12 Mayo 2019 04:10:00

Elba Esther ya no asusta

Sólido al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ven al paisano Alfonso Cepeda Salas, quien estuvo en el Centro Cultural Universitario de Arteaga como invitado al corte del listón en la Feria Internacional del Libro. Cuando le preguntan si siente pasos luego de la liberación de Elba Esther Gordillo Morales, el profesor coahuilense responde que “la Maestra” no le quita el sueño simple y sencillamente porque ni siquiera es integrante del organismo.



Resulta que desde hace siete años, es decir, desde su aprehensión acusada de desviar los recursos del SNTE, hasta su reciente liberación, en el umbral de la 4T, Gordillo no cubrió las cuotas y en automático perdió sus derechos sindicales. Aún con el colmillo retorcido, se la aplicaron. ¿Será que los bonos de Elba Esther están tan mermados, que ya no espanta a nadie?





Voltear a Coahuila

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también paisana, pero por elección, pues sus padres y abuelos son de Saltillo, dijo presente en la inauguración de la FILA. Recorrió algunos estands, muy cerca del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez y del gobernador Miguel Riquelme.



Antes, estuvo en Palacio de Gobierno y a más de uno sorprendió que no una, ni dos, sino más de tres veces se refirió a lo que por estas tierras se hace en atención al tema de derechos humanos. Contó que en más de una ocasión, muy de madrugada, pues tiene acuerdo con él todos los días, antes de la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha dicho que los demás gobernadores deberían voltear a Coahuila para ver lo que se puede hacer en la materia.





Pedirán perdón

Por cierto, en las páginas de Zócalo Saltillo se pudo enterar de que el gobernador Miguel Riquelme pedirá perdón a las familias de las víctimas de la desaparición masiva de personas en Allende y la masacre ocurrida en el interior del Cereso de Piedras Negras.



Ahora le contamos que la secretaria de Gobernación se anotó para sumar al evento al Gobierno federal y dijo que para ello regresará junto con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez.



La ceremonia frente a las familias de las víctimas será a mediados de junio y no el 30 de mayo, como originalmente se dio a conocer.





Primos cercanos

Para los eventos de este sábado en Saltillo y Arteaga, la titular de la Segob voló de la Ciudad de México a Monterrey. Llegó en el vuelo comercial de las 7:50 de la mañana y ya la esperaba el secretario de Finanzas, Blas Flores Dávila, para trasladarla por carretera hasta Coahuila.



Platicaron de todo, nos dicen, y tuvieron más de una hora de trayecto para ponerse al día en asuntos de familias, pues, como se sabe, son primos cercanos.





Muy serio el ‘exNiño azul’

El que reapareció a la escena pública estatal es el diputado federal Luis Fernando Salazar. Tuvo asiento de primera fila en el evento de Palacio de Gobierno, en donde se puso en marcha el Plan Estatal de Derechos Humanos. Al expanista y más reciente adquisición de Morena se le vio muy serio, y los malpensados no saben si es porque estaba rodeado de otros legisladores y funcionarios emanados del PRI, o porque Marcelo Torres Cofiño estuvo en el presidum, como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Estatal.



No es secreto que al diputado local y al “exNiño azul” les late el corazón por la alcaldía de Torreón y muy posiblemente se van a enfrentar en los comicios del 2021.





Se avientan la ‘pelotita’

La alcaldesa panista de Cuatrociénegas, Yolanda Acuña y la secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil se lavaron las manos y se aventaron entre ellas la pelotita por la desafortunada presentación del lagunero Pablo Montero en el festejo del Día de las Madres en el municipio considerado como el Oasis del Desierto.



Nos aseguran, y además se puede constatar en un video que fue viral, que el cantante de ranchero no andaba en sus cinco sentidos y justo cuando entonaba Las Mañanitas la arremetió con insultos y consignas en contra de dos de las festejadas, solo por que se levantaron a bailar.



Montero acabó con la fiesta y ahora ni la alcaldesa, ni la funcionaria estatal quieren cargar con el muerto. ¿Ahora resulta que a Oscar Daniel Hernández Rodríguez, como en realidad se llama, nadie lo contrató?





Saltillense, al G20

Quien prepara maletas para viajar a Japón y participar en la Cumbre G20, en representación de Coahuila, es el saltillense César Andrés Macías, quien va con la idea de poner en alto el nombre del estado, en temas como el emprendimiento por parte de jóvenes empresarios.



Macías abordará en la cumbre el tema de negocios. Se le conoce en Saltillo por su trayectoria en el renglón empresarial y ha destacado al frente del ala juvenil de la Confederación Patronal de la República Mexicana, delegación Coahuila Sureste. Para los enterados, es joven promesa de la nueva clase empresarial.