31 Marzo 2020 04:10:00

Elecciones en el limbo

Las elecciones de Coahuila e Hidalgo están en el limbo y su futuro depende de la decisión que en esta misma semana se podría anunciar. Por lo pronto está la indefinición del Gobierno federal. En los lineamientos sobre las medidas de seguridad sanitaria que enumeraron el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, primero dieron a conocer que se cancelaban los procesos electorales y media hora después, que siempre no.



¿Por qué se echaron para atrás? Según esto para no juntar las paridas, con las preñadas, es decir, no meter el tema electoral al sanitario y dejar al INE de Lorenzo Córdova los anuncios correspondientes.





Cuestión de días



De cualquier manera hay quienes apuestan doble a sencillo a que en cuestión de días el cambio de la fecha electoral se dará, en el caso de Coahuila para designar 25 diputados locales, y en el de Hidalgo, para nombrar 84 alcaldes.



A esto abonó un tuit de José Roberto Ruiz Saldaña, el consejero electoral favorito de la ‘Cuatroté’: “Tras las #MedidasdeSeguridadSanitaria, las elecciones de Coahuila e Hidalgo deberán postergarse. Queda formalizarlo y fijar sus términos. Se cumple la máxima que ningún proceso electoral es igual”.





Recayó el magistrado



El magistrado Homero Ramos Gloria recayó del problema gastrointestinal a causa de una úlcera y por lo tanto regresó a la sala de terapia intensiva, tal y como ocurrió en septiembre del año pasado. Se encuentra hospitalizado en el Muguerza de Saltillo y los médicos reportan su estado de salud como delicado.



Durante la tarde de este lunes, familiares y amigos cercanos se organizaron para donar sangre, debido a que el integrante de la Sala Colegiada Penal y extitular de la Fiscalía General del Estado fue sometido a una cirugía y perdió buena cantidad de fluidos.



Luego del problema de septiembre, Ramos Gloria, quien también estuvo al frente del ahora desaparecido Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, retomó sus actividades normales y su vida social y familiar, pero la recaída lo tomó por sorpresa.





Prueba de Covid-19



El gobernador Miguel Ángel Riquelme se sometió a un estudio médico completo, que incluye la prueba para Covid-19 y el resultado fue negativo. Lo anterior ocurrió hace días y en ello coincidió con su colega de Durango, “el Güero” José Rosas Aispuro Torres, con quien se reunió en Torreón para darle seguimiento a la estrategia sanitaria para los municipios de la Comarca Lagunera.



Los gobernadores aseguraron que al menor síntoma, no dudarán en sujetarse de nuevo a las pruebas correspondientes. No es para menos, tres de sus colegas (Hidalgo, Tabasco y Querétaro) están contagiados.





En el war room



Si Javier Guerrero García no está en físico para hacer frente a la crisis por contagios en el IMSS de Monclova es porque se encuentra de planta en el war room de la capital del país, nos aseguran. El secretario general del Instituto está en el centro de las operaciones para atender la contingencia en los 32 estados y nos aseguran que con especial énfasis precisamente en Coahuila.



Guerrero, el delegado en la entidad, Leopoldo Santillán y el propio director general, el chiapaneco Zoé Robledo Aburto están línea directa con el secretario estatal de Salud, Roberto Bernal; con el gobernador Miguel Ángel Riquelme y con el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López. La gravedad del asunto no es para menos.





Ahora es Verde



El que ahora es Verde, o por lo menos así lo dejó ver es el diputado Édgar Sánchez Garza, quien a las primeras de cambio y a manera de berrinche renunció a las filas de Unidad Democrática de Coahuila cuando vio que no le iban a permitir caprichos y menos utilizar el asiento en la Legislatura para resolver sus intereses personales y familiares.



Después de UDC, se declaró “independiente”, pero el fin de semana apareció en San Pedro, en donde presume tener sus dominios, en la repartición de souvenirs del Partido Verde Ecologista de México. El problema mayor es que el diputado anda en campaña en plena contingencia y sin guardar el mínimo control sanitario. “A lo mejor él se quiere contagiar, ¿pero los demás qué culpa tenemos?”, preguntan en el Congreso.





Por la libre



En la Secretaría de Gobierno, de José María Fraustro Siller, encendieron las señales de alerta por las decisiones que un día sí y otro también toma Everardo Durán Flores, quien hace las veces de Alcalde de Arteaga, aunque en realidad debería serlo de San Pedro de los Saguaros, como en la película de Luis Estrada.



A Chema y otros funcionarios del primer círculo les queda claro que Durán no tiene empacho en irse por la libre, incluso por el sentido contrario a las medidas que se anuncian desde el Primer Piso de Palacio de Gobierno y buscan la manera de meterlo al redil.



Finalmente no van a batallar mucho, pues si algo traen el Alcalde, su hermano el exalcalde; su sobrino, a quien quieren dejar como sucesor y más de un funcionario municipal son pendientes y travesuras.