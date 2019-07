02 Julio 2019 04:10:00

El sindicato y su oposición en el Chavarría

QUIEN SE QUEDÓ A DOS fuegos, es decir, entre la espada y la pared, fue el médico José Luis Paz, pues por un lado se supone que es un trabajador médico del Hospital Chavarría y ahora además es el director del ISSSTE que envía estos derechohabientes que generarán más chamba para los sindicalizados…



POR ELLO FUE UNO de los señalados en la junta con el sindicato para que explicaran qué sucede, cómo es que funcionará el nuevo servicio temporal y también de cuántos derechohabientes se habla…



Y ES QUE DICEN los trabajadores del sindicato de la Secretaría de Salud que mientras acá en el Chavarría se veía venir el problema, los mandamases del sindicato andaban en Saltillo haciendo campaña a favor de uno de los candidatos a la dirigencia nacional del PRI…



POR LO PRONTO, LOS TRABAJADORES ya generaron un escrito en donde señalan que trabajarán bajo protesta, además solicitan un sobresueldo por el trabajo extra que desempeñarán y un acuerdo más que los trabajadores eventuales de la clínica del ISSSTE los envíen a apoyar en la consulta y atención de pacientes…



III



UNA VEZ QUE SE viene encima la chamba, ahora sí los trabajadores sindicalizados del Chavarría van a poner el grito en el cielo, como es el caso de que exhibirán a los médicos que hacen como que trabajan y que solo piden horarios muy extraños para cumplir con sus obligaciones, horarios en los que no se requiere de presencia o que de plano, si no asisten no pasa nada…



TAL ES EL CASO del exdirector Jesús Monárrez, a quien dicen que dentro de los acuerdos para aceptar ser director y luego salir es que le otorgaran un horario especial: Horario nocturno sábado y domingo….



ES DECIr, NUNCA SE APARECE por el hospital y así, con varios médicos en esas condiciones difícilmente se podrá dar la atención a toda la gente que lo requiere..



TAMBIÉN LOS SINDICALIZADOS ya criticaron al jefe de la Jurisdicción Sanitaria Uno, Hermilo Rodríguez, a quien le cuestionan el que se la pase en la entrega de despensas como si buscara hacer a estas alturas una carrera política en lugar de atender los problemas que se tienen en materia de salud en la región…



III



QUIEN AHORA SE LA PASA como Vicente Fernández, nada más platicando con su gallo, es el exdirigente del PRI, Manuel Alanís, quien luego de retirarse de la función pública en Sedesol, hoy de dedica a la crianza y entrenamiento de aves de combate, afición que tiene desde hace ya muchos años y que ha combinado muy bien con su etapa burocrática estatal y municipal…



ALANÍS DíA A DíA CONVERSA con amigos y vecinos en su granja allá en la colonia Presidentes, donde el cantar de los gallos es algo habitual, afición que lo mantiene muy activo…



YA DE POLÍTICA NO HABLA NADA, aunque si el partido lo requiere claro que apoya en actividades, pero prefiere mantenerse al margen y que sean las nuevas generaciones quienes vayan a ahora generando caminos y propuestas…



INCLUSO ALANÍS HA INCURSIONADO en la horticultura y otras actividades productivas que se generan dentro de programas estatales o federales, pero siempre para mantenerse ocupado y también incluso generar empleos para esa zona sur de la ciudad…



III



LUEGO DE LOS HECHOS que se han presentado durante las últimas semanas en la Región Carbonífera y en la zona centro del estado y que ocurrieron este fin de semana en Monclova, quien vio reforzada su seguridad fue el delegado de la Fiscalía, Víctor Rodríguez Lozano…



Y NO ES QUE HAYAN ocurrido algún tipo de amenazas sino de que las autoridades no se pueden confiar ante lo que sucede en otros municipios, pues en el caso de la zona norte de Coahuila acá la reacción siempre ha sido muy acertada y oportuna en cuanto al actuar de la Fiscalía y Fuerza Coahuila…



III



FUERTE Y CLARO HABLÓ EL alcalde de Allende para pedir a la SCT de que o arregla el puente o lo echa abajo y lo repara por completo pero que se defina porque no pueden están con una desviación en una intersección de una arteria tan importante como es la carretera 57…



ESTO LUEGO DE QUE el jueves un tráiler con sobredimensiones de carga golpeara tres de las cuatro vigas que soportan el puente y que ahora está cerrado ante el peligro de que se venga abajo si pasan sobre él los camiones y vehículos particulares…



LA SCT DEBERÁ RESPONDER para que se tomen decisiones, pero ya le dijo al alcalde Antero que ellos no tienen presupuesto…