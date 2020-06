09 Junio 2020 04:10:00

El regreso a clases

De acuerdo con los semáforos y los tiempos del Gobierno federal, el regreso a clases está programado para el 10 de agosto a lo largo y ancho del país, pero en la sesión del Consejo Técnico que desarrolló el viernes la Secretaría de Educación, a cargo de Higinio González Calderón, trascendió que en el caso de Coahuila esto ocurrirá en el mejor de los casos el 31 de ese mismo mes, siempre y cuando para entonces la ola de contagios esté bajo control.



Lo que sí habrá entre el 10 y el 31 de agosto serán cursos para poner al corriente a los alumnos que lo necesiten, concluir el proceso de inscripción y las evaluaciones por parte de los profesores y directivos.



Sin cubrebocas, no



Como lo anticipamos, los gobernadores Miguel Ángel Riquelme, Jaime Rodríguez Calderón y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, arrancaron semana en Nuevo Laredo, Tamaulipas para revisar y meterle mano a la estrategia de combate a la inseguridad, pero como la reunión se puso buena y no le hacen gestos a los temas de la política nacional, no dejaron pasar la oportunidad de pronunciarse por lo que llaman incongruencias y fallas del Gobierno federal para atender la contingencia por la pandemia.



Esta vez el más incisivo fue “El Bronco”, quien se lanzó en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por la doble faceta con que enfrenta la emergencia sanitaria. Por un lado, asegura estar en medio de acciones para regresar al país a la normalidad, pero por el otro ni siquiera usa cubrebocas, medida básica para detener la ola de contagios.



Según el gobernador de Nuevo León, si AMLO insiste en no cubrirse boca y nariz, no van a estar con él en ningún evento. Veremos.







La más trascendente



Al seno del Congreso del Estado de Nuevo León se presentó este lunes una iniciativa de reformas a la Ley General del ISSSTELEÓN y el documento tiene manufactura saltillense, pues el diseño y conceptos estuvieron a cargo de Francisco Miguel Aguirre Farías, a quien en la vecina entidad solicitaron sus servicios y asesorías como actuario, para muchos el profesional en la materia de mayor reconocimiento en México y fuera de estas fronteras.



La propuesta se presentó en conjunto con el diputado Juan Carlos Ruiz García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Nuevo León y cuenta con la firma y el visto bueno de todos los integrantes del Consejo General del propio Instituto, así como del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo y de los sindicatos, lo cual no es fácil de conseguir.



En Nuevo León, es considerada como una de las iniciativas estatales de más trascendencia y, como lo mencionamos, tiene sello de manufactura coahuilense.







De juez a magistrado



De un momento a otro, el juez Hiradier Huerta Rodríguez, levantará la mano y dirá sí al nombramiento como magistrado distrital; actualmente está a cargo de uno de los juzgados penales de Monclova, pero es momento de dar el salto y el Consejo de la Judicatura del Estado aprobó su designación.



La designación de Hiradier Huerta como magistrado distrital es parte de las medidas que desde el arranque de su gestión anunció el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, para reconocer el desempeño, capacidades y trayectoria de los funcionarios del Poder Judicial.







Con algo de tos



Lo que empezó como rumor durante la noche del domingo, se convirtió en realidad este lunes. En el transcurso de la mañana se confirmó que el coahuilense Javier Guerrero dio positivo a la prueba para detectar Covid-19 y de acuerdo con los enterados, el contagio ocurrió en las oficinas centrales del IMSS.



Guerrero García, quien se desempeña como secretario general del Instituto, por asuntos de trabajo a diario entra y sale de las oficinas del director general, Zoé Robledo Aburto, quien desde el fin de semana confirmó que es portador del nuevo coronavirus.



El funcionario coahuilense se encuentra aislado en su casa de la Ciudad de México y salvo algo de tos, el resto de los síntomas del contagio no se le manifestaron.







La consecuencia



Además de Javier Guerrero, quien llegó a la Secretaría General del IMSS luego de su intento por ser gobernador de Coahuila por la vía independiente, resultaron contagiados Héctor Robles, titular de la Unidad de Evaluación de Delegados y el hombre fuerte de los dineros al interior del Seguro Social, Humberto Pedrero, quien se desempeña como director de Finanzas, además, como señalamos, del propio Zoé Robledo.



Por cierto, mal les fue a los funcionarios del IMSS contagiados por Covid-19, pues no hace mucho el líder de la 4T, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en su caso está libre del virus porque no es ratero, ni mentiroso, ni traidor. Se va volviendo costumbre que el Presidente no mida la trascendencia de sus dichos.