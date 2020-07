16 Julio 2020 04:10:00

El tráfico de contratos de carbón

Un análisis que ya se comenta en la Región Norte y Carbonífera de Coahuila sobre el tema de las 2 millones de toneladas de mineral que CFE ha dicho comprará a productores, es en el sentido de que esas dos millones de toneladas no resuelven la problemática ni reactivarán a la región, ya que solamente por la cancelación de contratos a Micare penden de un hilo 3 mil empleos directos y otros cinco mil indirectos…



Pero no sólo eso, ya que de los productores que han sido tomados en cuenta para abastecer 1.5 de las dos millones de toneladas prometidas, la mayoría no tiene la capacidad de extraer esos niveles y la gente sabe y ya ha ocurrido, que comenzará el coyotaje o la venta de contratos…



La realidad es que se necesitará en el caso de la Región Norte conocer el destino de Micare y sus contratos con CFE, los cuales podrán terminar en los tribunales internacionales…



Acá en la Carbonífera y Norte, la preocupación es clara de los representantes empresariales como Canaco que preside Carlos González y Canacintra que dirige César Muñoz, pues la oferta de compra es un buen principio para los productores, pero no deja de ser sólo una solución parcial…





Canícula y crisis en Zaragoza



Los habitantes de Zaragoza ya están a la espera para terminar los detalles de una manifestación dura contra la escasez de agua potable y en contra de la alcaldesa Angelita Flores, quien simplemente ha olvidado la urgencia de resolver esa carencia vital para la población..



Y es que mientras las huertas nogaleras de decenas de conocidos empresarios están verdes y encaminadas a la producción, la alcaldesa dice que los mantos acuíferos están agotados y no puede hacer nada para solucionarlo, todo es culpa de la sequía, dice la edil…



Pero al recorrer Zaragoza y sus huertas de nogales todas cuentan con sistemas modernos de riego y están a punto para calcular ya una producción extraordinaria porque han tenido y tienen puntuales sus fechas de riego y no son cualquier cosa de hectáreas, sino miles de hectáreas las que se cosecharán gracias a que los nogaleros sí tienen pozos de extracción, los mismos que dice Angelita que están agotados…



Ni qué decir del tema de la seguridad en Zaragoza, donde tristemente la población ve cómo sus jóvenes se descarrilan en actos de vicio e inseguridad, todo porque el municipio ha fallado en encaminar programas que los apoyen, capaciten y encaminen para evitar que sean enganchados por las adicciones o por los delincuentes…





Con las puertas abiertas: SEDU



Donde están de puertas abiertas es en la Dirección de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación Pública a cargo del profesor Arón Rodríguez de Lara…



Pues resulta que ante la crisis de empleo que ha provocado la pandemia, más la poca promoción de sus “ventajas” de parte de los colegios y escuelas privadas, cientos o miles de estudiantes han comenzado a preguntar cómo es que pueden emigrar de ese sector privado al público para seguir con su educación…



Eso es algo que se veía venir, pero hoy más que nunca se refleja en la crisis que viven muchas familias y que se ve en el espejo de las escuelas privadas que hoy no encuentran cómo retener a sus estudiantes…



Los colegios y también universidades privadas han enfrentado una problemática de adaptación tardía a la nueva realidad y los padres de familia, muchos, no están dispuestos a pagar por una educación privada que sólo incluye una o dos horas diarias, o dos días a la semana de clases, con toda una serie de limitantes para los estudiantes y problemas en las plataformas…



Por todo eso, quien deberá atender los efectos será el sector público de la educación y es ahí en donde el profesor Arón Rodríguez de Lara ya se prepara desde hoy…





Preparan relevo de ‘MoY’ Lechler en Cabildo



Ayer en la sesión de Cabildo que se realizó de parte del alcalde Claudio Bres y los regidores, la cual fue virtual, se acordó notificar al Congreso del Estado del fallecimiento del regidor Moisés Lechler de la Garza y que de esta forma se inicien los trámites para que a través de la lista de suplentes que tiene el INE de la planilla ganadora de las elecciones del ayuntamiento de Piedras Negras, se determine quién será la persona que ocupará esa silla en el Cabildo…



Por lo que ya ha ocurrido con otras sustituciones, tal es el caso de nombrar al relevo de “Chemo” Elizondo al pasar de regidor a director de Obras Públicas, se estima que esto podría demorar algunas semanas o incluso meses…



Por lo pronto el secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro, ya ha dicho que se realiza por parte del municipio lo que les corresponde y será entonces el Congreso quien decida probablemente de aquí a finales de agosto…