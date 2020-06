21 Junio 2020 04:10:00

Electrocuta CFE empleo en Piedras Negras

CFE electrocutó este fin de semana a Piedras Negras y la Región Cinco Manantiales, echando a la calle a 7 mil empleos directos e indirectos, apoyado en un pleito político federal contra un consorcio y dejando de lado a 7 mil familias…



Si la Región Norte perdió tres mil 500 empleos por la pandemia en tres meses, a CFE le bastó una decisión para matar una empresa y todas las familias involucradas que de ella se sostenían con un ingreso digno…



Habrá que esperar el resto de despidos, ahora en la propia paraestatal, que se avecinan en las dos termoeléctricas, ya que trabajan al 20% de su capacidad y por ello Manuel Bartlett no se detendrá para echar a la calle a 500 o más trabajadores de esa empresa y que son familias de Piedras Negras y Cinco Manantiales también…



Crisis severa se avecina a partir de ya, porque además Micare-Minosa tienen adeudos millonarios con sus proveedores, pequeños comercios y medianos también que se les adeudan meses de productos relacionados con la industria minera y con la construcción, además de refaccionarias y gasolineras que hoy por hoy enfrentan la incertidumbre debido a la decisión de CFE…





Falsas ilusiones en la carbonífera



Con un manejo que parece político, la CFE ha enviado mensajes de que si no se le compran 8 millones de toneladas de carbón a Micare AHMSA, entonces éstas deberán de salir de la Región Carbonífera, lo que es un error…



Si CFE lo decide, abastecerá de carbón a las termos de Nava con mineral procedente de Australia o de Colombia, como lo hace en Petacalco, carbón caro al doble del precio del que se paga en Coahuila, pero todo hace indicar que las dos termoeléctricas están en un proceso de reconversión hacia plantas de ciclo combinado, es decir, usarán carbón para los arranques, con pocas toneladas, y además combustóleo para operar…



Ni en la Región Carbonífera hay la capacidad para esos niveles de producción, ni el mineral de esa zona es el adecuado para que funcionen las dos plantas termoeléctricas, mucho menos la voluntad de los funcionarios de la CFE para actuar como debería ser, en beneficio de la economía y las familias de la región…



Hoy los pronunciamientos son débiles, sin sentido, sin afán de hacer reaccionar a CFE o al Gobierno Federal, sino más bien para curarse en salud a los legisladores o senadores como Armando Guadiana…



Ese panorama ya se vive en Monclova con AHMSA y a una semana de que se anunciara una posible solución financiera como es la sociedad o venta del grupo a Villacero de Julio César Villarreal, simplemente recibe la estocada de CFE…





Turno a los bares y cantinas



El jefe de Desarrollo Económico del municipio de Piedras Negras, Javier Beráin y también el encargado de Salud municipal, Luis Sánchez, se reunieron con los dueños de bares y cantinas ayer por la mañana para la capacitación en los temas del protocolo para su reapertura, pero también para explicarles las nuevas reglas a aplicarse en la nueva normalidad…



Se esperaba que llegaran 67 representantes, de acuerdo al número de negocios censados, pero en la reunión se vieron si acaso 32 dueños de negocios, es decir, la mitad no sobrevivió a los tres meses y semanas de cierre obligado donde debieron pagar los sueldos al 50% y también la renta de sus locales…



Pocos sobreviven, pensando que en la reapertura podrán recuperarse, algo que se ve difícil, pues deberían de tomar en cuenta las condiciones en que operan los restaurantes actualmente que no ven una recuperación ni remota de sus ventas y sí en cambio altos costos y recorte al 40 por ciento de su personal…



La reapertura se dará en medio de una etapa en donde se realizan más pruebas de Covid-19 y por ende surgen más casos, lo cual es positivo para conocer la realidad de la pandemia en nuestra región y atender puntualmente los brotes de la enfermedad…





Elección y los partidos en el olvido



Ahora que ya se da una fecha tentativa para la realización de la jornada electoral que renovará el Congreso de Coahuila, lo que ha dejado claro este tiempo transcurrido de la pandemia, es que la mayoría de los partidos políticos se la pasaron en cuarentena y con ello también su nulo o casi nulo trabajo de presencia ante los ciudadanos…



Pocos partidos trabajaron en mantenerse cerca de la población, si acaso el PRI y el UDC, además de Morena con su estructura municipal, pero el resto simplemente desaparecieron…



Será importante ver cómo es que en tan corto tiempo los partidos preparan a sus candidatos y realizan campañas en medio de una pandemia que sigue vigente y con riesgos de contagio…



El PRI que dirige Raúl Vela en Piedras Negras se mantiene vigente ante su estructura, pero el resto de los partidos no se ve por ningún lado su trabajo…