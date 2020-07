06 Julio 2020 03:28:00

El único que no es racista

En la capital de Coahuila se ha registrado como el segundo municipio con el mayor caso de pacientes con coronavirus dando positivo. Al día de ayer en su primer Reporte Coahuila del Plan Estatal de Prevención y Control Covid-19 a las 12:39 arroja un saldo de 644 casos de los cuales solo 366 de ellos se encuentran activos hasta el día de ayer.Ya se había anunciado por parte de las autoridades estatales y municipales que habría un ligero aumento en la apertura de negocios y actividades que no eran consideradas esenciales para reactivar la economía para vivir lo que ahora se le conoce como la “nueva vida”, refiriéndose a tener que aprender a vivir junto con el coronavirus, porque de algo que es cierto llegó para quedarse con nosotros.Durante este proceso de reapertura económica en Saltillo, su incremento de pacientes con coronavirus positivo, no ha sido por descuido de las autoridades, sino de la misma gente.Es la misma irresponsabilidad de los saltillenses quienes están bajando la guardia, dejando a un lado toda la campaña de concientización que está haciendo las autoridades locales y estatales de cuidarse y no considerar como si fueran vacaciones o paseo esta apertura económica, que puede correr el riesgo a que sea el mismo Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste la que tome una decisión de regresar a la fase de resguardo y cierre de comercio no esenciales por culpa de la misma sociedad.Así como lo sucedido este reciente fin de semana cuando se vio obligado el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste, a tener que cerrar nuevamente la Gran Plaza por incumplir las medidas sanitarias en donde se observaba un gran número de familias con menores de edad paseando sin la sana distancia y el uso de cubrebocas.No se puede culpar a ningún sector de gobierno local o estatal que no atienden al llamado de la población para reportar aquellos casos sospechosos o situaciones de peligro para contagio. Las mismas unidades policiacas están actuando de manera rápida cuando existen reportes en donde se observan niños y niñas jugando en parques en diferentes colonias de la ciudad y cuando ven la presencia de la policía simplemente desaparecen, pero tan pronto se van de esa zona salen nuevamente los menores de edad a jugar nuevamente, así como los adultos a convivir sin ninguna medida de sana distancia y el uso de cubrebocas.Lo mismo sucede con aquellos conductores que usan el cubrebocas como un accesorio más de decoración para vehículo colgándolo en el espejo para solo ponérselo al momento de observar algún reten de sanidad para evitar ser multados.Es una misión colosal e imposible pretender que sea el gobierno el único que ponga de su parte para la reactivación de la economía, cuando está destinando millones de pesos el tema de la salud para luchar y prevenir el coronavirus, inversión en infraestructura, apoyo a los comerciantes, capacitación a los negocios considerados no esenciales para su apertura y por otro lado la ciudadanía haciendo todo lo contrario.Existe una minoría de los saltillenses que están teniendo un resentimiento en contra de las autoridades locales queriéndolos culpar por este incremento de enfermos por el Covid-19, cuando en realidad ese sentimiento de enojo debe de ser primeramente con ellos mismo por quedarse callados cuando ven a un ciudadano que no cumple con las medias mínimas.Hay veces que me cuestiono qué necesita toda esa gente irresponsable e incrédula lo que necesita para entender que el Covid-19, es el único que no es racista, y que no perdona la vanidad de las mujeres que se niegan a usar el cubrebocas, el coronavirus tampoco va perdonar a los machistas que se consideran el uso de las medidas de prevención es solo para los débiles, como tampoco el Covid-19 hace distinción de edades, estado civil, o social, es decir, el coronavirus contagia a ricos y a pobres. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México) http://www.intersip.org