Elecciones, en agosto

Autoridades electorales se preparan para quitarle la pausa al proceso de Coahuila que servirá para elegir 16 diputados locales de mayoría y nueve plurinominales, y en sesión de trabajo entre el INE, donde manda Lorenzo Córdova, y Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) dejaron ver como posible fecha de los comicios el 16 de agosto y el arranque de las campañas de proselitismo quedaría para el 30 de junio, de tal manera que se podrían desarrollar por poco más de un mes.



Los representantes del INE y del Instituto Electoral local se estarán reuniendo a lo largo de mayo y en los primeros cinco días de junio quedará definida la fecha de la elección. El único impedimento para que los comicios se lleven a cabo con esos parámetros es que las cosas no vayan bien con el manejo de la contingencia.





Las intermedias



De la reunión entre el INE y las Oples, al frente de la cual estuvo Dania Paola Ravel Cuevas, presidenta de la Comisión de Vinculación del INE con Organismos Públicos Locales, se anunció que, en la hipótesis de que lo peor de la pandemia quede atrás para entonces, en la primera semana de septiembre iniciarán los preparativos para el proceso electoral federal del próximo año.



De ser así, frente a las elecciones intermedias para renovar los 500 asientos de la Cámara de Diputados el INE podría convocar a las urnas a 96 millones de personas, cifra que según las estimaciones, por aquellas fechas será el tamaño del Padrón Electoral, considerando que habrá concurrencia con la elección de 15 gobernadores y, en el caso de entidades como Coahuila, de alcaldes.





Tuvieron debut



El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Coahuila debutó en la era de las reuniones de trabajo por teleconferencia y acordó la construcción de un sitio electrónico para dar seguimiento en tiempo real a las compras del Gobierno del Estado relacionadas con la contingencia por el Covid-19, algo en lo que la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Lourdes de Koster López, puso énfasis justo desde que las autoridades dimensionaron la emergencia.



En la sesión se abrió la puerta a Transparencia Mexicana para que aporte ideas sobre el mejor funcionamiento del micrositio, aprovechando la experiencia que al respecto tiene con el Sistema Anticorrupción de Nuevo León. A ver qué resulta.





Gastos de campaña



En donde valdría la pena echar un ojo al manejo de los recursos públicos es en La Laguna, en concreto en los hospitales del IMSS en Torreón, que ante la pandemia se convirtieron en botín político de protagonistas de la Cuatroté.



El pleito está entre el superdelegado Reyes Flores Hurtado y el diputado federal Luis Fernando Salazar Fernández. El primero, debido al cargo que ocupa, por lo menos tiene justificación para las cada vez más frecuentes visitas a clínicas y hospitales, en donde no deja pasar la oportunidad de saludar y platicar con médicos y enfermeras, pero “el Hooligan”, como en los corrillos políticos conocen al diputado dormilón, nada tiene qué hacer en esa agenda y no oculta su interés por ganar rating ante lo que viene.



En este último caso la duda está sobre el origen de los apoyos y también si llegado el momento se le van a contabilizar como gastos de campaña.





Con el Ejército



El gobernador Miguel Ángel Riquelme amaneció este jueves en la Ciudad de México, en donde se reunió con el general Luis Crescencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Revisaron la estrategia de seguridad pública en Coahuila, en la cual el Ejército Mexicano y la Policía del Estado desarrolla acciones conjuntas, en coordinación con el general Enrique Covarrubias, comandante de la Sexta Zona Militar.



También le echaron ojo a los proyectos de infraestructura militar para el estado, como el Regimiento de Caballería Motorizado en Acuña.





Poco a poco



Después de la capital del país, el Gobernador cerró la jornada en la capital del acero. Se reunió con el alcalde Alfredo Paredes López; con el secretario de Salud, Roberto Bernal y con el representante del Gobierno del Estado en Monclova durante la contingencia, Fernando Gutiérrez.



Hubo recorrido por el segundo hospital móvil de la Secretaría de Salud en Monclova y el Gobernador aprovechó para reiterar que la reapertura económica del estado será de a poco en poco, sin apresurar nada. Dejó en claro que el tema de salud para los ciudadanos tendrá más peso que el económico.



Por cierto, anticipó que las actividades en el Poder Judicial están consideradas en la primera etapa de aperturas.





Recordatorio



Nada más a manera de recordatorio, empresarios de la Región Carbonífera instalaron mantas panorámicas sobre cajas de tráileres con mensajes alusivos al compromiso que hace más de un año les dio el presidente Andrés Manuel López Obrador para reactivar la economía regional con compras de carbón a largo plazo por parte de la CFE.



De acuerdo con Eduardo Aguirre Jiménez, de la Unión Nacional de Auténticos Mineros, el Presidente está muy lejos de la región y su promesa también.