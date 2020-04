30 Abril 2020 04:10:00

El voto de Rubén

Durante los próximos días la atención nacional acaso se distraerá del Covid-19 para conocer el desenlace de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de tener facultades absolutas para modificar y ejercer el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo menos mientras dura la emergencia económica, y como integrante de la Comisión Permanente uno de los protagonistas de las discusiones y votación será el coahuilense Rubén Moreira Valdez.



Las dudas se empezarán a despejar más pronto de lo esperado, pues de acuerdo con Mario Delgado, para más señas coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, esta misma semana se darán los primeros dictámenes de la propuesta presidencial.



Moreira no es el único coahuilense que andará en esto; la morenista Miroslava Sánchez Galván también es titular en la Comisión Permanente y queda claro que votará con la línea presidencial.





A la expectativa



Rubén Moreira dejó en claro que hará valer la oposición del PRI en el Congreso de la Unión y por lo tanto votará en contra de la intentona presidencial y la posibilidad de dar a López Obrador facultades totales para decidir en qué y cómo se gasta el presupuesto federal.



La aclaración del legislador es válida luego de lo que pasó en marzo del año pasado, cuando junto con sus colegas coahuilenses Fernando de las Fuentes Hernández y Martha Garay Cadena, se sumó a Morena para aprobar la iniciativa de AMLO sobre revocación del mandato y consulta popular. ¿Será que ya son otros tiempos?





No hay rompimiento, pero…



El gobernador Miguel Ángel Riquelme aseguró que no existe un rompimiento institucional con el Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, quien está renuente a aplicar el decreto para reducir la movilidad y hacer obligatorio el uso de cubrebocas.



Aseguró que su Gobierno está en coordinación con los 38 alcaldes y dejó ver su buena relación con ediles que no son del PRI, como el panista Alfredo Paredes López, de Monclova, o Claudio Bres Garza, de Piedras Negras, quien llegó al cargo con la bandera de Morena.



Sin embargo, Riquelme aseguró que la sanitización del edificio de la Presidencia Municipal va, a lo cual se negó el Alcalde panista de Torreón, pues no se trata de medir fuerzas políticas, sino de medidas a favor de la salud y de atender la emergencia presente.





Cita en Tampico



Los gobernadores de la Alianza del Noreste, Miguel Riquelme, Jaime Rodríguez y Francisco García, y sus colegas de Durango y Michoacán, José Rosas y Silvano Aureoles, reanudan actividades este jueves para echarle ojo a la estrategia de combate al coronavirus y con igual o mayor interés, revisar también la estrategia de apoyo a empresas y comercios para salir de la crisis lo más pronto posible.



Los gobernadores saben que lo que andan haciendo no gusta nada en Palacio Nacional, pero dicen que no pueden esperar sentados y con los brazos cruzados a que despierte la Cuatroté. Esta vez la cita es en Tampico.





El ‘robo hormiga’



La salida de Ulises Mendoza de la dirección médica del Hospital General de Zona número 7 de Monclova no sólo habría sido por los errores y negligencia con que se atendió el brote de Covid-19 entre personal médico y pacientes, como lo sugirió el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto. El profesionista además estaría en el ojo de las denuncias penales que el chiapaneco presentó en la Fiscalía General de la República por situaciones de “robo hormiga” presuntamente detectadas en ese y otros hospitales del país.



El asunto no es menor, pues el saqueo habría ocurrido en vísperas de los primeros casos de contagio en Monclova, cuando en el IMSS quedaron con los dedos de la mano entre la puerta precisamente por falta de equipo para atender a los pacientes y proteger a los médicos y enfermeras.





Liderazgo



Quien mantiene un gran liderazgo con los jóvenes priistas del país, nos comentan, es sin duda el alcalde Manolo Jiménez, que además de trabajar día a día por mantener a Saltillo seguro y en orden, continúa con su activismo a favor de la juventud del Revolucionario Institucional… Hace unos días trascendió que se dio el tiempo de participar en un reunión virtual con más de 500 jóvenes del país, a través de la Red Jóvenes por Mexico.



Con entusiasmo, el Alcalde platicó en una videoconferencia con jóvenes de Coahuila y de todo México; les habló acerca de las acciones que ha desplegado en equipo con el gobernador Riquelme y la sociedad civil durante la presente contingencia del Covid-19.



Manolo fue bien recibido por los jóvenes; saben que es uno de los alcaldes mejor calificados, con presente y futuro prometedor.





Comisión de emergencia



En la reunión virtual, los diputados locales aprobaron por unanimidad la propuesta de Emilio de Hoyos Montemayor a favor de una Comisión de Emergencia para la recuperación económica de Coahuila, en la que tengan voz y voto los legisladores, los alcaldes, empresarios de todas las regiones y como coordinador, el Gobierno estatal.



La propuesta no es para menos, pues además de las consecuencias para la economía a propósito de la pandemia, está el desplome en el precio del petróleo y el correspondiente desplome del Producto Interno Bruto y por ende del poder adquisitivo.