA QUE RECIÉN termina, el abogado Héctor Alonso de Hoyos decidió retirarse de su responsabilidad en Simas como subgerente operativo, luego de una serie de análisis que hizo por cuestiones personales que le impiden tener la disponibilidad que se requiere en dicho cargo…



SIEMPRE AGRADECIDO CON el alcalde por considerarlo para ese y otros cargos municipales, el abogado De Hoyos, fue claro al señalar que sus ocupaciones personales y su negocio, por el cual necesita viajar constantemente, lo hizo decidirse antes que trabajar de forma incompleta en el Simas…



LUEGO DE LAS CONDICIONES en que se recibió, estos casi seis meses se ha trabajado de forma ardua, constante y en muchos frentes para hacer un Simas nuevo, moderno, funcional y que rinda cuentas claras y en eso ha tenido mucho que ver el abogado Héctor Alonso, quien ha reiterado que seguirá colaborando con el municipio y con Simas, pero de manera parcial y en otras responsabilidades…



SIN DUDA QUE TEODORO RODRÍGUEZ, gerente de Simas, deberá incorporar a esa área a alguien que dé el ancho como el abogado Héctor Alonso, pues sin duda estuvo al frente de cada asunto complicado, como las reparaciones que duraron más de 24 horas en la avenida Pérez Treviño y todos los asuntos de los cárcamos…



III

QUIEN TENÍA UNA CARA nada buena durante el discurso que dio el secretario general en el estado de la CROC a los ahora extrabajadores de Remy, era la líder Sara Mijares…



INMOVILIZADA, LA DIRIGENTE SINDICAL simplemente escuchaba el discurso y fijaba la vista en el horizonte, atrás de los cientos de trabajadores que escuchaban su nuevo destino, el desempleo, sin explicarse el porqué no hubo nadie que pudiera negociar para que la empresa no se fuera, no reubicar a sus líneas de producción y decidiera mantenerse con todo y sus presiones en Piedras Negras…



SEGURAMENTE A QUIENES SE contrate allá en Reynosa se establecerán nuevas reglas sindicales, menos prestaciones y otros aspectos que han quitado competitividad en costos a la zona fronteriza de México, pero pese a ello, la calidad de la mano de obra, la productividad y la paz laboral cuentan y mucho a la hora de que una empresa decida establecerse…



HABRÁ QUE ESTAR ATENTOS para ver cómo se desarrollan las condiciones de otras empresas que ya tienen por ejemplo paros técnicos como el caso de Lancermex, que previamente despidió a más de 150 trabajadores hace no muchas semanas…



III

LUEGO DE QUE ESTA SEMANA próxima se definan en el PRI de Piedras Negras los comités seccionales en un proceso interno, ahora sí podría comenzar ya una carrera no muy deseada desde el nivel local por definir a los aspirantes reales a la candidatura a la diputación local por este distrito de Piedras Negras…



HOY MÁS QUE NUNCA tendrá competencia, porque gobierna la ciudad un partido distinto al PRI, también con un distrito electoral federal con un diputado distinto al PRI y solo con una plataforma estatal como apoyo…



LA TAREA SERÁ COMPLICADA para quien sea el candidato o la candidata a la diputación local…



SE MENCIONAN A VARIOS, incluso algunos señalan que la legisladora Esperanza Chapa podría intentar repetir en el cargo, al contender de nueva cuenta por la curul…



PERO ESTA ELECCIÓN ES altamente prioritaria para el gobernador Miguel Riquelme pues dependiendo del resultado sería cómo es que se desarrollará la segunda parte de su administración estatal…



PERSONAJES QUE SUENAN YA se mencionan entre ellos el mismo dirigente Raúl Vela, Guillermo Ruiz Guerra, Sergio Velázquez Vázquez alcalde de Nava, incluso la exalcaldesa Sonia Villarreal y la exdirectora de Desarrollo Social, Cynthia Villarreal de Purón…



LOS TIEMPOS YA SE ACERCAN y se requerirá de campañas novedosas, pues el último proceso electoral que se realizó en distintas entidades reflejó un desánimo peligroso, con apenas el 30% de participación…



III

ANTE LAS NECESIDADES DE predios municipales para la ejecución de obra pública con dineros combinados del estado, municipio y la Federación, bien debería la SEP de Higinio González el considerar varias escuelas que están ya cerradas y sus predios sin uso para que se conviertan en plazas públicas, parques o incluso gimnasios o un espacio aprovechable para actividades comunitarias…



SON VARIAS LAS ESCUELAS en la zona centro de Piedras Negras que han quedado en abandono o están por cerrar y sus predios son amplios…



OJALÁ Y QUE PARA el paquete de obras del 2020 se pudieran considerar en beneficio de los nigropetenses…