Embargo directo

Buen día El IMSS debe ejecutar embargo contra dueños de constructoras que no pagan cuotas patronales, la ley se lo permite para llevarlo a cabo directamente sin necesidad de acudir a un tribunal, lo mismo revisar el salario con que cotizan los trabajadores y lo que realmente perciben, dice el litigante Daniel González Méndez.



El caso es que muchos trabajadores perciben determinada cantidad por concepto de salario diario, pero en el IMSS aparecen con el salario mínimo lo que causa mucha afectación; total en Monclova empresarios sin dinero, dicen esos obreros de dicho sector.

¿Qué teme AMLO?.



¿Qué está sucediendo?, cuestionan partidos y otros sectores de México, y agregan que no únicamente hay un presidente mitómano, ignorante, desleal y cómplice de ladrones, sino que su señora esposa Beatriz Gutiérrez igualmente a tres o cuatro cuadras del desfile.



Y es que ante la convocatoria de la paralización laboral de mujeres el 9 de marzo, doña Beatriz Gutiérrez Muller dijo que apoyaría completamente el movimiento de protesta y lo expresó porque ni siquiera está enterada de lo que ocurre en el México cada vez más devastado, pero luego se retractó, reculó, y divulgó una reacción diametralmente opuesta.-



Agregan que la fantasía demencial de poder perpetuo de AMLO y el riesgo de que se le eche a perder su proyecto, lo mantiene preocupado y cree que ese movimiento social es la chispa que prenderá su salida de la Presidencia de México, así como en 1968 cuando Gustavo Díaz Ordaz después de estar nervioso por los movimientos sociales terminó por ordenar el genocidio estudiantil en Tlatelolco.



Descomposición social



Los feminicidios, infanticidios, robos, secuestros, asaltos, inseguridad, policías asaltantes, prostitución, alcoholismo, y demás, es fruto de la descomposición social producto de la desigualdad, El horrendo caso de un hombre que en esta ciudad mató a su esposa y que la trataba como si estuviera viva, es un problema de toda la sociedad.



Son posibles señales de que lo peor está por venir, con una muchedumbre sin garantías para cubrir sus necesidades elementales, y una economía muerta es una caja por donde escapan todos los males.



Nadie quiere pensar que únicamente sea el inicio de una pandemia de dificultades que el Gobierno de Coahuila no está preparado para atender, por el contrario, lejos de ayudar, complica y en nada contribuye.



Eterna adolescencia



De los chavos que actualmente perciben una beca hay algunos que creen que toda la vida serán adolescentes, pero en dos o tres años más al pasar a la siguiente etapa de la vida notarán que no hay oportunidades de trabajo. Esos lo único que habrán aprendido es estar las 24 horas del día con el celular en la mano lanzando críticas contra el “PRIAN”aunque ahora está en Morena.



Por lo pronto, como película de terror no hay medicinas contra enfermedades crónico degenerativas, no hay empleo, la hambruna ya existe en Coahuila, alto riesgo de deserción escolar, funcionarios federales corruptos, el país un rastro y esto ya hasta dejó de ser noticia, y una interminable serie de calamidades. No sirve el “rayito de la esperanza”.



Mario Dávila



Alejado de la política y dedicado a la medicina, el panista Mario Dávila Delgado reiteró que no participará en el proceso electoral interno para elegir candidatos a diputaciones locales, luego que el albiazul emitió la convocatoria a la militancia y sociedad civil.



Recalcó que a mediados de año obtendrá su jubilación en el IMSS donde trabaja de médico pediatra, pero que no aspira a solicitar su registro de precandidato y donde la convocatoria de Acción Nacional establece que para hacerlo, la fecha límite es el 27 de febrero e inmediatamente en caso de ser aprobada la petición tareas de precampaña interna.



El entorno político está muy revuelto, dijo decepcionado Dávila Delgado, “por un lado a nivel nacional el país está hecho un desastre, desempleo, inseguridad, y en la entidad magistrados panistas en el Poder Judicial del Estado, además vemos un Coahuila sin recursos”.



