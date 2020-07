30 Julio 2020 03:10:00

El primor RMV

El que es motivo de conversación y ejemplo de líder es el diputado Federal y ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, dio su voto a Morena para tener periodo extraordinario y aprobar la ley de adquisiciones o los que convenga al Presidente.



El PRIMOR de Coahuila lo llaman, que si está negociando impunidad, que pronto se sabrá del acuerdo con AMLO, en fin, Rubén dio muestra de cómo hace política.



El dirigente del PRI en Coahuila, Rigo Fuentes, no dio opinión al respecto y el nacional, Alejandro Moreno quiso ayudarlo y complicó el asunto, decir que Rubén y Dulce María, la otra priísta que votó, hicieron un acto heroico por la salud.



“Alito, Alito, quédate calladito, el resto de la bancada priísta son unos cobardes, miedosos.



Antes de



Por si de algo sirviera en su defensa, el vocero de AHMSA reconoció que los pagos que se hicieron a Emilio Lozoya por prestación de servicio y desde un banco de Monclova, fueron antes de que fuera Director de Pemex.



Francisco Orduña Mangiola asegura que no hay delito que perseguir, no es procedencia ilícita el recurso, pero la unidad de Inteligencia dice otra cosa.



Lo que es que el trato para Lozoya no es el mismo que para Alonso Ancira, lo que evidencia más la otra causa del proceso contra la venta de Agro Nitrogenados.



Tiempo extra



El punto de acuerdo en el Senado, Armando Guadiana Tijerina diría que sesionaban tiempo extra por nombramientos de cónsules pero enviaron exhortó a dependencias para liberar recurso disponible en apoyo a economías regionales.



Dos son los senadores de Coahuila que por lo menos escucharon la inquietud de empresarios de Región Centro, Guadiana de Morena y Verónica Martínez del PRI,



El mismo Guadiana se sabe que aún hay fondos no ejercidos, por lo que pidió a la Secretaría de Hacienda, SCT, Bienestar y Turismo aplicarlos para reactivar algunas regiones afectadas por la pandemia, Coahuila por supuesto.



Contra el cobro



No es que esté a favor del movimiento de estudiantes, pero sí en contra del aumento de cobro de inscripción en la UAdeC y con cifras exactas la diputada Melba Farías difundió las partidas millonarias que recibe del Gobierno Federal.



Un subsidio del 2018 al 2020 que fue de mil 355 millones de pesos a mil 461 mdp, más los poco más de 800 de aportación del Gobierno del Estado, un dineral diría.



La Diputada de Monclova se trae muy en serio el papel de defensora de la mujer y ayer arremetió contra reporteros de un medio de comunicación, pediría una disculpa pública para una jovencita exhibida.



Melba pidió a los periodistas ser más “leales en sus comentarios”.



Contención



Pá tras ni para agarrar vuelo, la reactivación económica continuará a la par con el reforzamiento de medidas en la lucha contra el Covid-19 donde se acordó aumentar la capacidad del número de pruebas, más laboratorios y resultados expeditos.



En la reunión del Subcomité de Salud Región Centro, lo dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme, responsabilidad y coordinación para cortar rápido la cadena de contagios.



El número es indeterminado, los hay asintomáticos o de síntomas no graves que consultan con médico privado, se quedan en casa sin una prueba de por medio, contagiados son incontables.



Las autoridades le hacen la lucha a la contención del Covid-19 pero los ciudadanos no cooperan, siguen en reuniones, festejos, borracheras y demás.