09 Febrero 2020 03:10:00

Empleos, no discursos

Buen día... Empleos no discursos, dicen los monclovenses a autoridades que cada vez que pueden sueltan que hay capitales interesados en establecerse en la ciudad, y que generarán equis cantidad de fuentes de trabajo. Pero se necesitan inversiones reales, no de saliva, en momentos que el problema está causando severos estragos.



No hay centro laboral que no haya sido afectado por la economía en cero, los dueños han estado resistiendo a través de estrategias de ahorro en espera de una resucitación de la economía que no llega y el futuro a corto plazo es terrible con más preocupación que la pandemia del coronavirus.



Pero periódicamente políticos y autoridades dicen que no pasa nada, y que no hay desempleo en Monclova-Frontera, además que las inversiones ya están a la vuelta de la esquina, y eso que todavía no inician las campañas de los candidatos a diputaciones al Congreso Local.



Dicen que por eso está sucediendo el desplazamiento de la mano de obra a Saltillo, Torreón y Monterrey, en la capital coahuilense ya es menos la rotación, ya no se registra la situación cambios constantes, sino que ahora los trabajadores se estacionan en su trabajo, lo cuidan más, ya no renuncian tan fácilmente porque dicen que más vale pájaro en mano que ciento volando.



Simas-Morena



El lunes a las 11:00 horas en las oficinas generales del Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento que dirige Eduardo Campos Villarreal, se llevará a cabo la entrevista entre estrategas locales de Morena y funcionarios de ese organismo después de una racha de plantones realizados frente a esa dependencia-.



Se integró una comisión de morenistas liderada por Guadalupe Noriega Rodríguez, Daniel González Méndez, y José Rivera Silva que expondrán básicamente dos puntos; que confirmen que ya no está ahí el ex director General Mario Zamudio, ni el director de Comercialización Romeo Villarreal y una auditoría a la administración, dice que en caso de respuesta no afirmativa, volverán a instalar plantones.



Del 5 de diciembre al 30 de enero anterior llevaron a cabo 7 plantones en el exterior de las oficinas del Simas, así que el lunes resolverían el pliego petitorio de los morenistas por la nueva administración a cargo de Eduardo Campos. Luego los activistas llevarán el resultado del encuentro el miércoles por la noche a la sesión semanal del cuadro directivo para su aprobación o rechazo.



Yeidckol o Citlalli



Ayer por cierto, el monclovense José Céspedes Casas en su cargo de secretario general en funciones presidente estatal de Morena, fue anfitrión en Saltillo de la secretaria general en funciones de presidenta nacional Yeidckol Polenvsky, pero hay información extraoficial de que la próxima semana también llegará a Coahuila, Alfonso Ramírez Cuellar.



Ramírez disputa en los tribunales de justicia federal electoral el cargo a Citlalli Ibáñez Camacho o sea Yeidckol Polevnsky duplicidad de liderazgos, y a ver cómo le hacen al momento en que tenga que ser expedida la convocatoria de Morena dirigida a la militancia para elegir candidatos a las 16 diputaciones de mayoría en Coahuila donde el 7 de junio habrá elecciones para renovar el Congreso Local.



Insaciables carboneros



La activista social Cristina Auerbach afirma en la Región Carbonífera que el empresario Javier Cruz tiene la encomienda de figuras conocidas para desarrollar una campaña orientada que evite el rescate de los restos de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos.



¿Por qué los empresarios del carbón metidos en esto como Fernando Mendoza, Antonio Nerio Rodríguez, Rogelio Montemayor y los Guadiana no se atreven a dar la cara y mandan a Javier Cruz Sánchez?. Y es que se dice que estos quieren el dinero presupuestado para el rescate a efecto que sea destinado a sus negocios.



A escasos 10 días para el 14 aniversario de la catástrofe del 19 de febrero de 2006, se espera que se lleven a cabo las maniobras necesarias para el rescate de los restos en lo que fue la Mina Pasta de Conchos.-



Hasta mañana