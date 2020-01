12 Enero 2020 03:10:00

Elección directa

Los consejeros del PRI decidieron que el método para definir candidatos a diputados locales sea por elección interna directa a la militancia, los que previamente fueron designados por quien manda.



Un Consejo Político Estatal sabatino en la capital estuvo bastante concurrido, fueron muchos pero no todos, poco más de 500, mismos que junto al dirigente estatal echaron las campanas al vuelo.



El triunfo les espera el 7 de junio, el ciudadano ya puede comprar al PRI con los opositores, un Gobierno Federal que gobierna con despotismo, necedad y ocurrencia, se oyó decir a Rigo Fuentes.



Un presídium por demás visto, Rigo, Alvaro Moreira, Manolo Jiménez, Azucena Ramos, Arturo Yáñez.



El método de elegir, presumen decisión de la militancia, pero los consejeros aprobaron la plataforma electoral 2020, a Rigo le dieron facultades para que vea los de las coaliciones, porque solos, solos no se la rifan.



Oportunidad perdida



Empiezo a creer que entre más vieja se hace la persona, algunas aclarando, se agudiza la tozudez, necedad, resurgen otros defectos que los vuelven insoportables.



De bajada en la vida, con los últimos años por vivir, digo porque después de los 50 es casi seguro que no vivirá otros 50 años, así que más vale pasar los siguientes años en paz, feliz, en armonía con la vida, con quienes convive y con el universo.



José Ariel Venegas Castillo, tiene mucho por qué darle gracias a la vida, al partido, al ciudadano, fue regidor plurinominal con Salvador Martínez, diputado local, funcionarios de Gobierno Federal, integrante del CDE del PAN , director con Gerardo García y nuevamente regidor muy consentido al principio y encargado de Hacienda.



Se quiso acabar a la “gallina de los huevos de oro” no pudo, quiso someter a sus decisiones a un joven regidor a base de golpes y tampoco pudo.



Ya no tendrá motivos para cuestionar asuntos de Hacienda, será removido de la comisión, lo anunció Alfredo Paredes.



Y sí seguirá siendo un simple regidor, de esos tóxicos a los que le sacan la vuelta, lo perdió todo, lo bueno es que dos años pasan rápido.



“Gran diálogo”



La reacción del gobernador Miguel Ángel Riquelme por el tiroteo en un colegio en su querido Torreón lo hizo reflexionar y emprenderá un programa de “Gran Diálogo” en Coahuila.



Sin dudas la tragedia pegó fuerte a muchos dentro y fuera del Estado, no alcanzan a entender cómo es que un niño de sexto año entró armado a la escuela, mató a una maestra, hirió alumnos y luego se mató.



Será mañana cuando se den detalles del proyecto que se aplicará en todos los municipios como una medida de prevenir que sucedan.



Reparte Melba juguetes



La que anda como Santa Clós en enero es la diputada federal Melba Farías, que se dispuso a recorrer diversos municipios para entregar los juguetes que le recolectara Jorge Garralda.



En Sabinas de la mano del alcalde Temo Rodríguez, se dispuso a partir Rosca de Reyes y luego el reparto de juguetes



Ahora sí que Melba tuvo que llegar hasta el más recóndito lugar, llegó al ejido El Venado, celebraron un Día de Reyes retrasado y entregó obsequios a los niños.



En una de esas el recorrido, los regalos, la convivencia, el saludo con los alcaldes le alcanza para reelegirse.