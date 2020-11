22 Noviembre 2020 04:10:00

En dos semanas se define el PRI

Ayer se llevó a cabo mediante la plataforma Zoom el consejo político del PRI Coahuila en donde se determinaron los tiempos para la publicación de los mecanismos para la definición de candidaturas y los métodos para la selección de los mismos de cara a la elección para renovar los 38 ayuntamientos…



Por equidad de género Piedras Negras estaría considerado, sin que sea definitivo ya, para que sea una mujer la que contienda por la alcaldía por el PRI, pero las cosas se definirían, reiteramos, en máximo dos semanas…



De considerarse una candidata en Piedras Negras, donde Raúl Vela es el dirigente municipal, ya se manejan algunos nombres como las posibles para encabezar esa contienda, suenan al menos tres para enfrentar a los candidatos de Morena, algunos independientes y a los panistas…



Hay una realidad dentro de la base priísta, de que será una elección para competir, es decir, de ninguna manera traen un sentimiento derrotista, pues el resultado de la última elección donde se renovó el Congreso demostraron que su estructura sí funciona…



En ese sentido, no duden que habrá un gran impulso de la base priísta para esta contienda…





A la porra el COVID



El mensaje que envían los texanos que vienen a Coahuila a los festejos del Día de Acción de Gracias es que el Covid no les importa o para ellos es más trascendental la celebración y una semana de vacaciones que cuidar la salud de ellos y de sus familias acá en Coahuila…



Ayer se dio el primer embate de los paisanos que llegan desde Texas y otros estados de la unión americana, con miles de personas en filas larguísimas para anticiparse al caos que se vivirá a media semana…



Las recomendaciones de las autoridades, cuya responsabilidad descansa en la abogada Mirtala Barrera es que eviten viajar, que no se reúnan o que lo hagan con la limitante del número de personas máximo permitidas…



Los hospitalizados en Piedras Negras siguen al alza, son ya 39, casi el doble del cierre de que se registraron en octubre y por ello es que la cifra preocupa, pues cada día más gente se enferma de condición grave, aunque el número de nuevos positivos se mantiene en menos de 10 por día…



Lo importante es entender las recomendaciones y hacer caso a ellas, no podemos hablar de que la situación va en mejoría cuando lo que vemos en número de hospitalizados es para preocuparse…





Proyecto hidráulico de arroyo El Soldado



El alcalde Claudio Bres ha impulsado de manera especial el proyecto hidráulico del arroyo El Soldado, en donde se aumentará la capacidad de gasto de agua en caso de lluvias extraordinarias…



No hace muchos años, en el 2013 la naturaleza nos dio una muestra de su fuerza nuevamente y con lluvias que superaron las 20 pulgadas en un solo día causaron que más de 60 mil habitantes se vieran afectados…



Y no sólo fue la cantidad de lluvia que cayó, sino también el crecimiento urbano que se ha presentado en la parte alta de la ciudad y cuya descarga de agua se acelera conforme más colonias urbanizadas se instalan…



Si consideramos que en el área del ejido Piedras Negras se construirán en los años venideros más de 2 mil 600 viviendas, eso provocará que haya más descarga de agua a El Soldado y por ello es que se requiere que tenga una mayor capacidad de permitir la salida del agua de lluvia…



Ésa es una visión correcta y que es para prevenir los riesgos de decenas de colonias que están a la orilla y que en eventos anteriores ya han resultado con daños y afectaciones…





Extorsiones a comercios en PN



Ante la llegada de la temporada alta de ventas del comercio, la delincuencia organizada ya ha iniciado con sus intentos de extorsión y engaño a empleados y dueños de establecimientos…



La Fiscalía ha lanzado la alerta para que no caiga el comercio y sus propietarios o empleados en los engaños y enredos que los pueden orillar a depositar dinero que no tienen o que son parte de sus ventas…



El delegado Víctor Rodríguez Lozano incluso se ha encargado desde hace años a dar pláticas y capacitar a distintos negocios para que estén alertas, que no caigan en los engaños y que eviten que delincuentes cometan fechorías en detrimento del patrimonio de las familias…



Las estrategias que los delincuentes presentan son de todo tipo, siempre en la búsqueda de sorprender a sus víctimas, por ello es que comerciantes y también la población en general se deben poner en alerta y explicarles a quienes contestan el teléfono para que no resulten ser clientes del engaño…