14 Junio 2020 04:10:00

ELECCIÓN DE DIPUTADOS PARA AGOSTO O SEPTIEMBRE

Este fin de semana se concentraron allá en Saltillo en la sede del PRI estatal que dirige Rodrigo Fuentes Aguirre, los candidatos a las diputaciones locales para comenzar con la planeación del proceso electoral y sobre todo de las estrategias de campaña con las cuales, de manera extraordinaria, se enfrentará esta elección…



Los candidatos estuvieron por horas en este diálogo y capacitación en donde les dejaron en claro cómo es que será el proceso, qué espera la ciudadanía en las campañas y cómo es que se desarrollará la estrategia…



La elección, aunque aún no se define la fecha, será para agosto, a más tardar para la primera o segunda semana de septiembre y por ello ya también se trabaja en la capacitación de la estructura política del PRI…



Veremos y diremos pues qué es lo que sucede y cómo es que Esperanza Chapa y Raúl Vela enfrentan el proceso en este distrito fronterizo…





APOYO A COMERCIOS EN EP



El alcalde de Eagle Pass, Luis Sifuentes, ha señalado como una medida marginal de soporte a los comerciantes, una ayuda federal que podría alcanzar hasta dos mil dólares por comercio establecido…



Esto podría darle un poco de oxígeno a los negocios que están moribundos, la mayoría de ellos, para enfrentar las próximas semanas que podrían ser las últimas antes de que se reinicie la apertura de los cruces a mexicanos…



El comercio de Eagle Pass sucumbe ante la falta de clientes, pero ya son varias las entregas de apoyo que han aplicado por parte del gobierno federal y eso ha ayudado en parte, el problema es que mientras no se abra, los apoyos sólo servirán para alargar una agonía para buena parte de ellos…



El asunto será ver si realmente alcanzarán a comprender los que deciden en Washington lo que se vive en la frontera sur, lo mismo en pueblos como Brownsville que en Laredo, Roma, Eagle Pass y Del Río, así como en el resto de las ciudades vecinas de México…





LA PANDEMIA Y LAS ACCIONES EN PIEDRAS NEGRAS



Las acciones que se han desarrollado en Piedras Negras para prevenir que la pandemia del coronavirus se convierta en un problema aún mayor en el tema de salud, han logrado que la capacidad hospitalaria no se rebase, se mantenga en niveles sin preocupación y que el impacto en general en la salud de la población se refleje como algo positivo…



El alcalde Claudio Bres ha logrado sacar adelante estos tres meses ya de pandemia y crisis, con costos por supuesto, pero por mucho lejos de los efectos negativos de otras ciudades como Monclova o Torreón, donde las cosas están de preocuparse…



La tarea es de todos, porque todos incluidos población, comerciantes, empresarios y autoridades de salud y otras áreas, hagamos lo que cada uno nos corresponde y aunque en momentos se puede pensar que el problema se sale de control, hoy por hoy hablamos de un contagio por día en promedio…



Además si señalamos que los hospitales de nuestra región están al 15 por ciento de su capacidad en cuanto a pacientes Covid o incubados, vemos que eso es una tasa muy baja y maniobrable para detectar problemas cuando la tasa de ocupación aumente…





LOS PROFES Y LAS GRADUACIONES



Los reclamos de padres de familia por los dineros y anticipos de las graduaciones, acostumbradas a realizarse de manera tumultuosa, ha dejado ya problemas que en algunos de los casos están ajenas a las acciones de los directivos…



Y es que en escuelas en donde se tienen más de mil alumnos, por ejemplo en secundaria o primaria, los directivos planearon junto con los papás la graduación desde septiembre y para marzo ya habían pagado anticipos de distintas cosas, mismas que seguramente ya no les regresarán a quienes les contrataron el servicio: Algunas porque ya quebraron por tres meses de cierre y otros porque aunque hayan soportado la crisis de la pandemia, no están en condiciones de regresar anticipos por su condición precaria en lo económico…



Por ello, a nivel local el profesor Arón Rodríguez deberá de sortear estos problemas, reclamos y hasta manifestaciones de padres de familia, pero en la mayoría de los casos ocurrirá que fue por los efectos económicos y no porque los directivos pretendieran hacer fraude…