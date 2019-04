25 Abril 2019 03:10:00

Empezará la robadera en mayo

BUEN DÍA … EMPEZARÁ LA robadera en mayo, y es que el municipio de Monclova al igual que los restantes 37 ayuntamientos aplicarán multas a automovilistas que circulen con placas vencidas, y el total de la infracción será para la hacienda municipal que adicionalmente tendrá una comisión de 20 por ciento después que el contribuyente tras la multa se ponga al corriente.



JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ, ADMINISTRADOR FISCAL del Estado reunió a los 38 tesoreros municipales de Coahuila, y les propuso lo anterior, lo cual ahora queda a consideración de los depredadores para resolver si aceptan o no la oferta de desvalijar a todo aquel automovilista moroso, de tal forma que los ediles que envíen respuesta afirmativa desatarán la “cacería”.



EN LUGAR DE INCENTIVAR A los contribuyentes a pagar, todo es recaudatorio por lo que así las cosas, los agentes viales municipales se enfocarán a extorsionar contribuyentes morosos, pero probablemente los uniformados reciban también incentivos. Sin embargo, los municipios aún no resuelven.



DICEN DON CÉSAR FLORES QUE hay una contratista consentida en la Presidencia Municipal que se llama Belencita Sara Martínez quien supuestamente hace obras de drenaje pese a que no tiene equipo, personal ni capacidad técnica y se echó al bolsillo más de 10 millones de pesos.



UNA NUEVA CAMADA DE MILLONARIOS dicen que está surgiendo en Monclova y ahí tienen también al Secretario del Ayuntamiento, Martín Blackaller y eso que el Año de Hidalgo será hasta el 2021 pero agregan que de nada sirve interponer denuncias porque la justicia no existe en Coahuila ni en el país en general.



LOS PRIANISTAS DE MORENA SON severamente criticados por la verdadera corriente izquierdista socialista en Durango porque el gran dedo impuso a Marina Vitela García candidata a la Presidencia Municipal, no obstante que viene directamente del PRI, aunque en Coahuila no hay ninguna diferencia porque los privilegiados carecen de formación política y trayectoria, son arribistas y oportunistas procedentes del PRIAN.



NO HAY EN COAHUILA UNA figura pública de Morena que haya surgido directamente desde las raíces de izquierda y de cuna humilde, todos provienen del PRIAN o son millonarios, ahí los impuso AMLO. Ningún senador o diputado federal de Morena fue electo candidato en forma democrática con el voto secreto de la militancia, absolutamente ninguno.



EL INGRESO DE MÁS MÉDICOS generales y especialistas al IMSS de Monclova continuará para elevar la calidad del servicio a la población asegurada y derechohabiente, y a inicio de esta semana el staff fue reforzado con más facultativos por gestoría de Altos Hornos de México ante altos directivos de la institución, manifestó ayer ante reporteros Gerardo Mireles Castillo, secretario general de la Sección 147 del Sindicato Minero Democrático.



“EL PROYECTO ES UNA ATENCIÓN especializada pronta y oportuna en todas las áreas médicas y el Presidente del Consejo de Administración, Alonso Ancira Elizondo gestionó el ingreso de más médicos lo cual está sucediendo”, expresó el dirigente sindical de los trabajadores de la Siderúrgica 1 de Altos Hornos de México.



MENCIONÓ QUE 56 MÉDICOS GENERALES y especialistas ingresaron desde marzo anterior y otros más en días atrás a inicio de semana los cuales fueron asignados a las diversas unidades médicas de Monclova y la Región Centro.



FUERON 13 MÉDICOS ESPECIALISTAS ORIGINALMENTE en marzo pasado, pero llegaron a inicio de semana otros tres especialistas incluyendo un cirujano pediatra lo que vendrá a reducir los tiempos de espera y eficientizar aún más la atención a la población asegurada y derechohabiente, indicó la fuente sindical.



LA OPOSICIÓN SINDICAL ESTÁ AFINANDO detalles de su participación el próximo miércoles en el desfile del Día Internacional del Trabajo donde se conmemorará el 133 aniversario de la lucha de los Mártires de Chicago.



