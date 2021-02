12 Febrero 2021 04:09:00

Elegir entre lo malo y lo peor

El poder, especialmente en México, necesita contrapesos, ya que de lo contrario e invariablemente, se vuelve autoritario. Pero un contrapeso real exige honestidad, talento y un verdadero compromiso con las mejores causas del país. Y eso es precisamente lo que brilla por su ausencia.



En fin, bajo la lógica, al menos en el discurso, de asegurar que Morena no logre la mayoría en la próxima Legislatura, ya que ello supone que el poder Ejecutivo podrá seguir haciendo literalmente lo que quiera y cuando lo quiera, es que se formó la llamada alianza opositora, integrada por PRI, PAN y PRD.



Sería de aplaudir si efectivamente las principales fuerzas políticas de antaño hubieran entendido el momento que se vive y actuado en consecuencia. Pero no, resultó que los mismos de siempre hacen lo que siempre han hecho: asegurar sus cuotas, y en el lance reducir todo a la política de “amiguismos” y “compadrazgos”.



Qué patético. Dinosaurios, cartuchos quemados, personajes impresentables con largo y cuestionable historial serán los que supuestamente habrán de contrarrestar desde San Lázaro a la 4T.



La lista es larga y en ella están todos los que se pueda imaginar de esa clase de políticos y gobernantes que tanto daño le hicieron al país y que, gracias a ellos, a sus omisiones y excesos, es que hoy el país navega dando tumbos en esto de la “transformación”.



Hay quien pondera, con razón, la importancia de un Congreso plural; que se le arrebatara la mayoría a Morena, para el bien del país, pero para eso es indispensable candidatos respetables, honestos y talentosos, y muchísimos de los perfiles que presenta la alianza opositora, pues simplemente no lo son.



Ahora bien, también es cierto que algunos, muchos de los candidatos del PRI, PAN y PRD podrán ganar, por la movilización de sus bases, en cuyo caso, pues eventualmente podría perder Morena la mayoría, pero también el país perdería colocando nuevamente en puestos de poder a esos que han demostrado una y otra vez, que solo ven por sus propios intereses.



En las listas de Morena encontramos a varios, muchos, chapulines oportunistas y a “famosos” que nada pueden aportar a la vida pública del país, salvo levantar la mano cuando se los digan. Pero en las listas de la alianza opositora tenemos a políticos con mucha experiencia, y ese es precisamente el problema: ya sabemos para qué resultaron buenos.



Qué desafortunado. De plano México sigue sumido hasta el cuello en una trampa: otra vez a elegir entre lo malo y lo peor.