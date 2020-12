06 Diciembre 2020 04:10:00

En Coahuila, sí van juntos

Que siempre sí. La dirigencia del PAN Coahuila, a cargo de Jesús de León Tello, dio luz verde a la posible alianza con el PRI y el PRD para la elección de alcaldes del próximo año.



Hasta hace unos días, Chuy de León aseguraba que ir de la mano con el tricolor en Coahuila, era prácticamente imposible, pero como en donde manda capitán, lo que los marineros opinen pasa a segundo plano, ahora no le quedó más que apechugar la decisión de la cúpula nacional y someterá al Consejo Estatal la posible alianza, lo cual es prácticamente asunto de trámite.



Frenar a Luis Fernando



En el caso de Coahuila, la alianza PAN-PRI, con el adicional del PRD y lo que queda de la Chiquillada tendría un enfoque por demás interesante en Torreón.



Independiente de quien vaya al frente de la eventual coalición, la idea se convierte en el mejor esquema para hacerle frente a míster fitness, Luis Fernando Salazar, virtual candidato de Morena a la Alcaldía.



Pavimentan el terreno



Mientras las pluris se definen en los tribunales, en el PRI, con su mayoría, se adelantan para organizar la integración de las comisiones legislativas de más demanda, como la de Gobernación, a la cual el monclovense Ricardo López Campos es candidato natural; será su tercera temporada como inquilino en el Palacio de Coss y, en las dos anteriores, la presidió.



En la próxima legislatura los priistas podrán presumir de experiencia: Jorge Abdalá fue diputado y Alcalde de San Pedro; Jesús María Montemayor, lo mismo, pero de Sabinas; Raúl Onofre, diputado y exalcalde de Matamoros y Lalo Olmos, virtual coordinador de la bancada y líder del Congreso, también, exalcalde de Torreón, exdiputado local y exdiputado federal.



Lupita Oyervides, Martha Loera, Shamir Fernández y Esperanza Garza también tienen experiencia legislativa.



Lo dejó plantado



En Morena hay quienes tienen dudas de la posible alianza con Unidad Democrática de Coahuila para las elecciones municipales del próximo año. Recuerdan que hace tres años, cuando Andrés Manuel López Obrador estaba en plena (tercera) campaña por la Presidencia de México, el líder moral de UDC, Evaristo Lenin Pérez Rivera, lo dejó plantado, aun cuando el encuentro se pactó con tiempo y con los formalismos necesarios.



Y como los desaires no se olvidan, y menos a ese nivel, y peor si fue en perjuicio de un personaje como el entonces abanderado presidencial, hay quienes aseguran que aquel bochornoso pasaje será determinante para echar abajo cualquier posibilidad de acercamiento entre UDC y el partido de moda. Imagínense, dejar plantado al futuro presidente. Veremos.



Chema, operativos



Quien se encuentra al tanto de los operativos efectuados por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, es el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, ya que ante el cierre de establecimientos comerciales en Nuevo Léon, la afluencia de visitantes del vecino estado hacia la Región Sureste se incrementó constantemente.



Y es que, a la par de las revisiones que se realizan en los filtros de entrada a la región, los elementos de seguridad están cuidando el tema de derechos humanos y cuidar que los vecinos neoleoneses cumplan con las medidas preventivas del Covid-19.



Bien posicionado



La tenía, era suya y la dejó ir. El coahuilense Ricardo Mejía Berdeja, otrora protagonista en la desaparecida “burbuja”, buscó e hizo hasta donde pudo para quedarse como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno federal. Tiene experiencia probada, entre otras cualidades, pero al parecer en la cuatroté no es suficiente para llegar a cargos de primera línea.



El caso es que solo estuvo como suplente de quien era su jefe, Alfonso Durazo, ahora candidato a la Gubernatura de Sonora, pero al final del día, nos aseguran, quedó bien posicionado ante el presidente Andrés López Obrador. De seguro, cosas buenas para el originario de Torreón.