El visto bueno

La que amanece este sábado en Saltillo, es la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Como lo anticipamos en este espacio, la también ministra en retiro atiende la invitación del gobernador Miguel Riquelme, para el arranque de los trabajos para la elaboración del Programa Estatal de Derechos Humanos 2019-2023. La cita es en Palacio de Gobierno, para ser precisos en el salón

En el Programa, nos anticipan, estarán reunidas acciones como la vinculación de familias de personas desaparecidas y la política para la atención de migrantes, periodistas y activistas de los derechos humanos. Es el primer proyecto de su tipo que tiene el visto bueno de la cuarta transformación.







Confirmó asistencia



Lo nuevo en torno a la visita de Olga Sánchez Cordero a Coahuila, es que está invitada a la inauguración de la Feria del Libro, y como tiene buenos amigos en la Universidad Autónoma de Coahuila, nos aseguran que anoche mismo aceptó la invitación.



En la primera jornada formal de la Feria Internacional del Libro de Arteaga también dirá presente el paisano Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así es que la grilla será de primer nivel y sobre todo bastante variada.







Viene el embajador



Yasushi Takase es el embajador de Japón en México y anoche confirmó asistencia a la inauguración de la Feria Internacional del Libro en Arteaga, edición 2019. Por ahí de las 11, 11:30 de la mañana de este sábado se reunirá con el gobernador Miguel ángel Riquelme y el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez para darle formalidad al evento que en realidad desde este viernes por la tarde abrió sus puertas en el Centro Cultural Universitario de aquel campus. La Fila estará en marcha hasta el 19 de mayo.



Japón es país invitado a la FILA 2019 y el embajador se apuntó desde el principio para estar presente. Por lo pronto, este viernes por la tarde el rector se dio la vuelta por la feria, en el primer recorrido de reconocimiento.







Sudó la gota gorda



Ganó, pero batalló. Así fue como Tereso Medina Ramírez pudo mantener para la Confederación de Trabajadores de México, el contrato colectivo de trabajo con la empresa Arneses PKC, en una disputa de pronósticos reservados que tuvo con Napoléon Gómez Urrutia y su Sindicato Nacional Minero. La CTM y Medina Ramírez alcanzaron mil 184 votos, contra mil 18 de “Napito”.



Si bien el coahuilense demostró que todavía las pueda y tiene respaldo entre los agremiados, también quedó en claro que sin tener presencia permanente en Coahuila, el senador Gómez Urrutia puede poner a sudar la gota gorda a sus contrincantes.







Luego del revés en la compañía localizada en Ciudad Acuña, lo que sigue es la disputa por el control sindical en la siderúrgica Altos Hornos de México.







No quiere pleito



El que se desmarcó de la porra nociva en Ciudad Acuña durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue el alcalde Roberto de los Santos Vázquez. Este viernes acompañó al gobernador Miguel Riquelme en un recorrido por lo que será el hospital de especialidades del IMSS en aquella frontera y quienes los vieron nos aseguran que anduvieron de buen ánimo. Por lo visto, el Alcalde dejó en claro que no quiere pleito con el Gobernador.



En el recorrido por la construcción del hospital también estuvieron Pablo Francisco Linares Martínez, delegado en funciones del Instituto Mexicano del Seguro Social y el jefe de Servicios y Prestaciones Médicas, Aristeo Perales García, así como representantes de la empresa encargada de la construcción.



Nos comentan que después de la visita presidencial, está trazada la ruta para que a principios del próximo año entre en funciones el nuevo hospital.







¿Y Germán?



Para el mismo recorrido en Ciudad Acuña estaba considerado el director general del IMSS, Germán Martínez Cázares, pero el expanista y ahora integrante de la cuarta transformación fue víctima de las deficiencias del transporte aéreo en Coahuila y no llegó al encuentro. El funcionario voló de la Ciudad de México a Piedras Negras, pero la aeronave comercial no pudo aterrizar por cuestiones de mal tiempo.



En un primer intento el avión de Martínez Cázares trató de hacer escala en Monterrey, pero tampoco lo consiguió y finalmente aterrizó en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Como era demasiado tarde y el Gobernador y los demás ya andaban en el recorrido, optó por regresar a la capital del país, en donde también tenía agenda pendiente. Para la otra.







Vuelta a la página



En el PRI Coahuila de Rodrigo Fuentes Ávila le dieron vuelta a la página, luego del intento de uno que otro viejo lobo de mar para de la noche a la mañana meter reversa a la posibilidad de abrir la contienda por la dirigencia nacional, al voto directo de los militantes.



Los priistas de Coahuila fueron los primeros en decir “no” y las cosas quedaron como estaban al principio, es decir, se mantiene la decisión del Consejo Político Nacional para que el próximo presidente o presidenta nacional, surja de elección directa.