10 Diciembre 2020 04:10:00

El único amarrado

El único alcalde amarrado para ir por la reelección llega hoy a su segundo informe de Gobierno. Al filo de las 11:00 horas, José María Morales Padilla, Edil de Ramos Arizpe, comparecerá ante la comunidad del industrioso municipio para presentar los detalles de la obra pública y acciones que se pusieron en marcha en este difícil año.



Cuatro tópicos destacan en la Administración de Chema Morales: la inversión, sin precedentes, en obras para mejorar la distribución de agua potable; la seguridad pública, tema nada sencillo; cubrir los rezagos en deuda pública y atender las necesidades de los ciudadanos durante la pandemia.







Calefacto ingenuo



¿Quién será el secretario de la Administración estatal, que, con tal de andar en campaña anticipada, dejó en manos de uno de sus hijos la operación de la secretaría que le encargaron?

Todo apunta a que es lagunero y, para más señas, responsable de la Secretaría de Trabajo. A lo mejor le parece poca cosa, pero, hoy por hoy, es una de las dependencias de mayor relevancia en la Administración estatal.

Lo bueno que Román Alberto Cepeda González ya se la creyó que tiene en la bolsa la nominación, y, más aún, el triunfo electoral. Imagínese: con todo y que tiene enfrente a perfiles como el del Hooligan, Luis Fernando Salazar Fernández, o el del panista de moda, Marcelo Torres Cofiño. ¡Qué ingenuo!







Grilla diocesana



Si Hilario González García, quien en breve asumirá funciones como obispo titular de la Diócesis de Saltillo, espera tersura en la transición, en una de esas se equivoca, pues quien se convertirá en su antecesor, Raúl Vera López, dejó en claro que no se quedará quieto, aun cuando se le hayan apagado los reflectores estatales y nacionales que mantuvo encendidos por 20 años.

Según Vera López, una cosa es que haya dejado de ser titular de la Diócesis local, para convertirse en emérito, una vez que el regiomontano asuma las riendas, lo cual ocurrirá de un momento a otro, y otra muy distinta que vaya a permanecer al margen de los asuntos diocesanos. Pobre don Hilario, comentan los feligreses, tan cerca de Roma y tan lejos de los intereses que el dominico pretende seguir controlando.







Chema, cuartel



Al que se vio supervisando los avances del proyecto de construcción de un cuartel militar para Saltillo, fue al todavía titular de la Secretaría de Gobierno, José María Fraustro Siller. Como se sabe, Chema Fraustro tiene buena relación con los mandos militares y además es conocedor del tema de seguridad pública.

En el corto plazo, nos señalan, se planea construir otro cuartel en la sierra de Arteaga, con lo que se blindaría a la Región Sureste del estado y en este proyecto también está al tanto el funcionario estatal.







Muy convenenciero



Hasta lo que no come le hace daño. Al interior del Partido Acción Nacional están sorprendidos de que uno de los principales opositores a la eventual alianza con el PRI y el Partido de la Revolución Democrática, para ir a la contienda por los ayuntamientos de Coahuila el próximo año, es, nada más y nada menos, que el diputado local Juan Antonio García Villa.

El problema no es que el diputado chambitas, como lo conocen en el Congreso estatal, se oponga a la posibilidad de que su partido vaya de la mano con sus acérrimos contrincantes, sino que no presenta ningún argumento sólido para oponerse.

Los malpensados aseguran que la oposición de García Villa radica en que no le quedaría ningún dividendo. Diputado

convenenciero.







Muy atento



Con todo y que tiene en la bolsa la nominación para un asiento en la próxima Legislatura estatal, por la vía plurinominal, Tereso Medina Ramírez se mantiene atento, nos aseguran, al cumplimiento de las empresas coahuilenses para la cobertura del aguinaldo.

Ahora mismo, buen número de las firmas industriales cubrieron el compromiso, incluso antes del Buen Fin, pero quedan otras a las que habrá que ponerles lupa.