24 Septiembre 2020 04:10:00

EN EL MERO CORA

Simbólica resultó la reunión sostenida por los 10 gobernadores de la Alianza Federalista, que por primera vez se realizó en un hotel de la avenida Reforma, en pleno corazón de la CDMX, fuera de los territorios de los estados que la integran y justo en los terrenos de Claudia Sheinbaum y, por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador.



El centro de la discusión fue el reiterado llamado a que la Federación restituya fondos como el de Seguridad, que no está contemplado en el Presupuesto de Egresos presentado por la SHCP de Arturo Herrera Gutiérrez, con quien los mandatarios están solicitado una reunión, pero a la de ya, para discutir esos temas.



TIJERA A LOS AUTÓNOMOS



Y hablando del presupuesto, dicen los enterados que uno de los renglones más afectados en 2021 en Coahuila será el de los órganos autónomos, llámense Instituto Electoral de Coahuila, Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico, Tribunal Electoral del Estado y Tribunal de Justicia Administrativa.



A ello súmele restricciones en los gastos de operación del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyos resultados han sido sumamente cuestionados por la sociedad civil y que, con los recortes, menos habrá de dar los resultados que se esperan.



La única que se salva, por necesidad, es la Fiscalía General del Estado, ya que uno de los objetivos más importantes del actual Gobierno estatal sigue siendo la seguridad.



REVÉS A ALFONSO CEPEDA



Las cosas se ponen color de hormiga para la dirigencia nacional del SNTE que encabeza el coahuilense Alfonso Cepeda Salas, con la resolución de un juez en el Decimonoveno Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en Jalisco, que determinó procedente un amparo promovido por los profes de la Sección D-I-13 con sede en Tlaquepaque y que pertenecen al Movimiento Nacional de Transformación Sindical, un grupo de disidencia al interior del magisterio.



Esta resolución impide que el SNTE pueda emitir convocatorias para la elección de las directivas seccionales, es decir, congela el proceso para la renovación de la dirigencia nacional, que dicen los inconformes, está lleno de trampas.



De esta forma la renovación de las dirigencias de las secciones 5, de Sonia Rincón Chanona; 35, del lagunero Fernando Mora, y 38, de Xicoténcatl de la Cruz, se entrampa por un buen tiempo más.



REPRESENTACIÓN NACIONAL



Y hablando de esos temas, quien esta semana asumió la presidencia de la Conferencia Nacional de Fiscales Anticorrupción fue Chuy Flores Mier, quien hace las veces, al menos en el papel, de fiscal de hierro en Coahuila.



Llama la atención que siendo tan cuestionado por la tibieza y el tortuguismo con que ha abordado temas como la megadeuda, los escándalos en la Sección 5 del SNTE y los jueces involucrados en fraudes con créditos del Infonavit, le bastara para encabezar este organismo nacional. Veremos…



LES GANA EL COVID



Ya son al menos dos las candidatas que tropezaron antes de la elección y que han tenido que suspender sus respectivas campañas por presentar síntomas de Covid-19. Son la candidata del PRD en el Distrito 1 de Ciudad Acuña, Patricia Rumiano Montoya, y la udecista del Distrito 6 de Monclova, Olga Isela Amaya. Las dos se encuentran bajo observación y a la espera de que se confirme si están o no contagiadas.



TRES PIES AL GATO



El que dicen le anda buscando tres pies al gato es Adrián González, exgerente del CEAS en la Región Carbonífera, de quien se dice que anda por ahí promoviendo a candidatos de otros partidos en aquella región, sin importarle que por varios años cobró más de 150 mil pesillos por mes, pero que además el manejo que tuvo no fue el más aseado, pues dejó muchos pendientes, realizó gastos injustificados, mantuvo una flotilla de aviadores, dejó adeudos millonarios en CFE y en el IMSS, así como en el Infonavit y a varios proveedores, entre otras travesuras.



Ojalá que en su tiempo como gerente le hubiera dedicado el tiempo que requería al organismo para tener unas buena administración, porque todo indica que ahora tendrá que dedicárselo, ahora que la Auditoría Superior del Estado ya puso el ojo en su desempeño, que dejó mucho que desear.



EN HORARIO LABORAL



Otro que al parecer también le anda buscando tres extremidades al felino es el exdirector del Seguro Popular en Coahuila y exdiputado suplente, Leonardo Jiménez Camacho, actual director del Colegio de Bachilleres de Coahuila, Cobac.



Resulta que lo ventanearon repartiendo camisetas de su partido en horario laboral, ya que hasta donde este Marqués tiene entendido, se desempeña como coordinador de la campaña del Distrito 13, de Luz Elena Morales Núñez. Habrá que preguntar si Jiménez Camacho solicitó licencia o nomás se fue por la libre y se le hizo fácil, ahora que en los planteles educativos no hay que hacer presencia.