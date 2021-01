15 Enero 2021 04:10:00

El sábado se registra Chema Fraustro

El sábado se registra Chema Fraustro



Con sana distancia y todos los protocolos sanitarios de por medio, este sábado 16 se registra como candidato a alcalde de Saltillo el exdiputado local y exsecretario de Gobierno, José María Fraustro Siller.



No habrá muchos invitados, precisamente para sacarle la vuelta al riesgo de contagio, pero el virtual abanderado del tricolor llegará al auditorio León V. Paredes, del PRI de Coss, por ahí de las 16:30 horas.



Que aguanten callados



¿Cómo está eso de que en el Gobierno federal tienen retenido el pago de los apoyos para adultos mayores, porque pretenden entregarlos en las sedes donde se aplicará la vacuna anti-Covid-19, cuando termine la fase en que están involucrados médicos y enfermeras?



Por más irreal e inhumano que suene, es cierto y lo confirmó nada más y nada menos que el representante del presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado, Reyes Flores Hurtado.



Palabras más, palabras menos, el expanista dijo que los adultos mayores pueden aguantar sin la ayuda, pues lo más importante es hacerles ver que tanto los apoyos como las vacunas se los manda la Cuatroté.



¿A poco no sabe que la mayoría de los beneficiarios depende del dinero para sobrevivir? Que aguanten callados, parece ser el mensaje.



Ninguno por Morena



Si algo sobra en este momento en Ramos Arizpe, son calefactos que aspiran a convertirse en candidatos de Morena a la alcaldía. El problema es que ninguno podrá levantar la bandera del partido de moda en los comicios del 6 de junio, pues, si la memoria no nos falla, el convenio de alianza indica que en ese territorio será Unidad Democrática de Coahuila el que llevará mano para designar candidato.



Pero mientras son peras o son manzanas, hacen su lucha Mario Ricardo Hernández, Carlos Pepi (por quien todavía preguntan en el Partido Acción Nacional), Gerardo Covarrubias y Sergio Vladimir Rodríguez… más los que se acumulen.



Y como UDC lleva mano, lo que no se sabe es si alguno de ellos pavimentó el terreno con el diputado federal Evaristo Lenin Pérez Rivera, quien hoy por hoy toma las decisiones en el partido estatal.



No sirvieron, pero sí estorbaron



A todas luces innecesaria resultó la presencia de los empleados federales autollamados servidores de la Nación, en el proceso de vacunación contra el Covid-19, el cual, en el caso de Coahuila, va en la tercera fase. Identificados también por los conocedores como el “brazo armado” de Morena, al tratar de tomar el control del proceso, puso en riesgo la coordinación y operatividad entre el Ejército Mexicano, la Secretaría de Salud del estado y el personal de la Secretaría de Salud federal que desde diciembre pasado trabajan hombro a hombro en la aplicación del inmunizante.



Ante esto, el gobernador Miguel Ángel Riquelme convocó al Gobierno de la Cuatroté a establecer y actualizar protocolos que en materia de salud se van a seguir en las entidades federativas, pero, de preferencia, que no surjan desde el escritorio, sino en campo.



Como se advirtió con oportunidad, los supuestos “servidores”, lejos de servir, llegaron a estorbar.



Elección abierta



El Partido Revolucionario Institucional tendrá elección interna abierta a los militantes, solo en 4 de los 38 municipios, para elegir candidato a la alcaldía. Se trata de Guerrero, Villa Unión, Sacramento y Lamadrid, en donde históricamente hay dos o a lo mucho tres grupos que se disputan la nominación y, para no herir suceptibilidades, el organismo que preside Rodrigo Fuentes Ávila optó por abrir la contienda y, literalmente, que gane el que tenga más votos y simpatías.



Además, por lo visto la tecnología llegó para quedarse en los comicios internos del PRI, pues en esos cuatro municipios la contienda será con el uso de urnas electrónicas.



A la escuelita



Y otro detalle que está planchado y se va a formalizar en la próxima sesión del Consejo Político Estatal del PRI, es que los aspirantes a regidores y síndicos, es decir, quienes pretendan acompañar en las planillas a los próximos abanderados a alcaldes, deberán pasar por cursos y talleres y van a ser seleccionados con base en las calificaciones, es decir, serán candidatos los mejor evaluados.



Y como se necesitan 200 regidores y 38 síndicos, desde ahora se puede imaginar la cantidad de aspirantes que habrá.



En el caso de Saltillo, la lista es larga de quienes se pretenden sumar a la planilla que va a encabezar José María Fraustro Siller y en Ramos Arizpe, con Chema Morales Padilla, también hay muchos interesados.



No le va bien al Bronco



No a todos los gobernadores de la Alianza Federalista les va bien en el manejo de la crisis por la pandemia. Al vecino, Jaime Rodríguez Calderón, con todo y que es muy Bronco, el problema literalmente se le salió de las manos y la ocupación hospitalaria se acercó este jueves a 80 por ciento.



De acuerdo con los datos que dio a conocer el secretario de Salud en aquella entidad, Manuel de la O Cavazos, la ocupación de camas de terapia intensiva para pacientes Covid-19 está en 79% y en cuanto al número de fallecidos, superó el umbral de los 7 mil, al acumular 7 mil 12 y 134 mil 608 casos confirmados de contagio, 955 solo entre miércoles y jueves.



Asimismo, en la vecina entidad hay más de 2 mil pacientes Covid en hospitales, 427 de ellos en estado crítico, y el mayor problema es que las cifras y las malas noticias parecen imparables.