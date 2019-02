26 Febrero 2019 04:10:00

EMM sigue en la ‘grilla’

Qué tienen en común el exgobernador Enrique Martínez y Martínez y el superdelegado Reyes Flores Hurtado? La pregunta rondó por la cabeza de quienes este lunes los vieron comer y platicar amenamente en Don Artemio, al norte de Saltillo, con todo y sobremesa.



El también exembajador de México en Cuba anunció hace algunas semanas su retiro del servicio público, pero no de la política, y lleva su promesa al pie de la letra, pues la reunión con el representante del presidente Andrés Manuel López Obrador en Coahuila no fue de carácter social, y tampoco para ponerse al día.



¿Algún favor político? ¿Algún perfil para las dependencias federales que siguen en espera de delegado? Cualquier cosa es posible, pero de que don Enrique sigue en la “grilla”, que nadie lo dude.



Con agenda en Saltillo



Por cierto, este martes, Reyes Flores Hurtado tiene agenda en Saltillo. Por ahí de la 1 de la tarde se reunirá con el alcalde Manolo Jiménez para revisar temas relacionados con el sector agrario, y por la noche estará con el empresario Fabio Gentiloni Arizpe, en el inicio de su segundo año al frente de la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac). En este evento también esperan a Francisco Fernández Alonso, dirigente nacional de los restauranteros.



Quedó afónico



Qué tan preocupado andará Iván Guerra Lara, como para dejarse ver el fin de semana en Monterrey, en plena entonación y hasta interpretación coreográfica de Tú y Yo Somos uno Mismo, La Vida es Mejor Cantando y Si No es Ahora, entre otros éxitos de la banda Timbiriche. Por lo visto, poco le apura al exdirector del DIF Saltillo que las acusaciones en su contra por malversación y desvío de recursos públicos, entre otras travesuras, se apilen sobre los escritorios de la Fiscalía Anticorrupción, de Jesús Homero Flores Mier.



El precandidato consentido de la exmandamás en el Ayuntamiento, Lourdes Naranjo de López, ni suda ni se acongoja y a estas alturas de seguro andará afónico de tanto cantar.



¿Y los 500 mil?



El que no logra explicar el destino de más de medio millón de pesos de la Universidad Autónoma de Coahuila es el director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Miguel Ángel Barroso Morales. Según él, los invirtió en el equipamiento de un gimnasio, pero alumnos y maestros nos aseguran que en realidad se trata de un salón desocupado, en donde a lo mucho lo que hay son espejos.



Como están las cosas en la máxima casa de estudios de Coahuila, con la austeridad y rendición de cuentas como temas de moda luego de los señalamientos por desvíos y quebranto económico, bien valdría la pena una explicación convincente por parte del “Perico mayor”.



Pacto por Coahuila



Ya hay fecha para la firma del Pacto por Coahuila. La convocatoria es por parte del gobernador Miguel Riquelme para empresarios, dirigentes obreros, representantes de la sociedad civil y trabajadores en general a fin de cerrar filas ante el panorama complicado por los recortes al presupuesto federal, las nuevas reglas en la política federal y los nubarrones que amenazan la estabilidad del empleo y la producción industrial.



El encuentro será el próximo 6 de marzo y la idea es que también digan presente todos los alcaldes, legisladores locales y federales y la representación del Gobierno federal.



No es falta de cariño…



Hasta este lunes, sólo el Ayuntamiento de Abasolo, que preside Herlinda García Treviño, no tenía de dónde agarrarse para participar en el convenio peso sobre peso con el Gobierno del Estado para invertir en obra pública. No es falta de cariño, sino de dinero, aseguró la alcaldesa priista. Los otros 37 alcaldes de alguna manera cuentan con recursos, aunque en algunos casos bastante modestos.



El convenio se firmará este martes; a las 10 de la mañana están convocados los 38 alcaldes y en cuestión de días se sabrán los montos, para qué alcanzará y las obras por realizar.



El Cabildo de Torreón, que preside el panista Jorge Zermeño Infante, fue el último en sesionar para autorizar la incorporación al convenio. Lo hizo ayer y los regidores y síndicos no tuvieron problema en darle visto bueno al proyecto.



Se hizo del rogar



El que se hizo del rogar y no quiso bailar con las asistentes a la presentación del programa La Mera Mera, fue Román Alberto Cepeda González. El gobernador Miguel Riquelme le pavimentó el terreno para que se diera baño de pueblo, pero no lo quiso aprovechar.



En el evento de la colonia Los Buitres, el góber presentó al titular de la Secretaría de Trabajo como el “bailador oficial de la Mera Mera”, es decir, la tarjeta con que se van a canalizar apoyos sociales, pero ni aplausos y ni vitoreo de las presentes animaron a Román Alberto, quien a lo mucho se levantó de su asiento para saludarlas, eso sí, de “lejecitos”. “Pos qué negado, hasta pareces fifí”, le gritó una de las asistentes.