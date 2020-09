05 Septiembre 2020 04:10:00

En campaña

En sus marcas, listos, arrancan las campañas electorales con muchas limitaciones para los partidos políticos.



De entrada los candidatos no podrán realizar mítines masivos, terminó la forma tradicional de hacer proselitismo.



En los próximos 40 días tendrán que aplicar estrategias creativas o más costosas para atraer el voto.



La contienda transcurrirá entre mítines virtuales, concentraciones con menos de 50 personas, propaganda en redes y visitas domiciliarias.



Los que más alboroto harán hoy serán los de Acción Nacional con la visita del dirigente nacional Marko Cortés.



Estará en casi todas las regiones del Estado, salvo la Carbonífera y Norte.



El líder albiazul empezará sus actividades en Torreón y por la tarde acompañará a José Luis Castro y Rolando Valle en sus respectivos distritos.



GRILLA POLÍTICA



Los eventos con los candidatos son institucionales, pero la grilla política de los albiazules será en Cuatro Ciénegas.



Por ahí de las 3 de la tarde Markó Cortés acompañado del dirigente espurio, Jesús de León Tello y seguramente del que manda en el PAN, Guillermo Anaya, llegará a la tierra de Carranza.



Fueron convocados todos los alcaldes de Acción Nacional y los candidatos.



Ahí se podrá ver quiénes están en el ánimo de las dirigencias, nacional y estatal, y a los que tienen en la congeladora.



INDEPENDIENTE



Siempre sí habrá candidato independiente en el V Distrito.



El Tribunal Electoral de Coahuila le dio luz verde a Héctor Garza que lleva como suplente a Emmanuel Durán.



Dice el abogado que está listo para hacer historia y tal vez se refiera a que es el primer candidato independiente a diputado local en la Región Centro.



O puede ser a que a pesar de no cumplir con el número de firmas requeridas le dieron su registro.



De ahí a que puedan hacer historia porque puedan ganar, es otra cosa.



NIEGAN REGISTRO



Se les acabó muy rápido la euforia a los que siguen o seguían a México Libre, entiéndase Margarita Zavala y Felipe Calderón.



Y es que varios ex panistas como Jesús González Pruneda, salieron a festejar el registro del partido de la ex pareja presidencia.



Armaron una súper caravana… ¡de 5 automóviles!



Recorrieron por el bulevar Pape ondeando la bandera de México Libre.



Ya para para cuando los seguidores de Zavala y Calderon se aprestaban a dormir, se enteraron que siempre no, que no les habían dado el registro.



PAN, DICE NO



Para la dirigencia estatal del PAN la figura de la segunda reelección de alcaldes es letra muerta, no existe.



No importa para la cúpula que con eso se lleven de encuentro a alcaldes que traen un elevado rating en sus respectivos municipios como puede ser el caso de Alfredo Paredes.



Están claros en el PAN que es necesario respetar la ley, pero la misma ley no contempla la segunda reelección.



Hasta ahorita ningún otro organismo político se ha manifestado a favor o en contra de la reelección.



CONTRAE COVID



Desde Saltillo reportan delicado de salud a Javier González, hermano del ex alcalde, Pablo González.



El funcionario estatal dio positivo al Covid-19 y es atendido en la capital del Estado.



Dentro del cuadro clínico de Javier su organismo estaba respondiendo favorablemente al tratamiento.



La clase priísta de Monclova se unió por la pronta recuperación del funcionario estatal.