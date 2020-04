02 Abril 2020 04:10:00

Elecciones, para agosto

Sobre la nueva fecha de la elección, el propio Lorenzo Córdova Vianello, para más señas consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, señaló que una vez lograda la atracción de los procesos electorales en Coahuila y en Hidalgo, se trabajará en la eventual nueva fecha para los comicios.



Si bien ya no será el 7 de junio, la idea es que sea este mismo año y como idóneos planteó los meses de julio y agosto.



De acuerdo con los enterados, la medida dependerá, obviamente, del comportamiento de la crisis por los contagios de coronavirus y si todo marcha bien la nueva fecha probable es el primer domingo de agosto, es decir, el día 2, de ahí que las campañas se desarrollarían a lo largo de julio. Veremos.







Toman el control



Grave, muy grave el problema de los contagios por Covid-19 entre personal médico del IMSS en Monclova, pero finalmente las autoridades tomaron el control de la situación. Por lo pronto hay equipo de seguridad sanitaria para los médicos y enfermeras directamente involucrados con la pandemia y en cuestión de horas la totalidad de los empleados, aun cuando nada tengan que ver con la atención médica, contará con esa misma garantía.



Al frente de los trabajos estuvo el gobernador Miguel Ángel Riquelme y por parte del alto mando del IMSS participaron Eduardo Robles Pérez, jefe de la División de Riesgo en el Trabajo, y Luisa Alejandra Guadalupe Obrador Cuesta, titular de la Oficina de la Coordinación de Asesores de la Dirección General.



Son integrantes del primer círculo de Zoé Robledo y la idea es que la estrategia para contener el virus y resolver el tema de los médicos contagiados en Monclova, se empate con la estrategia del estado y del Municipio, de Alfredo Paredes.



El caso Monclova no es menor y hasta llamó la atención del diario estadunidense The New York Times.







Reunión estatal



Y para afinar la estrategia en la segunda etapa de la crisis por el Covid-19, este jueves sesionará en Saltillo el Consejo Estatal de Salud, al frente del cual se encuentran el gobernador Riquelme y el secretario del ramo, Roberto Bernal Gómez.



Es la segunda sesión en menos de 10 días y el motivo no es para menos, pues si bien es cierto la pandemia no se generalizó en todo el estado, los brotes de contagio en Monclova, Saltillo, Torreón y Piedras Negras ameritan cerrar filas y eso es precisamente el planteamiento principal que se presentará hoy.



Están convocados los 38 alcaldes y hasta anoche estaban todos confirmados. Habrá reunión, pero eso sí, tomando distancia y guardando las precauciones necesarias. No vaya a ser.



Por cierto, después de la sesión del Consejo Estatal de Salud, habrá anuncios importantes del alcalde Manolo Jiménez Salinas, en concreto de apoyos al sector productivo de la ciudad y a sectores en específico. Al pendiente.







Lo despiden



¿Recuerdan que les habíamos dicho de las quejas por la prepotencia de Adrián Murguía en la Dirección de Catastro municipal? Pues la reacción no tardó y por lo visto eran muchos los dolores de cabeza que dicho funcionario había ocasionado, de ahí que se tomó la decisión y el despido fue fulminante.



Finalmente Murguía, quien era herencia de la extesorera Rosa María Zertuche, nunca se acopló al estilo de la actual Administración y la prepotencia y malos tratos a los ciudadanos eran lo suyo, día a día.







Cerrar la frontera



Formal, el planteamiento del Poder Legislativo de Coahuila al presidente Andrés Manuel López Obrador para que ordene el cierre de la frontera a visitantes gringos que no vienen a cosas indispensables o que lo hacen con fines turísticos, para evitar más contagios.



Si hay un país con problemas por la pandemia es EU y esto lo hicieron ver los diputados Claudia Ramírez Pineda, del PRD y Emilio de Hoyos Montemayor, de UDC, quienes presentaron el exhorto a fin de priorizar la salud de los mexicanos. A ver qué gestos hacen en la 4T.







Ganar tiempo



Ganarle tiempo al tiempo, prácticamente es lo que van a hacer en el Poder Judicial del Estado a partir de esta nueva etapa en la contingencia por la pandemia. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Felipe Mery Ayup, difundió un video que tranquiliza los ánimos entre litigantes y quienes tienen en trámite asuntos judiciales.



Las guardias se van a renovar en los juzgados y la mayor parte del personal tendrá trabajo en casa para darle seguimiento a cada uno de los asuntos y cuando llegue el momento de presentar resultados. “No nos vamos a esperar a que termine la contingencia para dar el seguimiento correspondiente a cada caso”, aseguró.



La medida no es menor, sobre todo si se considera que el número de usuarios del sistema judicial de Coahuila supera los 10 mil.







Nadie está a salvo



Anoche, en la transmisión estelar de Noticieros Televisa, la conductora Denise Maerker dio a conocer que su corresponsal para Coahuila y la zona noreste del país, Juan Andrés Martínez Flores, se encontraba aislado, a consecuencia de tener síntomas de contagio por Covid-19, los cuales le fueron detectados durante una cobertura informativa en Monterrey, precisamente sobre el tema.



Por fortuna, el periodista saltillense se encuentra fuera de peligro. Cerca de la medianoche recibió un correo electrónico con el contenido de la prueba epidemiológica a la que se sometió y el resultado fue negativo.