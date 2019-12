02 Diciembre 2019 04:12:00

¿El Profe de candidato?

Si bien es cierto toma fuerza la versión de que Humberto Moreira Valdés tratará de regresar por sus fueros a la escena política estatal, con una candidatura para diputado local en las intermedias del próximo año, se trata solo de eso, es decir, de meras especulaciones, pues nos aseguran que al menos por ahora, en los planes del exgobernador y exdirigente nacional del PRI no está competir electoralmente, aún y cuando tiene manera de hacerlo, pues su hijo Rubén Humberto debutará el próximo año con el partido Unidos, uno de los que irán a la contienda con registro estatal.



Lo que sí es un hecho es que tanto Humberto padre como Humberto hijo traen activismo político abierto en la cabecera municipal y ejidos de Arteaga.





Presume padrino



Le salieron propiedades por Monclova y otros municipios de la Zona Centro del estado; también una camioneta de lujo nueva, pero lo que más presume Claudia Garza del Toro, para más señas superdelegada del Gobierno federal en aquella región, es el padrino, y vaya que es de gran tamaño, uno de peso completo en los tiempos de la Cuatroté. Se trata del lagunero Francisco Javier Borrego Adame.



La exdirigente estatal de Morena asegura que su partido y el superdelegado estatal, para más señas Reyes Flores Hurtado, podrán decir misa sobre su desempeño y suerte y buena racha que se carga, pues en realidad a quien le reporta es al diputado federal por San Pedro.



La duda es si desde Palacio Nacional, los promotores de la austeridad republicana están al tanto de lo bien que le va a la funcionaria federal.





Mensaje claro



Buenos comentarios en distintos sectores de la sociedad, sobre todo en el empresarial, dejó la respuesta de las autoridades al encontronazo del sábado entre policías y militares con integrantes del crimen organizado en Villa Unión.



Conforme pasaron las horas se fue despejando la magnitud del problema; los integrantes del crimen organizado llegaron con todo, pero también de ese tamaño fue la respuesta. Para la IP, el mensaje del Gobierno de Miguel Ángel Riquelme es claro respecto a los intentos de incursión de organizaciones criminales a territorio estatal.





Va por ellos



Pues no, que todavía no vemos el último capítulo de la telenovela en que se convirtió el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila (STUAC). Al parecer la nueva secretaria general, Elda Aracely Rodríguez Guerrero, va por eliminar todo lo que huela a su antecesora María de la Luz López Saucedo y empezará por los delegados sindicales de cada escuela.



No en todos los casos hay elecciones en puerta, pero la intención de la nueva dirigente es que así ocurra para tratar de imponer a sus afines. ¿Y cuándo se van a poner a trabajar? Es la pregunta de los universitarios.





Curados de espanto



Aunque los extorsionadores no le bajan al ritmo, los hoteleros están bien curtidos en la faena de sortearlos, sacarles la vuelta y no ser víctimas. Están curados de espanto, porque ya no caen en sus trucos y amenazas.



La capacitación del personal de los hoteles ha sido clave para reportar a la Fiscalía General del Estado los números de quienes los llaman para tratar de sacar provecho; en cuanto se detecta algún intento de secuestro virtual, los reportes también se emiten de inmediato.



Lo que no saben empresarios hoteleros es el seguimiento que sus reportes tienen en la Fiscalía a cargo del penalista Gerardo Márquez Guevara, para poder detectar el origen de las llamadas y proceder en consecuencia. Los empresarios aseguran haber hecho la tarea; ahora falta la parte que le corresponde al Ministerio Público.





Cinco veces más



No son 7, sino cerca de 40 millones de pesos los observados por la Auditoría Superior del Estado por diversas irregularidades en la cuenta pública de General Cepeda, en concreto durante el periodo del priista Rodolfo Zamora Rodríguez como alcalde.



La ASE, en donde manda Armando Plata Sandoval, puso lupa y no batalló mucho para encontrar un confeti de faltantes: obras reportadas como concluidas, pero que en realidad nunca se hicieron; gastos sin comprobar e injustificados, entre otras gracias del exedil, quien entregó el cargo al morenista Ramiro Pérez Arciniega.



Por cierto, el actual Alcalde es el principal interesado en que las investigaciones concluyan, pues no pierde la esperanza de recuperar parte del dinero que de plano no entró o de alguna manera salió indebidamente de la Tesorería Municipal.





Nuevo mando



El que se dejó ver por Torreón fue el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas. Fue invitado a la ceremonia en la que el general de división Francisco Ortega Luna asumió como comandante de la 11 Región Militar, que comprende Coahuila, Chihuahua y Durango.



El gobernador Riquelme dio la bienvenida al nuevo mando. En la ceremonia también estuvieron la senadora Verónica Martínez; el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Marcelo Torres Cofiño, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local.