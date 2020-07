26 Julio 2020 04:10:00

En el pico regional de la pandemia

Con más de mil casos positivos y una veintena de personas fallecidas por Covid-19, en Piedras Negras hemos vivido dos semanas de muchos resultados positivos de esta enfermedad, a lo que los médicos señalan se podría tratar de un pico regional de la pandemia con un desfase natural que se registra de un mes y medio respecto a las grandes ciudades…



Recordemos cómo se vivió en Monclova y Torreón estos brotes y ahora se ha normalizado e incluso aplanado el número de casos en esas ciudades, lo que habla de la importancia de que la población entienda qué sucede y cómo es que se puede frenar la pandemia de forma regional…



Piedras Negras tiene factores en contra, porque no se puede aislar como ha ocurrido en otras ciudades, por el factor movilidad internacional que se tiene, en donde el 85 o 90 por ciento de la población de Eagle Pass tiene alguna relación familiar del lado mexicano al sur del río Bravo…



Eso es un factor que afecta a ambas ciudades y que deberá de comenzar a ceder apenas inicie el mes de agosto, según los epidemiólogos de la región…



Hay que reconocer que es elevado el número de casos para esta región binacional, con mil 554 en Eagle Pass, más de mil en Piedras Negras, más de mil en Del Río y una cifra similar en Ciudad Acuña, hablamos de cuatro mil 500 casos, una cifra similar a la mitad de todo Coahuila de tres millones de habitantes, pero acá con 550 o 600 mil personas…



Un gran esfuerzo ha hecho el alcalde Claudio Bres anticipando problemas y convocando a todos a trabajar, además del apoyo que ha recibido del gobernador Miguel Ángel Riquelme que sin duda ha sido extraordinario…





Liquidación de MICARE



Ahora que comenzaron ya a liquidar en la empresa Micare, ésta también comenzó como corporativo a liquidar o poner en venta muchas de sus propiedades o bienes raíces desde su famoso rancho El Fénix que se ha ofrecido a nivel regional y nacional en unos 15 millones de dólares y muchas propiedades que tiene dentro de zonas urbanas…



Habría que estudiar bien por parte de algunos municipios, incluso Piedras Negras, la condición en que le fueron cedidas áreas municipales a la minera hace ya casi dos décadas y que se convirtieron en parte de áreas deportivas, pero que eran exclusivas para los trabajadores y familias mineras…



Tal es el caso de una parte que se ubica en el área de Lomas del Norte, en donde se sacrificó hace ya un buen número de años, siendo alcalde Urbano Santos, una parte del área verde de la colonia para cederlo a la minera para conformar su área deportiva…



Incluso no sería descabellado que esas áreas pasaran con todo y la infraestructura ahí construida, a formar parte del área municipal o estatal, como una forma de regresarle al final parte de los beneficios millonarios que por décadas obtuvo AHMSA y Micare de los nigropetenses y habitantes de la zona norte…



De todos es conocido que Micare ha puesto en venta todos sus bienes inmuebles no esenciales hace meses, ojalá no se vendan antes de esa gestión que bien podría hacerse a nivel local o a nivel estatal con el gobernador Miguel Ángel Riquelme…





Los partidos y la campaña de diputados



Lo que han reflejado en otras regiones y estados los políticos que mediante redes sociales se hicieron populares, que incluso les dio buena parte del triunfo, hoy ya no será un factor decisivo en las campañas políticas que se avecinan en Coahuila para renovar el Congreso del Estado…



Y es que han sido decepcionantes los desempeños de personajes como “El Bronco”, gobernador de Nuevo León o el propio senador de Movimiento Ciudadano, quienes basaron sus campañas en buen manejo de su imagen digital, pero misma que estuvo por demás “retocada” con photoshop…



Algunos en Coahuila e incluso en la Región Norte han querido repetir la fórmula y se han esforzado en campañas permanentes de meses y meses en redes sociales con la esperanza de pintar en encuestas y reflejarse en otros sondeos que ellos mismos realizan en sus redes con el fin de darse ánimos, sin que hasta el momento hayan realmente “pintado” para perfilarse…



No es sino con la preparación profesional, la gestión pública con experiencias y aciertos, como se pueden realmente perfilar para pretender ser y hacer un buen papel y ojalá lo entiendan para las campañas que vienen…



Legisladores como Esperanza Chapa y Emilio de Hoyos son ejemplo de que para llegar al Congreso se requiere experiencia y una vez ahí tener la sensibilidad para generar propuestas de ley y reformas estatales que beneficien a sus representados, como ha ocurrido con estos dos legisladores fronterizos...



Conocer la problemática social y permanecer cerca de sus representados y la comunidad, es algo que ha caracterizado a estos dos legisladores y lo hicieron sin convertirse en “artistas” de las redes sociales…





Alerta para todo Coahuila



Donde están más que preparados para auxiliar a la población y descartar riesgos por lluvias es en Protección Civil del estado que está a cargo de Francisco Martínez Ávalos…



Desde mediados de semana se ha tenido un seguimiento puntual a la depresión tropical 8 que se convirtió en huracán ya para el sábado y que viene enfilando hacia Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila…



Esto podría dejar lluvias de 20 pulgadas, unos 500 litros por metro cuadrado promedio, lo que sería una inundación similar a la que se vivió en Piedras Negras en el año 2013 y que ocasionó daños a más de 60 mil habitantes…



La tormenta se perfila sobre Coahuila, pero más en Tamaulipas y Nuevo León y podría causar riesgos en carreteras y zonas montañosas por las bajadas de agua e inundaciones..



Importante será que la población acate las recomendaciones y no viaje este fin de semana e inicio de la próxima semana, pero también que evite estar en zonas inundables...