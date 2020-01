16 Enero 2020 03:10:00

“El Profe” en la región

Las invitaciones corrieron desde ayer, la presencia del profe. Humberto Moreira entre amigos de municipios de la Región Centro que decidieron abrirle las puertas para empezar la “convivencia política”.



El primer acercamiento “face to face” para plantearles el proyecto rumbo a las elecciones para diputado local, la presentación de algunos cuadros y hasta recibir propuestas.



Algo así como tantearle el agua las circunstancias políticas, muy distintas a las de su tiempo pero de que empezó a mover el avispero no hay duda, a pesar de algunos hay quienes le son fieles.



El mensaje del líder del Partido Unidos, Humberto chico, para los ciudadanos, se deshagan de “partidos tóxicos” y otros mensajes muy dirigidos.



La versión que corre entre los amigos o curiosos del “profe”, es que la lucha es contra aquellos que traicionaron al amigo, entre ellos sus hermanos.



Así que pasen la agenda, precisa, día, lugar y hora.



Nuevo jefe del IMSS



EL IMSS en Coahuila recibió al nuevo encargado, Doctor Francisco Padilla del Toro, a quien le tocará poner el ejemplo de lucha contra la corrupción porque hasta donde lo cuentan está exagerada.



Por lo que se ve, las tribus de Morena empezaron a ponerse de acuerdo en cuanto a la colocación de los suyos en las delegaciones, hoy convertidas a jefaturas ante el cargo que erróneamente le asignaron a Reyes Flores.



Anotación final de AHMSA



Se les hacía que se quedaban sin el pago del ahorro los empleados de confianza de AHMSA, así que para el martes cuando recibieron la boleta vía correo electrónico les albergó la esperanza que pagarían al día siguiente.



Vueltos locos andaban los empleados, cruzando información de la seguridad del pago, por fin la empresa acerera tendría con qué cumplir con la prestación económica que esperaban desde diciembre.



Todo bien, sólo un pequeño detalle en el que algún observador, de esos desconfiados, revisó bien la boleta de principio a fin.



La anotación final de la boleta decía que la fecha de pago fue: 31 de diciembre del 2019.



Las conjeturas se hicieron, evitar los problemas con el fisco por el cierre de ejercicio fiscal y esas cosas que las empresas saben le pueden desencadenar más problemas económicos.



Para los empleados es lo de menos, la empresa cumplió con el pago.



Coahuila seguro



Si de algo puede sentirse orgulloso Miguel Ángel Riquelme, es que el Estado que gobierna ocupe el sexto lugar con menor percepción de inseguridad de acuerdo a la encuestadora Massive Caller.



Todo resultado al interés y responsabilidad con que reacciona a los diversos incidentes que se han suscitado, en los que nunca ha bajado la guardia.



Riquelme logró lo que sus antecesores no pudieron, el reconocimiento de un Presidente opositor, pero sobre todo el de los coahuilenses, en circunstancias totalmente adversas en diversos rubros.



Ni robo ni comando



El que salió rápido a aclarar que la situación en Conalep Frontera está más que tranquila, que no hay nada qué reportar ni lamentar, fue el profe, Pepe Cerda chico.



La versión que corrió es que se habían robado una camioneta a un Profe. Del exterior del plantel el pasado lunes, pero resulta que todo fue una falsedad, que a alguien se le ocurrió inventar.



Ya se encargarán otros del Conalep, de reafirmar lo dicho o desmentirlo.