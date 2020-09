13 Septiembre 2020 04:10:00

Elección de estructura se avecina

Entre la pandemia, las restricciones sanitarias y un número elevado de candidatos, algunos o su mayoría sin estructura electoral, estas campañas que han cumplido ya su primera semana de proselitismo en el distrito 2 se puede vislumbrar que serán elecciones en donde el partido y candidato que tenga más estructura, se convertirá en el candidato más participativo…



Si consideramos que muchos candidatos prácticamente andan solos, algunos son tradicionalmente abandonados por sus compañeros luego de designarlos y otros porque el partido no cuenta con muchos militantes, eso también es un factor que abona a que haya escasa participación a su favor…



Veremos cómo es que se desempeñan los partidos y también cuánto apoyo reciben de sus dirigentes locales, estatales y hasta nacionales, lo cual será muy importante…



Veremos cómo es que partidos como el PRI de Rigo Fuentes, Morena que ayer trajo a su dirigente nacional a Piedras Negras y el Verde hacen su trabajo en este proceso que ya está en marcha y que tendrá su jornada el 18 de octubre…





Abundan los autos Onappafa en Coahuila



Si lo que se pretende es cuidar el empleo, la recaudación de impuestos y el patrimonio familiar, no entendemos cómo es que el problema de los autos chuecos y “chocolate” de nueva cuenta se ha convertido en una bola de nieve imparable…



A principios del sexenio estatal pasado, detectaron que casi la mitad de la población adeudaba su tenencia vehicular, que también no tenían su licencia vigente y que unos 150 mil autos en el estado eran chuecos o ingresaron de contrabando…



Tras una decisión difícil se comenzó a eliminar eso y de alguna forma en años recientes el Gobierno Federal ha permitido que de nueva cuenta los autos chuecos sean un número importante de los que circulan…



No estaría de más que antes de que se conviertan de nuevo en un problema relacionado con la seguridad, los autos chuecos o “chocolate”, estén o no afiliados a una organización nacional, vean frenado ese crecimiento primero, después que se les regule y finalmente que se les incorpore al pago de impuestos..



No se puede esperar a que, por temor electoral, de efectos políticos no se detenga eso ni en las aduanas ni por parte de las oficinas de impuestos…



Aquí a nivel local le toca a José Luis Peña, pero también a los encargados de evitar que los autos circulen sin placas, con placas que no corresponden o de organizaciones de autos “chocolate”…





Licencia en regiduría priísta de Piedras Negras



Luego de que hubiese un pleito interno en el PRI nigropetense que incluso provocó la renuncia por motivos personales de la entonces secretaria del partido, hoy el tricolor que preside Raúl Vela se enfrenta a la posibilidad de que se requiere de una nueva regidora ante la licencia que solicitará una ocupante de silla tricolor en el Cabildo…



Eso se podría decidir la próxima semana, una vez que ya se ha solicitado licencia por parte de esa integrante tricolor del órgano de gobierno municipal…



El PRI no tendrá problema en que se nombre a alguien nuevo para ocupar ese puesto, pero lo que no se ve bien es que no se haya anticipado esa situación multichamba de quien ocuparía la regiduría…



Y no es porque lo ocupe, pues así estaba establecido en la lista, pero en todos hay prioridades y cuando se tiene un desempeño importante y que sobresale a una regiduría, pues lo mejor es no tomarla en cuenta esa persona para el cargo y considerar a alguien que sí disponga del tiempo…





Administrar el acuífero



Donde andan más que inquietos es en los Cinco Manantiales los productores de nuez, los nogaleros, quienes han solicitado ya ante José Luis “El Chapo” Flores Méndez una reunión para explicar su problemática…



Los nogaleros han explicado una y otra vez que tras 13 años de sequía, de lluvias escasas, se presenta un agotamiento del acuífero de la región y por ello es que se debe tomar en cuenta no el suspender las grandes extracciones, sino disminuirlas…



Por ello es que algunos municipios también han visto disminuidas las capacidades de los pozos profundos que abastecen sus redes de agua potable…



Ante ello, más temprano que tarde se deberá de analizar a nivel de la Conagua el que se administre el acuífero de esta región y que se limiten las extracciones de pozos pequeños, medianos y extra grandes…



Por mucho que haya un compromiso social, la prioridad es la población y no se puede apostar a que se agote el acuífero para que estallen problemas como en Chihuahua…



Sin duda el secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez, analizaría la situación para ver qué es lo más viable para tomar en cuenta todos los aspectos…





Viene doble chamba para maestros



Si para el próximo mes inicia el tema de clases de modelo híbrido, es decir, una parte en casa y otra asistiendo a las aulas, los que tendrán doble chamba serán los profes…



Y es que aunque no se ha definido el modelo, la idea sería que unos niños vayan ciertos días de la semana y el resto otros días para no generar aglomeraciones y riesgos de contagio…



Pero eso representaría para los maestros de grupo doble trabajo y un avance no tan adecuado para el ciclo escolar…



Veremos cómo es que se diseña esa nueva etapa, pero sin duda el titular de Educación en Coahuila, el doctor Higinio González, ya analiza el tema con los distintos directores de cada región…



No es sencillo, pero poco a poco hay que evolucionar a las clases presenciales, igual un solo día a la semana o hasta dos, porque la realidad es que las clases a distancia, las clases en casa, no tienen el alcance que las clases en el aula…



Por supuesto que la prioridad es la salud de los niños y de sus familias, también de los maestros, pero para la Sedu la preocupación está en un ciclo escolar que terminó deficiente y que inicia con problemas...