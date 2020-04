03 Abril 2020 04:10:00

En Acuña, la tercera muerte por Covid-19

No hay de otra



Los 38 alcaldes y alcaldesas de Coahuila cerraron filas en torno a la estrategia que este jueves les presentó el gobernador Miguel Ángel Riquelme en el pleno del Consejo Estatal de Salud. El respaldo no es para menos, pues están de por medio más de mil millones de pesos como anticipo para el desarrollo de obra pública y apoyos a programas municipales que serán oxígeno puro para apaciguar la crisis económica que se avecina y de hecho ya se empieza a reflejar.



La reunión de hoy en Saltillo tiene sus méritos, pues mientras en otros estados revisan posibles salidas al problema, acá el Gobierno del Estado y los alcaldes mandaron un mensaje de unidad y coordinación, de rumbo claro pues, ante la difícil circunstancia.







Sueldo, a la mitad



En plena contingencia por el avance del nuevo coronavirus en México, si algo llamará la atención y de seguro levantará polémica en San Lázaro es la propuesta que formalizará el diputado federal Evaristo Lenin Pérez Rivera para que los legisladores reduzcan sus ingresos y donen la mitad de su dieta a un fondo para atender la emergencia y las necesidades de médicos y enfermeras para contar con equipo especializado.



En algunos sectores de la Cámara de Diputados de seguro no caerá bien la iniciativa, pero en momentos como este se conoce de qué tamaño y cuál es el compromiso de los servidores públicos, así es que después del planteamiento del legislador independiente será bueno ver quién dice “yo”.







Lo contagiaron



En el Foro de Abogados de Saltillo contagiaron, pero con rumores sobre la pandemia, al jefe del área jurídica de la Delegación del IMSS Coahuila, Armando Rico Almanza.



En grupos de WhatsApp de abogados de esta capital dejaron correr y le echaron gasolina a la versión de que el funcionario hace días presentó los síntomas correspondientes al nuevo coronavirus y este jueves habría recibido los resultados del estudio y la confirmación como positivo.



En Palacio Rosa contactamos al abogado para confirmar o desmentir la versión y el originario de Monclova descartó la hipótesis. “Desde hace días me quieren enfermar, pero no se les ha hecho”, aseguró entre risas.







Les encanta



Expertos en teorías de conspiración, litigantes saltillenses aseguraron que Rico Almanza, quien forma de las confianzas del secretario general del IMSS, Javier Guerrero García, se contagió en Monclova durante los trámites para concretar la destitución de Ulises Mendoza como director del Hospital General de Zona número 7 y designar como nuevo titular al cirujano Víctor Hernández Barbachano, quien, por cierto, se sacó la rifa del tigre, pues le toca estar en la primera línea por la crisis de contagios entre personal médico.







La nueva ‘familia feliz’



Fuertes los señalamientos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), y de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, la famosa Canadevi, al denunciar ante la Cámara de Diputados distintos actos de corrupción que se cometen un día sí y otro también en la Dirección de Urbanismo del Ayuntamiento de Torreón. La advertencia que los representantes de los organismos empresariales presentaron a los diputados tiene que ver con supuestas travesuras cometidas por incondicionales del alcalde panista Jorge Zermeño Infante.



Lo peor del caso, de acuerdo con las quejas que este jueves se formalizaron en San Lázaro, es que entre los principales señalados como responsables también están hijos y otros familiares del exembajador de México en España. ¿A poco los Zermeño son la nueva “familia feliz” de Coahuila?







Pase lo que pase



La Secretaría de Educación en Coahuila, de Higinio González Calderón, circuló este jueves un oficio entre secretarios generales de las secciones 5 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para informarles que pase lo que pase el regreso a clases de manera física y formal está programado para el lunes 4 de mayo.



Por lo visto en la Sedu andan muy confiados en que todo saldrá bien durante abril, con el llamado a mantenerse en casa durante el mes más complicado para la pandemia en México, y le piden a los profes estar listos para regresar a las aulas.







Rector virtual



Por lo pronto el que se mantiene en casa y, eso sí, vigente tanto en redes sociales como en la actividad docente es Salvador Hernández Vélez. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila se dejó ver este jueves de manera virtual al impartir por esa misma vía clases correspondientes al diplomado de Análisis de Textos.



“Chava”, como lo llaman en la UAdeC, pidió a los universitarios echarle ganas y mano de las herramientas que internet les ofrece para mantener vivos los trabajos universitarios.