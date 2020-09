01 Septiembre 2020 03:10:00

El show de ‘Teo’

No es precisamente “El Teo” que quisieran ver, el agraciado, con cualidad o habilidad para contar algo que divierta de seguidillo, ¡noo! es el regidor, que quiere ser candidato a la alcaldía de Monclova y que ayer se tiró al suelo, literal.



La marioneta de un vivillo, que le ordenaba ¡Teo, Teo vente, tírate el suelo, tírate al suelo, frente a la patrulla!, y no le pensó, cual costal de papas cayó el gordito al pavimento.



El perfil de un panista que se dice empresario, gracias al arduo trabajo de su padre, don Jorge hombre de respeto, Jorgito siempre a la sombra de otro, ayer no iba hacer la excepción y acató la orden.



Enojado porque les retiraban mantas y protesta contra la autoridad municipal, luego de retirarse de repente de la Presidencia Municipal, decidieron irse al “rallador de queso” a escandalizar.



El show lo trasmitían en vivo, discutían con policías, llegó refuerzo y dejan de grabar en vivo, no más evidencias de su comportamiento que reprocha y critica el ciudadano, como el último pleito en Seguridad Pública.



Dicen manifestación ciudadana, ¡sin ciudadanos!, cuatro regidores, dos del PAN, una de Morena y un Independiente y sus empleados, entre cuatro aspirantes a gobernar Monclova no reúnen ni 50 personas.



Por cierto a ver sí se aprenden el Himno Nacional, intentaron cantarlo pero no se saben la letra.



Entorpecieron el tráfico en una de las arterias más transitadas, arriesgaron vidas humanas, a conductores, y su libertad de protesta y lucha termina donde cuatro funcionarios públicos que paga el pueblo afectan a cientos de monclovenses, que sí trabajan.



Donde menos afecten al pueblo, en Monclova como en todo el país ni todas las autoridades son santas ni todos son diablos. El trabajo de cada uno es la carta de presentación.



Caerá el telón, el show debe terminar.



RESCATE O BILLETE



Lo que con tanta firmeza se prometió “Rescate de los mineros atrapados en Pasta de Conchos” queda en dos opciones: rescatar lo que queda de los cuerpos, tras 14 años sepultados o indemnizar a familiares con 3.7 millones de pesos.



Familiares de los mineros atrapados se reunieron con AMLO, Alejandro Encinas de la Comisión de Derechos Humanos, María Luisa Alcalá, secretaria de Trabajo y esa fue la propuesta, los familiares tienen quince días para decidir.



Arrancaron sexenio con promesas con asuntos que ni siquiera sabían se podrían y hoy los funcionarios de la 4ª.T se topan con la cruda realidad, dijeron rescate.



Todo con dinero se arregla, como regalo edificar un memorial en el lugar del accidente.



INFORME DE AMLO



Imagino las ansias que tienen los 30.11 millones de mexicanos que hicieron a AMLO presidente de México para conocer hoy los resultados de su segundo informe de gobierno, inversión, crecimiento de la economía y estabilidad.



Sobre todo, los logros de la lucha contra la corrupción ¿cuánto recuperó, en qué invirtió y cuántos culpables hay en prisión.



Una encuesta de medio nacional habla de la caída de la aprobación del gobierno, ellos dirán que no, en duda está si traen la mitad de los votantes del 2018.



GRITO VIRTUAL



Por las condiciones de salud, aunque dicen que hay control de la pandemia de Covid-19, es que este año habrá grito virtual, nada de fiestas, concentraciones frente a a Presidencia y tampoco desfile.



La invitación la hizo el gobernador Miguel Ángel Riquelme, para los alcaldes, que lo habían anunciado.



Por cierto el Mandatario habló de semáforo amarillo en Torreón, vaya que después de los elevados casos de contagio que traían, en un tronar de dedos se controló… cosas de políticos.