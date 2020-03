17 Marzo 2020 04:04:00

El Saltillo de ayer

“Pancho, vámonos; no olvides la chamarra”, era una de las frases de mis padres, aún en verano. Llegaba el atardecer a nuestra hermosa ciudad de Saltillo y el fresco de la montaña nos hacía meternos en cobijas de lana o tener que buscar resguardo en alguna chamarra.



¿Imaginan poder vivir en el Saltillo de nuestros abuelos? Aquellas arboladas tremendas, de las que aún se conservan algunos vestigios en el sector de la Zona Centro de nuestra ciudad, ahí por nuestra hermosa Alameda de Zaragoza, por ejemplo. O qué tal la imponente arboleda que aún podemos observar al transitar por la colonia San Lorenzo, al sur de la ciudad.



Hoy en nuestra capital, por fortuna para nuestros hijos y nietos, se empieza a hablar con fuerza y determinación de la reforestación en áreas boscosas y rurales de la ciudad. Incluso en el Plan de Nación, a nivel federal, se toca el tema de la siembra de árboles frutales y maderables en grandes extensiones ejidales del sur del país. Pero ¿y la ciudad, nuestra ciudad? Ese espacio público donde día con día convergemos todas y todos. Viene ya la primavera y el verano, años atrás ya hemos vivido calores que superan los 40 grados centígrados. Uf, ¡qué calor!



Cuando de estacionamiento se trata, ¿apoco no nos gustaría dejar nuestro auto bajo una sombra?



La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ya habla del tema: reforestación urbana. El tema resulta por demás urgente, con el desarrollo ha venido y sigue llegando el crecimiento inherente de la placa asfáltica y la propiedad vehicular, es decir cada vez más personas adquieren un vehículo.



Se habla mucho del cambio climático, del calentamiento global y sabemos que en la vegetación, en los árboles, contamos con la mejor alianza, sin embargo seguimos esperando que desde el Estado se dicten las normas, las reglas, las acciones. Debemos activarnos como sociedad y tomar al toro por los cuernos.



Es por ello que me he reunido con un grupo de amigos y hemos decidido ir poniendo nuestro granito de arena, plantar un árbol a la quincena en casa de amigos, familiares, vecinos, etc. Inspirar y promover que todas y todos tenemos la capacidad de ser y contribuir con la solución para los problemas que aquejan al mundo.



#TobiasSePlanta arrancó y la meta no es plantar mil, 10 mil o 100 mil árboles. La meta es inspirar a más de 800 mil Saltillenses a que hagan lo propio en su jardín, banqueta, cochera, etcétera y que juntos dejemos un legado a las generaciones venideras, que sin duda les brindará un entorno más amigable y humano para su desarrollo.