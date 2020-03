24 Marzo 2020 04:10:00

En el mismo canal

Coahuila y Durango andan en el mismo canal en el tema de combatir al coronavirus. Como lo anticipamos en Palacio Rosa, los gobernadores Miguel Ángel Riquelme y José “El Güero” Rosas Aispuro Torres se sentaron en la misma mesa para definir estrategias y acciones conjuntas.



El encuentro fue en el Centro de Convenciones de Torreón y también estuvieron José María Fraustro Siller, secretario de Gobierno de Coahuila; Marco Burgos Martínez, subsecretario de Salud; Sergio de la Parra, subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario; Eric Varela Cortés, subsecretario de Emergencias Médicas; César del Bosque Garza, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 6, y Rocío Quiroz Flores, jefa de la Jurisdicción Sanitaria VII.



Por Durango estuvieron Adrián Alanís Quiñones, secretario general de Gobierno y funcionarios del Sistema Estatal de Salud.





¿Pausa a la elección?



Esta misma semana llegará al INE y al Instituto Electoral de Coahuila la propuesta de Unidad Democrática para ponerle pausa al proceso electoral y diferir la fecha de los comicios, programada para el 7 de junio.



De acuerdo con el dirigente estatal de UDC, Emilio de Hoyos Montemayor, la crisis por el Covid-19 es de tal dimensión que requiere la concentración de todo mundo y el planteamiento es primero resolverla y después darle paso a lo demás.





No los pelan



Emilio de Hoyos también advirtió que la etapa de campañas será entre la última semana de abril y todo mayo, es decir, cuando según las previsiones del Sector Salud, la pandemia habrá llegado con todo rigor a México.



Además, señala el también presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, en la actual etapa de precampañas los aspirantes están limitados y los insaculados no pelan al INE, de José Luis Vázquez López, ni al IEC, de Gabriela de León Farías, y menos se van a distraer de la emergencia para recibir capacitación y participar como funcionarios de casilla.



Veremos en qué termina.





Contreras, al PRD



Les dijimos que más de un partido político coqueteaba con Jesús Contreras Pacheco y el primero que lo amarró como su candidato a diputado local por el Distrito 7, de su natal Matamoros, fue el de la Revolución Democrática.



De hecho, los perredistas arrancaron semana con reunión del Consejo Nacional, en donde además se definieron las nominaciones para los 16 distritos electorales de Coahuila. En la lista va Noé Ruiz Malacara, del colectivo San Aelredo, que defiende los derechos de la comunidad LGBTI, como abanderado por el Distrito 14 de Saltillo.





Amarran posiciones



Las candidaturas perredistas que definió el Consejo Nacional se van a ratificar en estos días en consejos distritales, pero le adelantamos que Mary Telma Guajardo Villarreal y el propio Jesús Contreras Pacheco aseguraron los primeros lugares en las listas de representación proporcional, de tal manera que sus posibilidades son muy amplias de tener asiento en la Legislatura.



Sobre el resto de las nominaciones del PRD, en cuya dirigencia nacional manda por ahora Ángel Ávila Romero, están Carmen Rumiano Montoya, Distrito 1; Beatriz García Moya, 2; Ana Hernández Cárdenas, 3; Óscar Flores Coronado, 4; Édgar Jaciel Martínez Castillo, 5; David Alán Ramos Viruete, 6; Karla Gabriela Marentis Ávila, 8; Alejandro Venegas Habib, 9; Blanca Álvarez Garza, 10; Sandra Ivonne Vaquera Llanas, 11; Monserrat Estévez Ávila, 12; Érika Laureano Jaramillo, 13; Ángel Enrique Jasso Pineda, 15, y Rosaura del Carmen Barrientos Hernández, por el Distrito 16.





Ceremonias ‘mini’



Muy desairadas las ceremonias por el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta. No es que los priistas se hayan olvidado del candidato presidencial en 1994, a quien durante décadas presumieron como origen de sus ideales en la época contemporánea, el problema del desaire fue ante el coronavirus.



En Saltillo hubo una pequeña ceremonia, tan pequeña que solo participaron cuatro personas, entre ellas el exdirigente estatal interino Adrián Herrera. En Torreón también hubo actividad, por allá estuvieron el dirigente estatal, Rodrigo Fuentes Ávila, y el dirigente municipal, Samuel Rodríguez Martínez.



Por cierto, Rigo y Samuel dieron nombramiento a Claudia Verónica González Díaz como secretaria general de la dirigencia municipal tricolor.





#QuédateEnCasa



Y mientras la campaña Quédate en casa, para evitar más contagios por Covid-19, encontró a su principal enemigo en el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien trata de sabotear la medida que incluso impulsa la Secretaría de Salud federal, desde Coahuila suena fuerte el llamado para tratar de convencer a la gente de no estar en exposición de manera innecesaria.



Por ejemplo, desde casa, pero al pendiente de la situación, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, difundió la imagen de una niña con un mensaje que en poco tiempo se viralizó: “Soy hija de un doctor, él va a cuidar de ti, pero necesito que vuelva a cuidar de mí. #QuédateEnCasa”. ¡Hay que hacer conciencia!