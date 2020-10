27 Octubre 2020 03:10:00

El Silencio de los Inocentes

Buen día .El plan anunciado ayer por autoridades monclovenses para inhibir riesgos de más contagios de coronavirus, no servirá de mucho porque consiste en reducir cantidad y espacio de clientes en negocios hasta en un 50 por ciento, cuando ni siquiera hay necesidad de implementar esas medidas porque ya están así con escasa afluencia de consumidores ante la desfallecida economía local.



En Nuevo León en un esfuerzo desesperado se aprobaron ayer multas hasta por 100 mil pesos a fiesteros irresponsables, pero en el caso de Monclova ya únicamente falta que premien a los insolentes que deambulan por sitios concurridos en colonias y sectores de la periferia sin cubre boca o de adorno enredado en cuello, tal vez dolosamente transportando el veneno.



La restricción y reducción de usuarios de bienes y servicios en negocios, es un poco más de lo mismo, y está condenado al fracaso absoluto mientras no se aplique cero tolerancia, tal vez temen las autoridades que los critiquen en este pueblo al que todo le parece mal, pero que digan misa, primero está la salud y la vida de la población.



Niños y ancianos inocentes han perdido la vida porque los insolentes llevan el virus a su casa, además por la calle van dejando la oscuridad de la muerte, sin embargo, a las autoridades locales únicamente les interesan los bancos, restaurantes de lujo y grandes tiendas, entre los colaboradores municipales no hay quien conozca el tema y prevención.



Que se vaya ya



Simplemente hay que exigirle por las vías institucionales que se largue; hizo mucho daño en menos de dos años, hundió al país a niveles inimaginables, las inversiones huyen por su corrupción, ignorancia y perfil genocida, obsesionado con su mirada perdida en destruir el país a como dé lugar.



Por eso, dice la vox populi que las fuerzas institucionales deben exigirle, no solicitarle a Lopitoz, que ya se retire a donde corresponde. Nadie comprende por qué los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Michoacán, y Tamaulipas casi un tercio de las entidades, le siguen el juego al acompañarlo en sus viajes de ocio y holgazanería.



Fiasco



Agrega la voz popular que México ya no resistiría un año más con Lopitoz de la más extrema derecha quien entregó el país a unas cuantas familias a las que durante 18 años tituló como la mafia del poder, hoy por hoy sus compadres; un ignorante en los tiempos más difíciles de la historia cuya adicción a destruir empleos es imparable.



Su repertorio es paupérrimo, únicamente repitiendo;- corrupción, corrupción, corrupción, fue un himno de una sola palabra que fabricó para engañar a millones de mexicanos, pero cuando diserta de corrupción, un hilillo de sangre le fluye por las comisuras de la boca.



Ni con dinero



En 2021 los precios de frutas, verduras, hortalizas, todos los alimentos que provienen del sector agrícola registrarán cuantioso aumento en precios, y no únicamente eso, escasearán por la extinción del fideicomiso al rubro, de tal forma que quienes trabajan el campo muy probablemente lo abandonarán y en materia alimentaria se dependerá de las importaciones, al rato ni con dinero se conseguirán.



Los gobernadores que integran la Alianza Federalista alzaron ayer protesta en defensa del Presupuesto 2021, contra la desaparición de los 109 fondos y fideicomisos y por la reducción en el gasto federalizado. Lopitoz es el administrador únicamente en materia federal en la unión de los estados, pero él cree que es propietario del país el cual cruje ruidosamente.



Hasta mañana