El principio del fin

BUEN DÍA … EL PRINCIPIO del fin sería el probable reajuste de 2 mil plazas laborales en AHMSA ya que esa reducción para adelgazar la nómina no resolvería nada, sino el arranque literal, de un voraz incendio cuyas incontrolables llamas reducirían a cenizas la economía en múltiples regiones del país y no dejarían señales de que alguna vez ahí hubo vida.



HAY ALGO DE FE EN que el depredador gobierno de Andrés Manuel López Obrador que está exterminando empleos por todos los rincones del país, finalmente reinstale los aranceles contra acero importado de países con los cuales México no tiene tratado de libre comercio, y los aplique por primera vez contra las siderúrgicas estadounidenses.



TAMBIÉN SE SABE QUE AYER hondureños pidieron audiencia con López Obrador, ¿y queee creen?, pues inmediatamente les abrieron paso los dispositivos de seguridad, mientras que a gente mexicana ni la mínima oportunidad.



AL IGUAL Y COMO ESTABA previsto no hubo disturbios ayer en Pasta de Conchos ya que aunque sí acudió Napoleón Gómez Urrutia, no asistió la membresía del Sindicato Minero Democrático que viajaron a Saltillo para una posible audiencia con López Obrador, pero aunque no hubo entrevista formal, dicen que Ismael Leija alcanzó a entregarle un documento.



EN EL PAPEL SINTETIZÓ LA catástrofe que sucedería en materia de desempleo si no son reactivados los arancele que el gobierno de AMLO eliminó con efectividad al pasado 1 de febrero, dejando así las fronteras abiertas a importaciones de acero extranjero.



“LO VOY A REVISAR”, DIJO ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador al líder del Sindicato Minero Democrático, Ismael Leija Escalante luego que éste le entregó en Saltillo un documento escrito a mano donde le explica las consecuencias catastróficas para la economía de Coahuila y otras regiones del país la desactivación definitiva de aranceles.



LA AVALANCHA DE ACERO IMPORTADO principalmente de China donde allá el gobierno de ese país está brincando de gozo y agradeciendo a López Obrador por destruir los empleos en México, ha provocado momentos de angustia entre empleados, contratistas, y sindicalizados por alto riesgo de hundimiento de la industria siderúrgica.



SIGUEN LOS CONFLICTOS INTERNOS ENTRE la membresía de Grupo Transparente de la Sección 147, y curiosamente esto se agravó o sea el divisionismo com chismes, dimes y dirigentes desde que Napoleón Gómez Urrutia retornó al país en agosto pasado.



SE CREE QUE SE TRATA de celos políticos y sindicales entre los principales actores, y la cosa se agravó porque para algunos militantes el estratega Gerardo Salazar ya no es el jerarca de la mesa directiva, bueno con decirles que hasta lo expulsaron.



EN ESTE CONTEXTO, AL LAMENTAR que es víctima de erróneas interpretaciones al interior de la agrupación napista “Transparente” de la Sección 147 donde hasta le dijeron que está expulsado, Gerardo Salazar Balderas dirigente afín al liderazgo de Napoleón Gómez Urrutia llamó a la unidad de los trabajadores sindicalizados de Altos Hornos de México.



“TENEMOS GRANDES DESAFÍOS POR DELANTE y estoy seguro que saldremos avante. por eso necesitamos la unidad de los grupos que la integramos como son el 11 de Julio, Transparente y Álamo donde todos somos afines al sindicalismo del licenciado Napoleón Gómez Urrutia”, explicó el aguerrido sindicalista del departamento Coquizadora de la Siderúrgica 1 de Altos Hornos de México.



ES POR ESO, COMENTÓ GERARDO Salazar, “que necesitamos todos olvidar celos y sentimientos adversos, y trabajar con la base trabajadora por la transición que tendrá que darse entre los obreros de Altos Hornos de México, además soy el fundador del Grupo Transparente”.



EL ARGUMENTO DE SUS ADVERSARIOS al interior es que aprobó la elaboración de una manta para la fracción 11 de Julio, pese a que las tres agrupaciones son los Grupos en Unidad, en fin, parece que serán superadas esas divergencias. Como decía el filósofo Cirilo Salazar, “todavía no nace la burra y ya todos la quieren montar”.



