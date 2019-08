05 Agosto 2019 04:04:00

En el sexenio de Felipe Calderón, ‘El Chapo’ Guzmán fue intocable

LO QUE NO DEBEMOS olvidar. Que el 7 de Abril de 1987 se firmó el Convenio entre el Gobierno del Estado y el Comité Ejecutivo de la Sección 38 del SNTE, representados por el Gobernador José DE LAS FUENTES RODRÍGUEZ y Profesor Eliseo LOERA SALAZAR y como testigo el Ingeniero, Carlos DE LA PEÑA.+ BAJO EL microscopio, unas gotas de lágrimas parecen pequeñas plantitas o helechos.+



QUIEN FUERA Auditor Fiscal de la Federación, Juan Manuel PORTALES declaró en una entrevista el pasado viernes con Julio “Artillero” HERNÁNDEZ, que el mismo planteó al expresidente Peña NIETO lo de la “Estafa Maestra” en donde se implicaba a Rosario ROBLES, Al igual que la “Estela de Luz” en donde se pagó lo triple de lo presupuestado.+



VISIÓN DE ÁGUILA. un hombre y su esposa están por meterse a la Cama, El esposo la distiende y se acuesta, mientras que la esposa, parada frente al espejo, se da una mirada y comenta Sabes querido, me miro en el espejo y me veo tan vieja, Tengo arrugas en la cara, papada y los senos casi me llegan a la cintura, el trasero lo tengo caído un metro, Tengo panza, las piernas gordas y los brazos flojos, El marido la observa detenidamente de arriba abajo piensa un momento y le contesta: Bueno, mi amor, no te preocupes, por lo menos la vista la tienes a toda madre.+



INICIARA EL día de hoy la Universidad Autónoma de Coahuila, la inscripción para alumnos de nuevo ingreso y finaliza el 9 de este mes. Esto será en todas las unidades de la máxima Casa de estudios.+



AFLUENZA ES la enfermedad de los ricos y es la obsesión de tener una mejor situación económica que la que ya se posee. Lleva a tener sentimientos de inutilidad, insatisfacción, y desemboca en depresión.+



ENTRE AMIGOS: LÓPEZ HA SIDO DESGRACIADO CON SU DIVORCIO,¿Y ESO? FIGÚRATE QUE LE ASIGNARON LA CUSTODIA DE SU SUEGRA.



EL SECRETARIO de Turismo del Gobierno Federal, Miguel TORRUCO MARQUEZ, Es hijo de la extraordinaria actriz María Elena MARQUEZ y del Actor, Miguel TORRUCO que dejaron escuela en la época de oro del cine mexicano.+



¿Cuál ES la diferencia entre un árabe y un Judío? La diferencia es que el árabe con 100 muchachas pone un harem, y el judío con 100 muchachas pone una fábrica de ropa.+



HOY CUMPLE AÑOS: Azucena RAMOS RAMOS, Nidia DEL Roció DIAZ OROZCO- en Piedras Negras-, José Alberto PALACIOS SILVA, Miguel CHAVEZ BORREGO- en San Juan de Sabinas-, Abel AGUIRRE MARTÍNEZ- en Torreón-, Joel CANTÚ WILLIAMS – en Piedras Negras-, Carlos TERVIÑO GONZÁLEZ –en Monclova- Esmeralda SALINAS LARA –en Guerrero-, y Miguel OSORIO CHONG.+



QUIÉN ERA el importante funcionario estatal que asistió a la comida del festejo de cumpleaños de Urbano SANTOS en la Región Carbonífera, y que tuvo que aguantar de manera estoica al exalcalde de Sabinas David “Él Debe” YUTANI, y la “Guayabita” CARDAÑAS, que no se le despegaban para nada?.+



LA MALA caligrafía no es propiedad exclusiva de los médicos, Algunos de los escritos de Shakespeare nunca han podido descifrarse totalmente por su mala caligrafía, Algunas de las cartas de Napoleón tenía tantos rasgos incomprensibles que algunos fueron tomadas como mapas del campo de batalla. FRASE: “UN HOMBRE recorre el mundo buscando lo que necesita; llega al hogar y lo encuentra”. (GEORGE EDWARD MOORR).



LA VIDA ES UNA OPORTUNIDAD…¡APROVÉCHALA!, LA VIDA ES BELLEZA…! ¡ADMÍRALA!!, LA VIDA ES UN SUEÑO…¡HAZLO REALIDAD!.



ORGULLO COAHUILENSE, Profesora María PÉREZ ESPINOZA DE ARREOLA. Escritora Nació en 1910 en Monterrey, NL. Desde muy joven radicó en Saltillo, Hija de Francisco León Pérez y María Espinoza, se casó con Alfonso Arreola Santacruz y procrearon a; Jesús Alfonso, Guadalupe Aída, María Elena y Jorge Mario. Estudio en la ENS la especialidad de lengua y literatura española Entre sus poemas destaca; La oración a la Madre, Carta a la Madre y Ramos Arizpe, rinconcito provinciano, Obtuvo varios premios de concursos literarios organizados por la U.A .de C. el Círculo Cultural María Enriqueta y Sección 38 del SNTE Falleció el 12 de octubre de 1999, En su honor se fundó el Circulo Literario “María L. Pérez.+



EL OZONO es un compuesto inestable de tres átomos de oxigeno que actúa como una barrera en el paso de la radiación ultravioleta, La Capa de Ozono se ubica estratosfera entre 15 y 50 kilómetros de altura.+.