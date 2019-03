10 Marzo 2019 03:10:00

En automático los obreros de la Sección 147

EN AUTOMÁTICO LOS OBREROS DE la Sección 147 dijeron sí a los ofrecimientos de mejora del Contrato Colectivo y revisión de tabulador que con antelación negociarán dirigentes del Sindicato Democrático.



LA ASAMBLEA EN EL RECINTO sindical tuvo uno de sus mejores días, lleno total de trabajadores de AHMSA Uno a quienes les urgía dar el sí para enseguida cobrar los 14 mil pesos deL Fondo de Prohuelga, que le serían entregados al terminar aquello.



UN INCREMENTO SALARIAL DEL 7.5 por ciento, un 12 por ciento de aumento a las prestaciones laborales, la promesa de entregas 125 casas del convenio que tiene con la empresa y el compromiso de iniciar 125 más para entregar en 2020.



LOS DEMOCRÁTICOS SE VIERON MÁS negociadores, puede que exigentes, mientras que la empresa cedió y resolvió pendientes, al rondar la amenaza del otro sindicato.



LA DISPUTA DEL LIDERAZGO SINDICAL aún no termina, pero a los obreros les queda claro que el Sindicato Democrático lleva mano, al menos con la empresa, para resolver los temas obrero-patronales y lo aceptaron tácitamente en la asamblea.



ISMAEL LEIJA, COMO SECRETARIO GENERAL; Daniel Borrego Berlanga, secretario de Trabajo, y Efraín Martínez, presidente del Consejo de Vigilancia, fueron los negociadores, que si los líderes locales u obreros necesitan algo será con ellos.



Y LOS DAN POR MUERTOS, los del Sindicato Minero que dicen tener la legalidad, el derecho, el amparo de la ley pero ante un conflicto obrero no son atendidos ni escuchados por el patrón, por lo menos hasta hoy, quizá mañana.



LA ALCALDESA DE CUATRO CIÉNEGAS, Yolanda Cantú, panista ella, se deja querer y ayudar si de impulsar el desarrollo y turismo de su pueblo, lo mismo se le ve gestionando recursos con diputados de Morena que con funcionarios de Estado.



EN EL SÉPTIMO ANIVERSARIO COMO Pueblo Mágico se elaboró un programa de festejos del 9 al 24 en los que el Gobierno del Estado hizo su aportación, por ahí se vio presente a la secretaria de Turismo, Lupita Oyervides.



EL RECORTE DE PRESUPUESTO FEDERAL para los Pueblos Mágicos no impactará porque está dicho por el Gobernador, el desarrollo ni la obra se detendrán y corre por cuenta del Estado.



PARA EMPEZAR, UNA INVERSIÓN DE 40 millones de pesos en infraestructura para los siete Pueblos Mágicos, y sabido es que quien más gestión, persistencia y relación tenga, mejor le va.



DE AHÍ QUE LA ALCALDESA Yolanda Cantú afiance su relación con la secretaria Lupita Oyervides, las que parece lograron entenderse bien.



EL SOSPECHOSISMO DE LAS BUENAS intenciones del Gobierno de la Cuarta Transformación, aunque el ciudadano pensante quiera entender las decisiones “razonadas”, con el tiempo resultan incongruente.



MIENTRAS A LAS ESTANCIAS INFANTILES de Sedesol les cancelan el presupuesto, se arma conflicto, se habla de corrupción que deriva en otorgarles a los padres el recursos, al final medio se resuelve.



DE REPENTE ASÍ NADA MÁS se difunde que a los Cendis, Centro de Desarrollo Infantil, lo mismo pero con otro manejo un tanto político, le incrementan el presupuesto al doble.



LOS CENDIS UNA ORGANIZACIÓN AFÍN al Partido del Trabajo, tendrá 800 millones de pesos, un recurso que baja a Estado y estos a los Cendis, y obviamente tienen manejo políticos.



SE HABLA QUE ESOS RECURSOS que se manejan desde el 2007 nunca han sido del todo transparentes.



A PROPÓSITO DE “PRIETOS” Y “MORENOS”, se dice que en Monclova la disputa entre Claudia Garza del Toro contra Melba Farías es porque la primera no quiere que nadie le haga sombra, se siente con el perfil para ir por la Alcaldía de nuevo



EN EL CASO DEL DELEGADO estatal, Reyes Flores, éste quiere ser candidato a la Alcaldía de su querido Torreón, donde la competencia estará reñida y con eso de que no sabe hacer alianza, sumar ni tener buenas relaciones con los suyos, ya valió.



EN AMBOS CASOS ESTÁN MÁS que perdidos.