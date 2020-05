31 Mayo 2020 03:10:00

Empleo digno

Los jóvenes aspiran a un empleo digno, no a la oscuridad en el futuro, no toda la vida serán adolescentes, el Covid-19 se multiplicó en México porque AMLO y súper López Gatell una dupla ignorante, arrogante y demencial se mofa de las enfermedades, del cáncer, y el desempleo que luego alumbra la hambruna en un laberinto sin salida por falta de oportunidades.



Covid-19 arrasa el país como lava destruyendo comunidades porque lejos de atajar los vientos huracanados previamente anunciados, un presidente saca sus estampitas y amuletos, al tiempo que un estólido Hugo López Gatell diciendo a México que ojalá el señor presidente se infectara de coronavirus para demostrar que es inmune a todo, un Dios, pues.



The Financial Times advierte que en Covid-19 México será una catástrofe porque el Gobierno Federal no trabajó, no trabaja, ni trabajará absolutamente nada bien en el combate a la pandemia, por el contrario, la está alentando, los imparables resultados están a la vista.



Basta dicen ciudades



La tarde de ayer en Monterrey con réplica en 40 ciudades del país, exigieron un “Ya Basta”a AMLO porque ni siquiera tiene un programa en manos para paliar la economía, y no lo tiene porque no sabe ni qué es eso. Este hombre dice que la economía del país ya está mejorando, una vez más su cinismo es tan extenso como un océano.



Expertos establecen que el aeropuerto Felipe Ángeles, que se construye en lo que es la Base Aérea Militar de Santa Lucía, costará unos 172 mil millones de pesos, equivalentes a 7 mil 700 millones de dólares, más lo que se acumule por trabajos adicionales, pero hay que cumplir los caprichos del reyzuelo de la ignorancia y la corrupción.



Caprichos y costo



Además, el costo de las obras de conectividad terrestre con dos importantes centros de demanda: el actual Aeropuerto Internacional de la CDMX y el de Toluca. Un Sistema Metropolitano de Aeropuertos debería estar interconectado, lo cual implica la construcción de vialidades y de acceso por ferrocarril para transportar pasajeros y trabajadores.



Oiga usted; Entre el actual aeropuerto y el que se construye hay 50 kilómetros, y se estima que un tren mediano costaría cerca de 5 mil millones de dólares y una carretera elevada costaría unos 900 millones de dólares, dinero tirado a la basura. Entre el de Toluca y Santa Lucía hay 102 kilómetros, si la autopista México-Toluca fuera una vialidad idónea habría que hacer una carretera elevada entre Santa Fe y el monumento a La Raza.



Que el lunes AMLO reanuda su vagancia por el interior del país dirigiéndose a Cancun tal vez otro diluvio de mentiras como cuando el 4 de mayo de 2019 dijo en Sabinas que reactivaría la economía, pero por el contrario la hundió más y ni un kilo de carbón térmico les ha comprado ante la desesperación de la gente, y la indigencia a la vuelta de la esquina.



Indignación nacional contra la propuesta del dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para medir la riqueza en México y dijo que ya basta de experimentar con la administración pública federal, pues esta propuesta no procederá.



Dicen que mejor sean revisadas las cuentas y bienes de la ex líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky; del titular de la CFE, Manuel Bartlett; de la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara; del ex súper delegado y empresario farmacéutico, Carlos Lomelí Bolaños , del Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo y muchos prianistas más.



Y definitivamente no hay, ni habrá señales de que se proceda en México contra los Moreira por la mega corrupción durante 12 largos años que los toleraron los coahuilenses, definitivamente esos personajes continuarán intocables hasta el último de sus días-.



Hasta mañana