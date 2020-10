17 Octubre 2020 03:10:00

El que sigue

La aprehensión del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, acusado de narcotráfico y blanqueo de dinero, servicio completo pues, y siendo uno de los hombres claves en el mandato de un ex presidente de la República, imposible actuara solo.



Primera vez que en la historia del país, un militar de este rango es aprehendido, claro en el país de los gringos, porque en el México nuestro nadie se atreve pero se adorna o se adjudica el trabajo de otros en la lucha contra el narcotráfico.



Hablan de la ramificación de operación con los narcotraficante por diversos estados alcanzan a funcionarios federales, gobernadores y los mal pensados involucran a Coahuila.



Genaro García Lugo y el General Cienfuegos solo son la hebra de la gran madeja, hablan que pronto estará en problemas el ex presidente Felipe Calderón y a salvo Enrique Peña Nieto, de eso se encargará AMLO.



Mercenarios



Las elecciones siempre serán negocio de vivales, con tantas participaciones en su haber le hallan la mañana para quedarse con el reparto de los días previos o se ofertan como el “muchosvotos”.



Difícil encontrar a quien se las crea y menos quien les suelte un millón o dos millones de pesos para todos, miles de votos que ofertan sumar.



Una elección atípica afectada por la pandemia de Covid-19 pero esta vez llegó el recurso a donde debe ser, despensas, apoyos monetarios, kit de limpieza, aseguraron.



Los vivales quedaron fuera, esta vez no hubo negocio, los conocen en el PAN, en Morena, en el PRI quizás los candidatos de la chiquillada cayeron en el garlito.



Votación sin riesgos



Del abstencionismo no se habla, porque el cuántos salgan a votar puede ser lo que menos importa si hay jornada electoral sale un ganador y se cumple con la renovación del Congreso Local al menos en Coahuila.



A eso vino el vocal ejecutivo del INE a la capital, Lorenzo Córdova, aseguró que no hay riesgo de salud porque se tomaron todas las medidas preventivas contra el Covid-19.



En otros tiempos se llamaba a salir a votar, luchaban por vencer el abstencionismo, pedían reportar incidentes irregulares, hoy lo que quieren es terminar con la elección.



Salir de un proceso electoral con retraso para entrar de lleno al siguiente que ya empezó pero quieren cerrar una y abrir la otra.



Ventajista



Siempre ha sido así, no tendrían por qué extrañarse los empresarios proveedores de Altos Hornos de México, que cuando Alonso Ancira les sale a deber no les paga y ofrece alternativas ventajistas.



Desde el año pasado la empresa ofreció a los proveedores con mayor deuda entrega de material como abono o pago de la deuda, pero resulta que el precio era por arriba de su valor en el mercado y no les era redituable.



El rollo de acero de cierta especificación, sin demanda en el mercado y a precio caro es imposible comercializar, y para consumo de las empresas tampoco porque no es parte de la materia prima.



De mal en peor la situación económica de AHMSA y de los proveedores a los que les adeuda, como si se tratara de una muerte lenta que a nadie le importa.



Eleccion de M



El dilema de la elección atípica es si los Moreira lograrán los objetivos que se propusieron, al candidato Alvarito los de la izquierda le hicieron la lucha para hacerlo perder el domingo.



El diputado dicen que hizo los últimos arreglos con su comadre del PRD, quien con unos cuantos “kilos” les resta votos a la oposición y todos contentos y felices.



El domingo se sabe.