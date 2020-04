29 Abril 2020 04:08:00

El subsecretario de América del Norte… ¡Se la vive en Hong Kong!

En medio de la mayor tragedia sanitaria y económica, el subsecretario para América del Norte de la Cancillería mexicana, el doctor Jesús Seade Kuri, se la vive en Hong Kong.Si la orden es “quédate en casa”, Seade la acató sin miramientos: desde hace más de una década, su casa está en Hong Kong. A 13 mil kilómetros de su oficina en la Ciudad de México. Y en lo que va de este año, ha pasado largas temporadas en esa ciudad china, según me confirman distintas fuentes oficiales en la Secretaría de Relaciones Exteriores. “Se da sus vueltas a México, como patrón de hacienda”, resume un alto funcionario indignado.Así que mientras México negocia con Estados Unidos la reactivación coordinada de las cadenas de producción tras el cierre obligado por la pandemia, mientras México cabildea con Estados Unidos la provisión de ventiladores para quienes corren riesgo de muerte por el coronavirus, mientras Estados Unidos anuncia que el 1 de julio empieza a operar el T-MEC, el subsecretario encargado de la relación internacional más importante y estratégica del Gobierno está ausente, lejano, políticamente inexistente.En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se sabe que Hong Kong es el lugar al que Seade llama “hogar”. Se estableció allá desde el año 2007 y ha tenido diversos empleos en esa moderna ciudad que pelea por su independencia del Gobierno central chino. El subsecretario Seade Kuri ha implementado el “home-office” desde antes que fuera una recomendación oficial: él trabaja desde Hong Kong. Y no es la primera vez que se descubre:A principios de febrero, cuando empezaron las restricciones de vuelos por la pandemia, le revelé que el doctor Seade había quedado atrapado en Hong Kong. Él lo tuvo que aceptar públicamente. Funcionarios de la Cancillería mexicana trabajaron arduamente para tratar de conseguirle un vuelo que lo sacara de ahí. Surgió de inmediato el cuestionamiento: ¿qué hace el subsecretario para América del Norte en Hong Kong? Él, que no había revelado nada de su supuesto viaje de trabajo, se vio orillado a declarar que se había reunido con el “círculo financiero” local para explicarles las oportunidades de inversión que representaba México con el T-MEC.Cuando estalló el tema del cierre de la frontera terrestre México-Estados Unidos por impulso de Trump, a mediados de marzo, ¿dónde estaba Seade? ¡En Hong Kong!De hecho, la última aparición pública de Seade en México, según el registro oficial de la Cancillería, data del 5 de marzo (hace casi dos meses) cuando se reunió con senadores. El 17 de marzo (10 días antes de la entrada en vigor del Quédate en Casa), el canciller Ebrard tuvo una reunión vía internet con los embajadores y cónsules de Estados Unidos y Canadá, los países de América del Norte. En la fotografía que publicó en Twitter hay varios funcionarios atendiendo presencialmente el encuentro desde una sala de juntas de la SRE. Seade no está entre ellos: se conectó por teléfono.Las notables ausencias del subsecretario Seade no son solo de este año.Cuando reventó la crisis de la amenaza de Trump de poner aranceles, el subsecretario fue un rato a Washington… ¡y de ahí voló a Líbano! “En el Día-D no estuvo ahí”, me comenta una fuente. El viaje de Seade dejó boquiabierta a la de por sí estrecha delegación mexicana enviada a resolver el problemón. Este viaje está documentado en el portal de Transparencia de la SRE: Fue la comisión 0487 UR: 200-0065/2019 del 2 al 13 de junio del 2019, y ahí especifica que el destino inicial es Washington, que de ahí vuela a Beirut y luego regresa a la Ciudad de México. En ese momento crítico para la relación México-EU, Seade Kuri justifica en el documento oficial que fue a Líbano a participar como orador en una cena y a dar cuatro conferencias.Del 13 al 19 de diciembre del 2018 la comisión COM 1716 UR: 200-0124/2018 señala que voló a Washington D.C. y de ahí a Hong Kong.Del 22 al 27 de marzo de 2019, según consta en el Informe de Comisiones Oficiales 0111 UR 200-0013-2019 fue a Dallas, de ahí a Hong Kong, luego a Beijing y de regreso a México.A los 15 días, del 13 al 24 de abril de 2019 el documento de comisión 0163 UR: 200-0035/2019 le autoriza el viaje a Washington, de ahí a Hong Kong, luego a San Francisco, California, y a la Ciudad de México.(Todos los documentos pueden consultarse en http://www.carlosloret.com A estas alturas, muchos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores están hartos y enojados con la desaparición del subsecretario. La Subsecretaría de América del Norte solía ser la más importante de todas, una máquina bien aceitada en la que se consideraba un honor trabajar. Ha perdido prestigio.Ojalá esta columna sirva para transparentar el número de viajes que ha hecho el subsecretario a Hong Kong, el número de días que ha pasado ahí, su justificación, el gasto que ha representado en vuelos y viáticos, así como la explicación de si así funciona el funcionario.