16 Diciembre 2019 04:10:00

El Rolex no lo lleven a Monterrey

Aunque no se los dijo de manera directa, el secretario José Luis Pliego Corona ha recomendado a los empresarios que gustan mucho de visitar Monterrey y el área de San Pedro Garza García en Nuevo León, que cuando lo hagan eviten en lo posible lucir relojes cuya marca reflejan estatus socioeconómico, pero sobre todo son muy conocidos por los ladrones por su elevado valor en dólares…



Y ES QUE EN LO que va del año, en San Pedro solamente se han robado ya 18 relojes marca Rolex de distintos modelos, pero cuyo precio va de los 5 mil hasta 30 mil dólares y no crean que los robos han sido en residencias o en eventos del jet set regiomontano, para nada, los robos han ocurrido lo mismo en centros comerciales que en el interior de un Oxxo…



NO CABE DUDA QUE en esa zona opera una banda de asaltantes especializados o que conocen muy bien de este tipo de joyería valiosa y como hay personas de buen nivel socioeconómico que gustan mucho visitar la capital regia y esa parte del Hollywood mexicano de paseo, negocios o salud, la recomendación es clara y permanente. Llévense mejor un reloj sencillo, incluso uno de Mickey Mouse, porque ya varios de Piedras Negras han sido víctimas de esta banda de asaltantes que presumen son de origen colombiano…



Informe de Bres en puerta



Mañana martes en la sala de Cabildo de Piedras Negras, el alcalde Claudio Bres rendirá su informe de actividades correspondiente a su primer año de gobierno…



Un año cuya gestión inició seis meses antes y que le ha dado ventajas en materia de recursos federales que por mucho son diferencia en obras para los otros municipios…



La incomodidad que estas provocan es temporal y serán compensadas por la mejora en vialidades y servicios para decenas de miles de habitantes una vez que estén concluidas…



Son obras principalmente de mejoras en infraestructura urbana, drenaje, agua potable, seguridad, mucha pavimentación la cual ya se ha reflejado en numerosas colonias…



De manera previa Bres ha señalado que hay algunas obras pendientes, que las recibió así, que se concluirán hasta el próximo año porque los trámites administrativos y de burocracia federal han obligado a hacer cambios o a tocar puertas para conseguir los recursos que se han multiplicado…



Las gestiones constantes en la capital del país, la experiencia del alcalde y las amistades logradas en años como legislador y funcionario local y estatal le dan esa ventaja que se ve capitalizada en pro de la población…



Investigan desaparición de terrenos



Donde sigue la investigación para ver qué sucedió con varios predios es en Catastro municipal….



Pues resulta que luego de una revisión a los predios que se ubican ahí donde opera una empresa que fabrica asfalto, al parecer a alguno de los propietarios de predios en esa zona le salieron llantas en sus bardas perimetrales…



No se entiende cómo es que los dueños de dos predios ahora ya no lo son o no caben en el trazo que dispone la oficina de Catastro, por lo que investigan cómo es que cambiaron de dueño y quién los escrituró o pretende escriturarlos…



Por lo pronto la oficina de Alejo González mantiene la indagatoria para ver qué sucede, pues al parecer el asunto no es sólo eso, sino que hay dueños que aparentemente aparecieron para el predio donde se ubicaba el centro de espectáculos Titanes, ahora convertido en un baldío sin techo y desmantelado, pero ya hacen algunos arreglos en la parte de enfrente sobre la avenida Román Cepeda que presumen son del nuevo dueño. Habrá que ver qué sucede ahí también porque aparentemente ese predio es de Grupo Femsa por una garantía de un préstamo para la construcción del Titanes. Veremos y diremos en qué acaba esto…



Benito Martínez y el edificio de Aduana



Bien avanza la gestión del ingeniero Benito Martínez, exdiputado local y agente aduanal en Piedras Negras, para que las autoridades federales alcancen a ceder en comodato o con alguna figura jurídica adecuada al edificio de la Aduana para convertirlo en el salón de la fama del deporte de nuestra ciudad…



La labor apenas inicia pero va bien encaminada y para hablar de que cedan este edificio es porque ya hay otro proyecto para reubicar a unas instalaciones más funcionales a las oficinas de comercio exterior de nuestra ciudad…