El Verde va solo

El que presumió foto con el gobernador Miguel Ángel Riquelme fue José Refugio Sandoval Rodríguez, para más señas, mandamás del Partido Verde Ecologista de México, en Coahuila.



Cuquis, para los cuates, comió con Riquelme y después de la sobremesa, la cual, por cierto, no fue breve, subió a sus redes sociales la fotografía en mención.



En los corrillos políticos de Coahuila es secreto a voces que una cosa es la alianza, supuestamente amarrada, entre el PVEM y Morena, para la elección de diputados federales del próximo año, y otra la realidad de ese partido en Coahuila, pues las condiciones están dadas para que los verdes vayan solos y midan de qué están hechos en cada región.



Guerra de encuestas



Hay guerra de encuestas entre priistas de la capital de Coahuila, respecto a ver quién está mejor posicionado ante los electores y cuál trae más rating frente a lo que viene, específicamente la renovación de la Alcaldía y la necesidad para el tricolor, de mantener a Saltillo como el municipio más priista del país.



El caso es que las encuestas van y vienen cuando está en el aire la moneda que definirá si hay, o no, doble reelección.



Por lo pronto, este sábado hay consejo político estatal, que presidirá Rodrigo Fuentes Ávila, como dirigente estatal. Habrá que estar atentos, para ver cualquier gesto.



Que ya se armaron



Que Morena ya se armó, por lo menos en lo que a dirigencia estatal correspondiente, para hacerle frente al proceso electoral del próximo año y defender el punto de la cuatroté, en la renovación de los ayuntamientos.



Por lo pronto, llegó a Coahuila como delegado especial de la dirigencia nacional, el diputado local Tenoch Sánchez Ángeles, originario del Estado de México y con trayectoria al interior del partido de moda, del cual fue secretario general.



La estancia de Tenoch es por mientras, pues quien realmente se hará cargo de la dirigencia de Morena en Coahuila, es el senador Daniel Gutiérrez Castorena, legislador por el estado de Aguascalientes.



Coahuila, por la inclusión



En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, bajo el liderazgo de la señora Marcela Gorgón, el DIF Coahuila no baja la guardia al promover la inclusión social.



A través del programa Unedif se brindaron más de 587 mil traslados a personas con discapacidad. También, está en curso la entrega de sillas de ruedas, prótesis, aparatos funcionales y atención especializada a quienes viven con algún tipo de discapacidad.



A decir de la esposa del gobernador Riquelme y presidenta honoraria del DIF Coahuila, apoyar a quienes viven con alguna discapacidad es un acto de justicia y de igualdad.



Desde adentro



Si algún delegado del IMSS en Coahuila conoce la institución desde adentro, nos comentan, es el actual, Leopoldo Santillán Arreygue y quienes lo conocen, apuestan doble a sencillo a que en su desempeño se le dan valores como el de la integridad, justicia, transparencia y, sobre todo, de apoyo, respeto y respaldo al gremio médico.



Nos comentan que en el horizonte del delegado del IMSS no está desmantelar la Subdelegación Monclova.



A su llegada a Coahuila, continúan sus bienquerientes, estableció el compromiso de actuar con justicia, en lo cual ha sido puntual, y de realizar un análisis sobre el trabajo de cada uno de los funcionarios de la oficina que representa, de ahí que, si decidiera hacer cambios, estarían sujetos a criterios de objetividad, en la búsqueda del bien institucional y de mejorar el servicio que se brinda a la derechohabiencia.



Ciudades hermanas



El que se reportó listo para presentar, el próximo jueves 10, su segundo informe al frente del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, fue José María Morales Padilla. El Alcalde está en los últimos detalles del video que se va a difundir con los pormenores de las acciones desarrolladas a lo largo de este año, que, aún con pandemia, no paralizó al Municipio, ni a la Administración local.



Por cierto, Chema Morales y su colega de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, firmaron un convenio para hermanar a los dos municipios que, con todo y que son vecinos, no tienen, por lo menos en el papel, el mencionado acercamiento.