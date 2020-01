10 Enero 2020 04:10:00

En el ojo del huracán

Que muy pronto en el ámbito local se despertarán temas que dormían el sueño de los justos. Uno de ellos es la liberación de uno de los delincuentes que protagonizaron en Coahuila momentos bochornosos durante la época de Felipe Calderón.



Sin duda será uno de los asuntos a seguir en los tiempos electorales que se avecinan y lo que se desprende del murmullo en los cafés y de la propia Fiscalía, es que el excandidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Anaya Llamas, vuelve a estar en el ojo del huracán.



Fuentes cercanas a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia anticipan que vienen días muy ocupados para quien perdió la contienda por la gubernatura y la senaduría en Coahuila.



Se trata, nos comentan los enterados, de dos casos: uno por su relación con dicho personaje, y el otro por enriquecimiento ilícito. Veremos.





No faltó ni uno



Cuatro horas duró la encerrona de integrantes del Gabinete estatal con el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Como lo anticipamos en esta columna, el encuentro fue en Palacio de Gobierno y por lo visto no faltó uno solo de los convocados. No era para menos, y todos llegaron con carpetas bajo el brazo, presentaciones digitales preparadas y bolsas de post tip para no perder detalle de ninguna anotación.



Primero fue el balance de los planes de trabajo de 2019 y después la definición de la estrategia para 2020. Cada secretario tuvo oportunidad de presentar sus proyectos y al parecer todos fueron palomeados.



Como decimos, al frente de la reunión estuvo el gobernador Riquelme, flanqueado por José María Fraustro y Lauro Villarreal, para más señas secretario de Gobierno y jefe de la Oficina del Gobernador. Ahí nomás.





Donación de órganos



Por cierto, antes de llegar al punto de los planes de acción para el 20-20, el propio Gobernador puso sobre la mesa el proyecto para incorporar a la mayor cantidad de servidores públicos a la campaña de donación de órganos que impulsa el secretario de Salud, Roberto Bernal.



Por lo pronto, todos los integrantes del gabinete legal de la Administración Estatal de Coahuila, empezando por Riquelme, le echaron la poderosa al documento de autorización para donar sus órganos después de fallecer.





A ver si ahora sí



Claudia Isela Ramírez Pineda, para más señas la única diputada local de lo que queda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), supo que durante el año del Partido Acción Nacional al frente de la Junta de Gobierno del Palacio de Coss, no tenía ninguna oportunidad de sacar adelante la iniciativa de ley para reformar el Código Penal y quitarle los tintes de delito al aborto en Coahuila.



Sin embargo, la legisladora parece aplicar la máxima de que el que persevera alcanza y con los panistas -a quienes les da por presumir conservadurismo- fuera del control legislativo, plantea ponerle acento una vez más al proyecto.



Veremos cómo le va, pues en una de esas, de tanto juntarse con los del albiazul, a los udecistas también les da por vetar la propuesta, aun con el argumento de la legisladora perredista respecto a que el aborto es la tercera causa de muerte.





Muy cortitos



Y a propósito del Palacio de Coss, en la Junta de Gobierno que preside Emilio de Hoyos Montemayor se cocina una propuesta para traer cortitos a los legisladores que decidan ir a buscar la reelección y contender el próximo 7 de junio.



La idea, nos comentan, es que el Instituto Electoral de Coahuila, en donde Gabriela de León Farías hace las veces de consejera presidenta, reglamente los horarios y condiciones en que los diputados podrán hacer campaña para tratar de convencer a los ciudadanos de que los ratifiquen en el cargo.



Por lo pronto, si algo quedó claro es descartar la posibilidad de que los diputados locales en campaña utilicen la tribuna del Congreso del Estado para lanzar propaganda. ¿Será que los van a traer cortitos? Veremos.





Gira completa



El que cerró semana de manera anticipada con gira completa por las distintas regiones del estado fue el senador Armando Guadiana Tijerina. En Saltillo, Moncho, Sabinas y Piedras Negras se reunió con comunicadores a manera de posposada.



Lo interesante será saber qué hay en los planes del presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores. Los malpensados apuestan doble a sencillo a que va por el control absoluto de Morena en Coahuila, territorio en donde el partido de moda está más atribulado y desorganizado.





Madruguete



En Nayarit hubo madruguete del Poder Legislativo para modificar la Ley Orgánica de la universidad estatal. No es el caso de Coahuila, en donde las instalaciones presumen respeto entre sí.



Lo que viene son acciones desde la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en donde el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, tiene papel protagónico.