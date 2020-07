13 Julio 2020 04:10:00

Emigran comercios de EP a PN

Una opción que ya analizan y otros emprenderán en breve por el tema del cierre de cruces de Coahuila hacia Texas, es el hecho de que los comercios de la vecina ciudad han sucumbido ante la pandemia y por ello es que si los clientes no van a Eagle Pass, entonces los comercios de Eagle Pass se acercarán a sus clientes en Piedras Negras…



Esto comenzará a reflejarse en breve con más negocios del ramo comercial como venta de ropa y artículos de importación, esto ante la imposibilidad de que unos 100 mil habitantes de esta región puedan acudir al lado texano…



Aunque no lo han vislumbrado los dueños de locales comerciales, la pandemia se prolongará y con ello la necesidad de artículos de uso esencial o primordial que sólo venden en Eagle Pass, por ello los comercios se instalarán ahora al sur del río Bravo. Cuestión de tiempo…



Por más que el juez del condado, David Saucedo, diga que se conseguirán un millón o diez millones de dólares para apoyo a los negocios de esta región, les puede servir momentáneamente, pero lo que necesitan es que la frontera se abra y eso no sucederá, no al menos en los próximos meses…





Crisis grave en educación privada



Los que viven en una incertidumbre peligrosa son las escuelas de educación privada: Entiéndase colegios de nivel preescolar, primaria y secundaria, también de preparatoria y hasta de universidad, pues el abandono de alumnos es grave y no sólo eso, simplemente el atraso o moratoria en el pago de colegiaturas los tiene a varios de estos negocios al filo de la quiebra…



Mientras algunos reflejan su entendimiento y solidaridad con las familias que confían a ellos la educación de sus hijos y les ofrecen descuentos para el próximo año, desde un 25% y hasta un 40%, otros simplemente mantienen bajo amenaza a los padres de familia que si no pagan las cuotas atrasadas desde abril del ciclo escolar anterior, simplemente no habrá calificaciones…



Hay colegios que perderán la mitad de sus alumnos, porque adicional a la crisis provocada por el Covid-19, otros factores han empujado a sectores como el de la minería, que gozan de sueldos competitivos, a también entrar en un callejón de incertidumbre con paros técnicos que mantienen en ascuas a sus trabajadores de no tener certidumbre si al regresar aún exista la empresa Micare para la que laboran…



El secretario de Educación de Coahuila, Higinio González, que mucho conoce de la educación privada, deberá de tener una estrategia para este próximo ciclo escolar en donde muchos estudiantes emigrarán al sector público obligados por la crisis económica y de empleo…





Los profes y la población de riesgo



Donde andan preocupados es en la zona norte de la Sedu, porque para el próximo ciclo escolar deberán de seguir en el sistema de educación a distancia, desde casa, en línea, pero para ello se requieren maestros y muchos no están ni capacitados ni con la paciencia para este sistema…



Peor el asunto para el profesor Arón Rodríguez de Lara, director de Servicios Educativos de la Sedu en esta zona, pues aún hay decenas de maestros que cubrieron interinatos y es fecha que no les han pagado esos meses y les adeudan decenas de miles de pesos, sin que hasta ahora nadie les explique por qué no se les ha pagado o dónde quedó ese dinero…



La Sedu requerirá de maestros interinos, pues en este año escolar muy seguramente muchos maestros abandonarán las aulas ya para jubilarse e irse a la seguridad de su casa ante la pandemia, pero la secretaría no les puede garantizar el pago a los profes interinos, como no se los ha pagado a los que les deben quincenas desde el año pasado…





Piden a comercios respetar horarios



Luego de que algunos bares disfrazados de taquerías o restaurantes y antros intentaron pasarse de la raya en cuanto a los horarios de operación tras la reactivación de giros no esenciales, el municipio de Piedras Negras ha sido muy insistente en que respeten ahora sí los horarios de cierre, que es a las 11 de la noche para todos y así evitar clausuras y más afectaciones económicas…



Los negocios han sido advertidos y con ello también varios clausurados por no acatar la indicación e intentar cerrar a las 2 de la mañana o incluso otros que no cumplían con las especificaciones o pretendían aceptar más clientes de los permitidos…



El alcalde Claudio Bres ya incluso analiza en el Subcomité de Salud de la zona norte el que se restrinjan más los horarios o incluso se analiza el que puedan cerrar los fines de semana para que la movilidad se aplane más…