26 Marzo 2019 04:06:00

En 25 minutos, desvía Ramos Arizpe 1 millón del erario

Usando a la persona moral Punto A, Soluciones Financieras, S.A. de C.V., registrada en Zapopan, Jalisco, la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe desvió 1 millón 060 mil 329.96 pesos del erario el pasado miércoles 20 de febrero, en tan solo 25 minutos.



Un mismo servicio, identificado genéricamente como “arrendamiento”, prestado supuestamente al Ayuntamiento que encabeza el alcalde priista, José María “Chema” Morales, fue facturado 18 veces como se puede demostrar con un idéntico número de certificados digitales emitidos por el SAT, en poder de quien esto escribe. Así, un gasto aparentemente menor de 58 mil 907.22 pesos, multiplicado por 18, sumó 1 millón 060 mil 329.96 pesos.



En un solo día. En un plazo de 25 minutos. Entre las 11:25:35 y las 11:50:14 de la fecha señalada fueron emitidos los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), uno cada 84 segundos en promedio, y casi instantáneamente fueron validados por un “proveedor de certificación” domiciliado en Guadalajara, Jalisco, denominado Másfacturación, S. de R.L. de C.V., sin que los referidos documentos electrónicos hayan sido cancelados con posterioridad.



Lo anterior, por si fuera poco, incumple la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila respecto a la obligación de contratar proveedores locales, pues en el tema que nos ocupa se trata de un prestador de servicios de Jalisco, y en el asunto publicado el pasado domingo 24 en este mismo espacio, también relativo a Ramos Arizpe, una empresa fantasma de Monterrey (Centro de Publicidad Comercial de Nuevo León, S.A. de C.V).



El caso es que la Tesorería de Ramos Arizpe facturó a nombre de Punto A, Soluciones Financieras, S.A. de C.V., utilizando un RFC que, en realidad pertenece a Firma Kredit, S.A. de C.V.



Se trata de una firma de consultores denominada comercialmente Punto A, en cuya información pública se presenta con el eslogan: “Arrendar, una nueva forma de tener”, y se ofrece como solución de asesoría financiera: “Somos el acelerador de tu negocio”. Como referencia, su único antecedente de colaboración con ayuntamientos radica en aparecer inscrita en el padrón de proveedores de Zapotlanejo, Jalisco, como prestador de “servicios financieros”.



El perfil de sus clientes objetivo, por lo demás, se centra en “profesionistas independientes” y “pequeños empresarios”. Ambas categorías de negocios privados, no de entes públicos como la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe.



Técnicamente reúne las características de una “SOFOM ENR”, es decir, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada. Eso significa que no tiene autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni del Banco de México ni de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para funcionar. Simplemente le supervisa Condusef.



Actúa al margen de la ley, pues.



Cortita y al pie



De acuerdo con el Registro de Prestadores de Servicios Financieros, Firma Kredit, S.A. de C.V. es una sociedad financiera de duración indefinida y alcance nacional, con domicilio fiscal en Av. Real Acueducto 360-A, interior Piso 2, Int. 2, 3 y 4, colonia Puerta de Hierro, C.P. 45116, en Zapopan, Jalisco.



Fue constituida el 3 de abril de 2009 con el número de escritura 16,157, 50 mil pesos como capital, y un objeto social múltiple: de crédito o préstamo, factoraje, fiduciaria y arrendamiento. Como administrador único funge Bruno Fregoso Lamadrid, quien además es su representante legal, y es auxiliado por María Ángel Fregoso Lamadrid y Gustavo Navarro Jiménez, y el director general, César Álvarez Ayala.



Sin embargo, acaban de ser reformados sus estatutos en la Notaría 22 de Zapopan, Jalisco, ante el fedatario Alejandro Moreno Pérez, como consta en la escritura 13,769 del 23 de noviembre de 2018, con folio mercantil 48007*1 que data del 12 de diciembre del año pasado. Ahora su objeto social es la compra venta.



La última y nos vamos



En resumen: con un algoritmo de facturación compuesto por una serie de 32 números y letras que nada dicen y nada representan, justificaría el edil de Ramos Arizpe, José María “Chema” Morales, ante un órgano auditor, el saqueo fiscal.



La sangría no para.