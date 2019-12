15 Diciembre 2019 04:05:00

El Señor de los Anillos

En la década de mis 20 años iba al cine solo. Luego de pasarme horas practicando al piano y también leyendo, salía de mi cubículo de estudio y me dirigía al cine. Por supuesto no siempre era así. Pero muchas ocasiones. Disfrutaba sentarme en la sala de cine, sin palomitas y nada más con mi atención puesta en la pantalla.



Fue en esos años que vi El Señor de los Anillos. La primera parte. Como recordarán, las películas se estrenaron con un año de diferencia cada una.



Diciembre era mes de estreno de estas películas. Después de la primera, regresé los dos años siguientes, siempre solo; tuviera algún compromiso decembrino o no. Desde aquellos tiempos se convirtió en un ritual o, mejor dicho, una costumbre el hecho de ver las películas cada mes de diciembre. Hasta la fecha.



Sin embargo con el tiempo he ido nutriendo esta costumbre con la lectura de los libros de Tolkien, que conocí tiempo después. El mundo narrado me absorbe y me fascina.



Y no importa que en la mente recree muchas de las cosas de la manera en que Peter Jackson lo hace en su trilogía. Al contrario, es como ver las películas de manera más pausada y profunda. Así que junto con las imágenes del film y la narrativa de las novelas añado a cada último mes del año la banda sonora de Howard Shore, el compositor más camaleónico del mundo del cine.



Su genio es tal que es capaz de dejarnos saber, por momentos, que se trata de él, pero siempre volcando un universo musical distinto en cada una de las bandas sonoras que ha realizado. Así pues, en El Señor de los Anillos, el despliegue sinfónico es inmenso, majestuoso y lleno de leitmotiv a cada paso, con sugerencias armónicas y melódicas que nos hacen reconocer en Shore a un compositor de formación genial, donde la herencia de Wagner se nota.



Y ya que el mes de diciembre llega a su mitad de manera vertiginosa, me dispongo a comenzar con mi costumbre de leer textos sobre la obra; ver de nuevo las películas en su versión extendida, y escuchar su música.



Junto con otras costumbres he acumulado, El Señor de los Anillos es una de mis predilectas. Me acerco a las cajas de mis libros, pues aún no está lista la biblioteca en casa y tomo entre las manos el primer volumen de la saga. Leamos, veamos, escuchemos. Tres sentidos atentos en tres de mis artes predilectas: La literatura, el cine y claro la música.